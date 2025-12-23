మార్చి 16 నుంచి టెన్త్ ఎగ్జామ్స్ - 6.23 లక్షల మంది నమోదు
2026 మార్చి 16 నుంచి ఏప్రిల్ ఒకటో తేదీ వరకు పరీక్షలు - విద్యార్థుల్లో 94% మంది ఆంగ్ల మాధ్యమం వారే - అత్యధికంగా కర్నూలు జిల్లా నుంచి 33,930 మంది విద్యార్థులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 23, 2025 at 7:06 PM IST
Changes In AP 10th Question Paper : 2025-26 విద్యా సంవత్సరంలో 6.23 లక్షల మంది విద్యార్థులు పదో తరగతి పబ్లిక్ పరీక్షలకు హాజరు కానున్నారు. నామినల్ రోల్, పరీక్ష ఫీజు చెల్లింపు దాదాపుగా పూర్తి కావడంతో ప్రభుత్వ పరీక్షల విభాగం తుది జాబితాను రూపొందించింది. ఈ సంవత్సరం అత్యధికంగా కర్నూలు జిల్లా నుంచి 33,930 మంది విద్యార్థులు పరీక్షలకు హాజరుకానున్నారు. ఆ తర్వాత 31,979 మంది అనంతపురం జిల్లా నుంచి పరీక్షలు రాయనున్నారు. 2026 మార్చి 16 నుంచి ఏప్రిల్ ఒకటో తేదీ వరకు ఈ పరీక్షలు జరగనున్నాయి. మొత్తం విద్యార్థుల్లో 94% మంది ఆంగ్ల మాధ్యమంలో పరీక్షలు రాయనున్నారు.
అయితే పరీక్షలకు ఇన్విజిలేటర్ల కేటాయింపులో ప్రభుత్వ పరీక్షల విభాగం ఈ ఏడాది కొత్త మార్పులు చేపట్టింది. పరీక్షల నిర్వహణకు ఆన్లైన్ విధానం ద్వారా ఇన్విజిలేటర్లు, చీఫ్ సూపరింటెండెంట్లు, డిపార్ట్మెంటల్ అధికారులకు పరీక్షల విధులను కేటాయించనున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన ఉత్తర్వులు డిజిటల్ రూపంలో లీప్ యాప్ ద్వారా సిబ్బందికి అందజేస్తారు. మూల్యాంకనంలో మార్కుల లెక్కింపులో తప్పులు లేకుండా ఉండేందుకు ఈ సారి ట్యాబ్ల ద్వారా మార్కులు నమోదు చేయడానికి సర్వం సిద్ధం చేశారు. సహాయ ఎగ్జామినర్ నమోదు చేసిన మార్కులను చీఫ్ ఎగ్జామినర్ మరోసారి పరిశీలిస్తారు. గత పబ్లిక్ పరీక్షల ఫలితాల్లో మార్కుల నమోదులో తప్పులు, కూడికలు వెలుగు చూడడంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
వెనుకబడిన పాఠశాలలపై ప్రత్యేక చర్యలు! : ఈ సంవత్సరం పదో తరగతి విద్యార్థులెవరినీ డ్రాప్ బాక్సులో పెట్టకూడదని విద్యాశాఖ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. పది ఫలితాల్లో వెనుకబడిన 100 పాఠశాలలను ప్రతి జిల్లాలో గుర్తించి ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటారు. పదో తరగతి పరీక్షలు రాసే అభ్యర్థులందరికి తప్పనిసరిగా అపార్ ఐడీ ఉండాలి. సార్వత్రిక విద్యలో ఈ ఏడాది పదో తరగతి ప్రవేశాలు తగ్గినందున ప్రవేశాలు పెంచాలని విద్యాశాఖ ఆదేశించింది.
ఏటా తగ్గిపోతున్న తెలుగు మాధ్యమం! : తెలుగులో పదో తరగతి పరీక్షలు రాసే విద్యార్థులు క్రమంగా తగ్గిపోతున్నారు. దీంతో తెలుగు మాధ్యమంలో పరీక్ష రాసే శాతం కూడా తగ్గిపోతుంది. గత సంవత్సరం 1.61లక్షల మంది తెలుగు మాధ్యమంలో పరీక్షలు రాయగా. 2025లో ఇది 51,000 ఆ సంఖ్య తగ్గిపోయింది. ప్రస్తుతం ఈ సంఖ్య 32,000 పడిపోయింది. అన్ని ప్రైవేటు, ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లోనూ ఆంగ్ల మాధ్యమాన్నే అమలు చేస్తున్నారు. కొన్ని ఎయిడెడ్ బడుల్లో తెలుగు మాధ్యమం ఉండగా ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో కూడా అనధికారికంగా కొన్ని సెక్షన్లు తెలుగు మాధ్యమంలో నిర్వహిస్తున్నారు.
పరాఖ్ విధానంలో ప్రశ్నపత్రాల రూపకల్పన : గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే ఈ ఏడాది పదో తరగతి ప్రశ్నాపత్రంలో కొన్ని మార్పులు చేశారు. విద్యార్థుల సమగ్ర అభివృద్ధి కోసం సమీక్ష, జ్ఞానం అంచనా, విశ్లేషణ (పరాఖ్) విధానంలో ఈ ఏడాది పదో తరగతి ప్రశ్నపత్రాల్లో స్వల్ప మార్పులు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో బ్లూప్రింట్లను వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉంచడంతో పాటు ఇప్పటికే పాఠశాలలకు పంపించారు.
పదో తరగతి పరీక్షల టైమ్టేబుల్ : ఏపీలో జరగనున్న పదో తరగతి పరీక్షల టైమ్టేబుల్ను ఎస్ఎస్సీ బోర్డు విడుదల చేసింది. 2026 మార్చి 16 నుంచి ఏప్రిల్ 1 వరకు పరీక్షలు జరగనున్నాయి. పరీక్షల సమయం ఉదయం 9.30 నుంచి మధ్యాహ్నం 12.45 వరకు. మార్చి 16న ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్, 18న సెకెండ్ లాంగ్వేజ్, 20న ఇంగ్లీష్, 23న గణితం, 25న భౌతికశాస్త్రం, 28న జీవశాస్త్రం, 30న సాంఘికశాస్త్రం, 31న ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ (పేపర్-2), ఏప్రిల్ 1న ఓఎస్ఎస్సీ సెకెండ్ లాంగ్వేజ్ పేపర్-2 పరీక్షలు నిర్వహించనున్నారు.
