ETV Bharat / state

పదో తరగతి విద్యార్థులకు అలర్ట్​ - మార్చి 16 నుంచి పరీక్షలు

పరీక్షల షెడ్యూల్​ విడుదల - ఉదయం 9.30 నుంచి 12.45 వరకు పరీక్ష

SSC Exams 2026 in Andhra Pradesh
SSC Exams 2026 in Andhra Pradesh (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 21, 2025 at 5:52 PM IST

|

Updated : November 21, 2025 at 6:45 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

SSC Exams 2026 in Andhra Pradesh: ఏపీలో 10వ తరగతి పరీక్షల టైమ్‌ టేబుల్‌ను ఎస్‌ఎస్‌సీ బోర్డు విడుదల చేసింది. మార్చి 16 నుంచి ఏప్రిల్‌ 1 వరకు ఉదయం 9.30 నుంచి మధ్యాహ్నం 12.45 వరకు పరీక్షలు జరగనున్నాయి. 16న ఫస్ట్‌ లాంగ్వేజ్‌, 18న సెకెండ్‌ లాంగ్వేజ్, 20న ఇంగ్లీష్‌, 23న గణితం, 25న భౌతికశాస్త్రం, 28న జీవశాస్త్రం, 30న సాంఘికశాస్త్రం, 31న ఫస్ట్‌ లాంగ్వేజ్‌ (పేపర్‌-2), ఏప్రిల్‌ 1న ఓఎస్‌ఎస్‌సీ సెకెండ్‌ లాంగ్వేజ్‌ పేపర్‌-2 పరీక్షలు నిర్వహించనున్నారు.

పరీక్షల టైమ్​ టేబుల్​
పరీక్షల టైమ్​ టేబుల్​ (ETV Bharat)
Last Updated : November 21, 2025 at 6:45 PM IST

TAGGED:

SSC EXAMS TIME TABLE
SSC EXAMS IN MARCH 2026
పదో తరగతి పరీక్షలు
SSC EXAMS 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

భారత్‌కు రూ.824 కోట్లు విలువైన అమెరికా ఆయుధాలు- ట్రంప్ సర్కారు పచ్చజెండా

అరుదైన శస్త్రచికిత్స- ఏడాదిన్నర బాలుడికి తోకను తొలగించిన వైద్యులు

గ్లోబ్​ ట్రాటర్​ ఈవెంట్​ ఫుల్​ వీడియో రిలీజ్​- ఎక్కడ చూడొచ్చంటే!

3300కి.మీ పాదయాత్ర- గంగోత్రి నుంచి రామేశ్వరం వరకు- కుటుంబం అరుదైన సంకల్పం!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.