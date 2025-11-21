పదో తరగతి విద్యార్థులకు అలర్ట్ - మార్చి 16 నుంచి పరీక్షలు
పరీక్షల షెడ్యూల్ విడుదల - ఉదయం 9.30 నుంచి 12.45 వరకు పరీక్ష
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 21, 2025 at 5:52 PM IST|
Updated : November 21, 2025 at 6:45 PM IST
SSC Exams 2026 in Andhra Pradesh: ఏపీలో 10వ తరగతి పరీక్షల టైమ్ టేబుల్ను ఎస్ఎస్సీ బోర్డు విడుదల చేసింది. మార్చి 16 నుంచి ఏప్రిల్ 1 వరకు ఉదయం 9.30 నుంచి మధ్యాహ్నం 12.45 వరకు పరీక్షలు జరగనున్నాయి. 16న ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్, 18న సెకెండ్ లాంగ్వేజ్, 20న ఇంగ్లీష్, 23న గణితం, 25న భౌతికశాస్త్రం, 28న జీవశాస్త్రం, 30న సాంఘికశాస్త్రం, 31న ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ (పేపర్-2), ఏప్రిల్ 1న ఓఎస్ఎస్సీ సెకెండ్ లాంగ్వేజ్ పేపర్-2 పరీక్షలు నిర్వహించనున్నారు.