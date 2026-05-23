మొబైల్ ఉంటే చాలు మీ భద్రత మా వంతు - మహిళా రక్షణ యాప్ రూపొందించిన యువ ఇంజినీర్లు
ఎస్ఆర్ఎమ్ విద్యార్థుల మహిళా రక్షణ యాప్ - ఏఐ సాంకేతికతతో మీరా ఏఐ యాప్ రూపకల్పన - ఆపదలో అరిస్తే చాలు పోలీసులకు లొకేషన్ - ఫోన్ స్విచాఫ్ చేసినా ఆడియో వీడియో రికార్డింగ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 23, 2026 at 3:30 PM IST
SRM University Students Created a App For Women Safety : సమాజంలో మహిళలపై పెరుగుతున్న అఘాయిత్యాలు సోషల్ మీడియాకు బానిసలవుతున్న యువత అతలాకుతలం చేస్తున్న సైబర్ నేరాలు వీటన్నింటికీ సాంకేతికతతో చెక్ పెట్టవచ్చని నిరూపిస్తున్నారు ఆ ఇద్దరు ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులు. అమరావతి SRM యూనివర్సిటీకి చెందిన హేమంత్, ఉదయ్ అనే యువకులు కేవలం చదువుకే పరిమితం కాకుండా సమాజ శ్రేయస్సు కోసం ఆవిష్కరణలు చేస్తున్నారు. మొబైల్ ఉంటే చాలు మీ భద్రత మా వంతు అంటూ ప్రత్యేక యాప్ రూపొందించారు.
AI ఆధారంగా మీరా ఏఐ అనే వినూత్న యాప్ : మనదేశంలో మహిళను దేవతగా కొలుస్తాం. కానీ అదే సమయంలో వారిపై దాడులు, నేరాలు కూడా అంతే స్థాయిలో జరుగుతున్నాయి. ప్రస్తుత రోజుల్లో మహిళల భద్రత పోలీసులకు కూడా ఒక పెద్ద సవాలుగా మారింది. ఇలాంటి తరుణంలో అతివల రక్షణకు తమవంతు చేయూత అందించేందుకు ముందడుగు వేశారు యువ ఇంజినీర్లు. మార్కెట్లో ఉన్న సాధారణ ఉమెన్ సేఫ్టీ యాప్ల లోపాలను అధిగమిస్తూ AI ఆధారంగా మీరా ఏఐ అనే వినూత్న యాప్ రూపొందించారు.
3 సెకన్లలో ముగ్గురు ఆప్తులకు లైవ్ లొకేషన్ : ఈ విద్యార్థుల పేర్లు హేమంత్, ఉదయ్. అమరావతి SRM యూనివర్సిటీలో బీటెక్ చదువుతున్నారు. ఇంజినీరింగ్ మొదటి ఏడాది నుంచే చదువుతో పాటు సమాజానికి అవసరమైన ప్రయోగాలు చేస్తూ వచ్చారు. అందులో భాగంగానే మీరా ఏఐ రూపొందించారు. ప్రమాద సమయాల్లో యాప్ ఆన్ చేసి SOS ఒటన్ నొక్కితే చాలు 3 సెకన్లలో ముగ్గురు ఆప్తులకు లైవ్ లొకేషన్ వెళ్తుంది. 7 సెకన్లలో వారికి కాల్ కానెక్ట్ అవుతుంది.15 సెకన్లలో చుట్టుపక్కల జరిగే ఆడియో, వీడియో రికార్డ్ అయి నేరుగా వారికి చేరిపోతుంది. ఒకవేళ దుండగుల భయంతో బటన్ నొక్కే సమయం లేకపోతే హెల్ప్ మీ అవుట్ అని గట్టిగా అరిస్తే చాలు. యాప్ ఆటోమేటిక్గా స్పందించి సమీపంలోని పోలీస్ స్టేషన్ అలర్ట్, ఆటో లొకేషన్ షేర్ అవుతుందన్నారు.
"ఒక మహిళ ఏదైనా ప్రమాదంలో ఉన్నప్పుడు ఎవరికో ఒకరికి ఫోన్ చేస్తుంది. కానీ అవతలి వ్యక్తికి ఏం జరుగుతుందో వివరించే సమయం (space) ఆమెకు ఉండకపోవచ్చు. అలాంటి సమయాల్లో, మేం రూపొందించిన యాప్ ద్వారా కేవలం ఒకే ఒక్క క్లిక్తో SOS బటన్ నొక్కితే, 3 నిమిషాల్లోనే సమాచారం ఆమె ఎంచుకున్న ముగ్గురు వ్యక్తులతో పాటు సమీపంలోని పోలీస్ స్టేషన్కు కూడా చేరుతుంది. అంతేకాకుండా, ఈ యాప్లోని AI సాంకేతికత కారణంగా ఆమె చుట్టూ ఉండే ఆడియో, వీడియో రికార్డ్ అవుతాయి, ఇది పోలీసులకు దర్యాప్తులో చాలా సహాయపడుతుంది. ఈ యాప్ ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ అయినా, సిగ్నల్స్ రాకపోయినా పని చేస్తుంది." -హేమంత్ , ఫౌండర్, వి హాస్ సాఫ్ట్ వేర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్
ఫోన్ ఆఫ్ అయినా : దుండగులు మహిళ నుంచి ఫోన్ లాక్కుని స్విచాఫ్ చేసినా సరే ఈ యాప్ సహాయంతో లొకేషన్, వీడియో అవతలి వారికి తెలిసిపోవడం దీని ప్రత్యేకత. సాధారణంగా అత్యవసర సమయాల్లో సేఫ్టీ యాప్స్ వాడాలనే ఆలోచన త్వరగా రాదు. అందుకే మహిళలు ఈ యాప్ను నిత్యం ఉపయోగించేలా ఇందులో పీరియడ్స్ ట్రాకర్, ఆరోగ్య సమస్యలకు AI సాయంతో పరిష్కారాలు, సౌందర్య చిట్కాలు వంటి ప్రత్యేక ఫీచర్లను చేర్చామన్నారు
యువతను రక్షించే యాప్ : మహిళా రక్షణతో పాటు యువత సోషల్ మీడియాకు బానిస కాకుండా ఈ యువకులు ఒక ప్రత్యేక యాప్ను రూపొందించారు. దీని ద్వారా సోషల్ మీడియా యాప్స్కు టైమ్ సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఆ సమయం ముగియగానే యాప్ లాక్ అయిపోతుంది. దాన్ని అన్లాక్ చేయాలంటే క్లిష్టమైన మ్యాథ్స్ పజిల్ పూర్తి చేయాల్సి వస్తుంది. యువత విసుగు చెంది ఫోన్ పక్కన పెట్టేస్తారు. మరోవైపు కో-ఫౌండర్ ఉదయ్ కాలేజీ రోజుల నుంచే ఎథికల్ హ్యాకింగ్పై ఆసక్తితో 'సర్టిఫైడ్ ఎథికల్ హ్యాకర్గా ఎదిగాడు. దేశాన్ని వణికిస్తున్న ఫేక్ ట్రేడింగ్, లోన్ యాప్స్, డిజిటల్ అరెస్ట్ లాంటి సైబర్ నేరాలను కట్టడి చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాడు. రాష్ట్ర, కేంద్ర హోంశాఖలకు సాంకేతిక సహకారం అందిస్తూ 'యంగెస్ట్ ఎథికల్ హ్యాకర్' అవార్డును కూడా సొంతం చేసుకున్నాడు
బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో చోటు : ఈ యాప్ కేవలం 10 గంటల్లోనే రూపొందించి ఇండియన్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో చోటు దక్కించుకున్నారు ఈ యువ ఇంజినీర్లు. ఇటీవల SRM యూనివర్సిటీకి క్వాంటం రెఫరెన్స్ సెంటర్ ప్రారంభోత్సవానికి వచ్చిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు వీరిని కలిసి అభినందించారు.
