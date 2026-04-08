దొంగ ఓట్లకు చెక్ పెట్టేందుకు బయోమెట్రిక్ ఈవీఎం - విజయవాడ విద్యార్థుల వినూత్న ఆవిష్కరణ
మొబైల్ ద్వారా నియంత్రించగల స్మార్ట్ కాలింగ్ బెల్ - వాహనంలో గ్యాస్ లీకేజీ గుర్తించే సెన్సార్ ఏర్పాటు - సైనికుల రక్షణ కోసం అత్యాధునిక డ్రోన్ తయారు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 8, 2026 at 4:53 PM IST
SRK Engineering Students Innovations Vijayawada : సాంకేతికత అనేది కేవలం విలాసానికే కాదు. సామాన్యుడి సమస్యలకు పరిష్కారంగా మారినప్పుడే దానికి అసలైన సార్థకత. నేటి యువత కేవలం డిగ్రీలకే పరిమితం కాకుండా, సమాజం ఎదుర్కొంటున్న కీలక సవాళ్లకు తమ మేధస్సుతో చెక్ పెడుతున్నారు. విజయవాడకు చెందిన ఎస్ఆర్కే ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులు సరిగ్గా ఇదే బాటలో పయనిస్తున్నారు. సరిహద్దుల్లో సైనికుల రక్షణ నుంచి పోలింగ్ బూత్లలో దొంగ ఓట్ల నివారణ వరకు. వీరు రూపొందించిన ఆవిష్కరణలు అందరినీ ఆకర్షిస్తున్నాయి. ఆ విశేషాలేంటో ఈ కథనంలో చూసేయండి.
యువత డిగ్రీలకే పరిమితం కాకుండా, సమాజం ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలపై దృష్టి సారిస్తోంది. విజయవాడలోని ఎస్ఆర్కే ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులు తమ మేధస్సుకు పదును పెట్టి అద్భుతమైన ఆవిష్కరణలు చేశారు. దొంగ ఓట్లను అరికట్టే స్మార్ట్ ఈవీఎమ్, భద్రత కోసం అడ్వాన్స్డ్ కాలింగ్ బెల్, రోడ్డు ప్రమాదాలను నివారించే స్మార్ట్ డివైస్, సరిహద్దుల్లో సైనికులకు అండగా నిలిచే డ్రోన్లు తయారు చేశారు.
స్మార్ట్ ఈవీఎం ఏర్పాటు : ఎన్నికల్లో దొంగ ఓట్లు, డబుల్ ఓటింగ్ అనేవి ప్రజాస్వామ్యానికి పెద్ద సవాలుగా మారాయి. వీటికి చెక్ పెట్టేందుకు ఈఈఈ విభాగం విద్యార్థులు 'స్మార్ట్ ఈవీఎం'ను తయారు చేశారు. ఇందులో బయోమెట్రిక్ వెరిఫికేషన్ ప్రధాన ఫీచర్. ఓటరు తన ఐడీ కార్డును స్కాన్ చేసి, వేలిముద్ర వేసిన తర్వాతే ఈవీఎం బటన్లు యాక్టివేట్ అవుతాయి. డేటా సరిపోలకపోతే రెడ్ సిగ్నల్ అలర్ట్ ఇచ్చి పోలీసులను అప్రమత్తం చేస్తుంది. దీనివల్ల ఒకరి ఓటు మరొకరు వేయడం అసాధ్యం.
"ఈవీఎం మిషన్ ద్వారా రిగ్గింగ్ జరగడం తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. ఇందులో రెండు స్టెప్పులుంటాయి. ఇక్కడ ఓటర్ ఐడీకార్డుకు బదులు ఆర్ఎఫ్ఐడి కార్డును వాడుతాం. ఓటర్ ఐడికి ఆర్ఎఫ్ఐడి చిప్ను ఆడ్ చేయాలి. ఆర్ఎఫ్ఐడి రీడర్ దగ్గర ఈ కార్డును స్కాన్ చేసి, మన వేలిముద్ర వేయాలి. వెరిఫైడ్ అయ్యాకే ఓటు నమోదని డిస్ప్లేలో వస్తుంది. అప్పుడు ఓటు వేయవచ్చు. ఒకసారి ఓటు వేసిన వారు మళ్లీ వేయడానికి వస్తే డిస్ప్లేలో నమోదును చూపిస్తుంది" - అఖిల్, ఎస్ఆర్కే ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థి
రెండు రకాల బెల్లుంటాయి : ఇంటి భద్రత కోసం మరో వినూత్న పరికరాన్ని రూపొందించారీ విద్యార్థులు . ఇది కేవలం శబ్దం చేసే బెల్ మాత్రమే కాదు. ఒక భద్రతా కవచం. ఇందులో 2 రకాల రింగ్టోన్లు ఉంటాయి. తెలిసిన వారు బెల్ కొడితే ఒక మ్యూజిక్, అపరిచితులు లేదా సందేహాస్పద వ్యక్తులు కొడితే అలారం వంటి సౌండ్ వస్తుంది. మొబైల్ ద్వారా కూడా పని చేసే ఈ పరికరం సోలార్ విద్యుత్తోనూ నడుస్తుంది.
రోడ్డు ప్రమాదాలను నివారించే స్మార్ట్ డివైస్ :పెరుగుతున్న రోడ్డు ప్రమాదాలను అరికట్టేందుకు స్మార్ట్ డివైస్ను తయారు చేశారీ విద్యార్థులు. డ్రైవర్ మద్యం సేవించినా లేదా నిద్రమత్తులో ఉన్నా ఈ సిస్టమ్ గుర్తించి ఇంజిన్ను ఆటోమేటిక్గా ఆఫ్ చేస్తుంది. అంతేకాకుండా వాహనంలో గ్యాస్ లీకేజీ, పొగ లేదా అధిక ఉష్ణోగ్రతలను గుర్తించి ప్రమాదం జరగకముందే వాహనాన్ని సురక్షితంగా ఆపేస్తుంది.
సైనికులకు అండగా నిలిచే డ్రోన్లు : దేశ రక్షణలో ప్రాణాలకు తెగించే సైనికుల కోసం ప్రత్యేక డ్రోన్ను తయారు చేశాడు ప్రవీణ్ . మనుషులు వెళ్లలేని ప్రాంతాలకు ఇది సునాయాసంగా వెళ్తుంది. భూమిలో లోతుగా పాతిపెట్టిన బాంబులు, మైన్లను కూడా ఇది గుర్తించగలదు. వస్తువుల రంగు, ఆకారాన్ని బట్టి ప్రమాదాన్ని విశ్లేషించి సైన్యాన్ని అప్రమత్తం చేస్తుంది.కేవలం ప్రోటోటైప్ స్థాయిలోనే కాకుండా, వీటిని పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి తెస్తే సమాజంలో విప్లవాత్మక మార్పులు వస్తాయి.
స్మార్ట్ ఇండియా హ్యాకథాన్లో ఏలూరు విద్యార్థుల ప్రతిభ - 'పాత్ ఫైండర్స్'తో ఘనత
సైనికుల ప్రాణాలకు రక్షక కవచం - శత్రువులకు చిక్కితే దానంతట అదే పేలిపోయే 'స్మార్ట్ బైక్'