రాములోరి సేవ‌లో శ్రీ‌వారి సేవ‌కులు - కల్యాణానికి తలంబ్రాల తయారీ ప్రారంభం

ఏప్రిల్ 1న జరిగే సీతారాముల కల్యాణోత్సవానికి హాజరుకానున్న భక్తులు - బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా నేడు వేణుగాన అలంకారంలో జగదభిరాముడు - తలంబ్రాల తయారీకి అవసరమయ్యే పసుపు వినియోగించేందుకు పసుపు దంచే కార్యక్రమం

Preparation of Talambralu for Sri Sita Rama Kalyanam at Vontimitta
Preparation of Talambralu for Sri Sita Rama Kalyanam at Vontimitta (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 28, 2026 at 10:35 PM IST

Preparation of Talambralu for Sri Sita Rama Kalyanam at Vontimitta : ఒంటిమిట్ట శ్రీ కోదండ రామాలయంలో శ్రీరామనవమి బ్రహ్మెత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. ఈ సందర్బంగా ఏప్రిల్ 1న జరగనున్న శ్రీ సీతారాముల కల్యాణం కోసం ఆలయంలో తలంబ్రాల తయారీ శాస్త్రోక్తంగా ప్రారంభమైంది. రాములోరి కల్యాణోత్సవంలో ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉన్న ముత్యాల తలంబ్రాలు ప్యాకింగ్ కార్యక్రమం శ్రీవారి సేవకులతో టీటీడీ తయారు చేస్తున్నారు. మరిన్ని వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

శ్రీ కోదండ రామస్వామివారి ఆలయంలో ఈనెల 26వ తేదీ నుంచి ఏప్రిల్ 5వ తేదీ వరకు జరిగే బ్రహ్మోత్సవాలను అంకురార్పణతో ఆరంభించారు. గురువారం సాయంత్రం (26-03-2026) 6 గంటల నుంచి అర్చకుల వేద మంత్రాల నడుమ అంకురార్పణ కార్యక్రమం ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా సీతారామ లక్ష్మణుల ఉత్సవ మూర్తులను సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి ప్రత్యేక వేదిక పై కొలువు దీర్చారు. విష్వక్సేన పూజ, కలశ ప్రతిష్ఠ, కలశపూజ, వాసుదేవ పుణ్యాహ వచనం, కంకణధారణ వంటి శాస్త్రోక్త కర్మలను నిర్వహించారు.

రాములోరి సేవ‌లో శ్రీ‌వారి సేవ‌కులు - కల్యాణానికి తలంబ్రాల తయారీ ప్రారంభం (ETV Bharat)

ఘనంగా ధ్వజారోహణ కార్యక్రమం: ఈ బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా ఇప్పటికే ధ్వజారోహణ కార్యక్రమం ఘనంగా నిర్వహించారు. శ్రీరామనవమి సందర్భంగా ఏటా నిర్వహించే వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా ధ్వజారోహణ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. అర్చకులు శాస్త్రోక్తంగా వేడుకను నిర్వహించారు. బ్రహ్మోత్సవాలకు దేవతలను ఆహ్వానిస్తూ ధ్వజపటాన్ని ఎగురవేశారు. అనంతరం ప్రత్యేక పూజలు చేస్తున్నారు. రాములోరిని దర్శించుకునేందుకు భారీగా భక్తులు ఆలయానికి తరలి వస్తున్నారు.

2వ రోజు వేణుగాన అలంకారంలో జగదభిరాముడు: ఒంటిమిట్ట శ్రీ కోదండరామ స్వామి ఆలయంలో శ్రీరామ నవమి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా కొనసాగుతున్నాయి. ఇందులో భాగంగా 2వ రోజు శనివారం (28-03-2026) ఉదయం వేణుగాన అలంకారంలో జగదభిరాముడు భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. అనంతరం మాడ వీధుల్లో, గ్రామ పుర వీధుల్లో రాములోరిని ఊరిగింపుగా తీసుకెళ్లారు. ఈ కార్యక్రమంలో మహిళలు కోలాటాలు భక్తులను ఆకట్టుకున్నాయి.

ఒంటిమిట్టలో ముత్యాల తలంబ్రాలు సిద్ధం: ఒంటిమిట్ట కోదండ రామాలయంలో శ్రీరామనవమి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా ఏప్రిల్ 1న జరిగే సీతారాముల కల్యాణోత్సవానికి భక్తులు హాజరుకానున్నారు. వారికి పంపిణీ చేయడానికి ముత్యాల తలంబ్రాలను శుక్రవారం (27-03-2025) తయారు చేశారు. కల్యాణ వేదిక ప్రాంగణంలో ఉన్న టీటీడీ యాత్రికుల వసతి సముదాయం భవనంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.

ప్రత్యేకంగా ముద్రించిన చిరు సంచి: తలంబ్రాల తయారీకి అవసరమయ్యే పసుపు వినియోగించేందుకు పసుపు దంచే కార్యక్రమం నిర్వ‌హించారు. బియ్యం, పసుపు, కుంకుమ, నెయ్యి కలిపి అక్షింతలను తయారు చేశారు. ప్రత్యేకంగా ముద్రించిన చిరు సంచిలో ఒక ముత్యం, 2 చెంచాల అంక్షితలతో పాటు కంకణం వేసి ప్యాకెట్లను సిద్ధం చేస్తున్నారు.

తొలిరోజు 90,000 ప్యాకెట్లు సిద్ధం చేశారు. మరో 80,000 ప్యాకెట్లు శని, ఆదివారాల్లో తయారు చేస్తామని డీఈ హర్షవర్ధన్​రెడ్డి చెపారు. తిరుమల శ్రీవారి పోటు నుంచి 70,000 పైగా లడ్డూలు రానున్నాయి. అవి రాగానే సంచిలో నింపుతారు. కల్యాణ వేదిక ప్రాంగణంలోకి ప్రవేశించే భక్తులకు అందజేశారు. వైఎస్సార్ కడప, అన్నమయ్య జిల్లాల నుంచి 600 మందికి పైగా శ్రీవారి సేవకులు హాజరయ్యారు కావడం విశేషం. డిప్యూటీ ఈవోలు ప్రశాంతి, శివ ప్రసాద్, ఏఈవో బాలరాజు, డీఈలు హర్షవర్ధన్​రెడ్డి, సరస్వతి, బాధ్య పీఆర్వో నీలిమ పాల్గొన్నారు.

"ఒంటిమిట్ట బహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. కల్యాణానికి తలంబ్రాల తయారీ ప్రారంభించాం. ప్రతి ప్యాకెట్లలో ఒక ముత్యం, 2 చెంచాల అంక్షితలతో పాటు కంకణం వేసి భక్తులకు ఇవ్వనున్నాం." - ప్రశాంతి, ఒంటిమిట్ట డిప్యూటీ ఈవో

టీడీపీ ఏర్పాట్లు: ఏప్రిల్ 1వ తేదీన ఒంటిమిట్టలోని శాశ్వత కల్యాణ వేదికలో లక్షమంది భక్తులు పాల్గొననున్నారు. రాములోరి కల్యాణాన్ని వీక్షించేందుకు టీడీపీ ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తోంది.

