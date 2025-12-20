ETV Bharat / state

శ్రీవారి సేవలో 'మాస్టర్‌ ట్రైనర్ల' సారథ్యం - వినూత్న కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టిన టీటీడీ

వారి ద్వారా స్వగ్రామాల్లోనే సేవకులకు శిక్షణ - 1500 మందితో టీటీడీ భారీ కార్యాచరణ

Srivari Seva Master Training Program in Tirumala
Srivari Seva Master Training Program in Tirumala (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 20, 2025 at 10:22 AM IST

Srivari Seva Master Training Program in Tirumala: శ్రీవారి సేవ అంటే కేవలం స్వచ్ఛంద సేవ మాత్రమే కాదు. అది భక్తితో కూడిన బాధ్యత. అందుకే తిరుమలకు వచ్చే భక్తులకు మరింత మెరుగైన, క్రమశిక్షణతో కూడిన సేవలు అందించాలనే లక్ష్యంతో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (తితిదే) వినూత్న కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది.

2 వేలకు పైగా అప్లికేషన్లు: ఇటీవల సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు తిరుమల పర్యటనకు వచ్చారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన సూచనల మేరకు శ్రీవారి సేవకులకు దిశా నిర్దేశం చేసేందుకు 1,500 మంది ‘మాస్టర్‌ ట్రైనర్ల’ వ్యవస్థను సిద్ధం చేస్తోంది. ఐఐఎం, రాష్ట్ర ప్రణాళికా విభాగం కలిసి సంయుక్తంగా ఈ బృహత్తర ప్రణాళికను రూపొందించాయి. దీని ద్వారా శ్రీవారి సేవలో సమూల మార్పులు రానున్నాయి. మాస్టర్‌ ట్రైనర్ల ఎంపిక కోసం టీటీడీ 3 నెలల కిందట ఆన్‌లైన్‌ ద్వారా దరఖాస్తులు ఆహ్వానించింది. 2000 పైగా అప్లికేషన్లు వచ్చాయి. డిగ్రీ ఆపై చదువుకున్న విద్యావంతులను, 45-65 ఏళ్ల వయసు ఉన్న వారిని ఎంపిక చేశారు.

ఒక్కో బ్యాచ్​కు వారం రోజుల పాటు: వీరికి డిసెంబర్‌ నుంచి శిక్షణ ప్రారంభమైంది. మొత్తం 15 బ్యాచ్‌లుగా విభజించారు. ఒక్కో బ్యాచ్‌కు 150 మంది చొప్పున వారం రోజుల పాటు శిక్షణ ఇస్తున్నారు. ఎస్వీయూ ఆచార్యులు, హెచ్‌ఆర్‌ నిపుణులు, టీటీడీ విభాగాధిపతులు పాఠాలు బోధిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని టీటీడీ ఈవో అనిల్‌కుమార్‌ సింఘాల్, అదనపు ఈఓ వెంకయ్యచౌదరి నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నారు.

పాఠ్యంశాలు ఏమిటంటే?

మాస్టర్​ ట్రైనర్ల శిక్షణలో భాగంగా వీరికి బ్యాచ్​లు వారిగా శిక్షణ తరగుతలు నిర్వహిస్తున్నారు. వీటిలో కొన్ని పాఠ్యాశాలను బోధిస్తున్నారు. హిందూ సనాతన ధర్మం, తిరుమల చరిత్ర గురించి వివరంగా చెబుతున్నారు. తిరుమలకు నిత్యం కొన్ని వేలల్లో భక్తులు వస్తుంటారు. ఇక విశిష్ట రోజుల్లో అయితే భక్తులతో తిరుపతి క్షేత్రం రద్దీగా ఉంటుంది. ఈ సమయాల్లో భక్తులతో మర్యాదగా ప్రవర్తించే తీరు, క్రౌడ్​ మేనేజ్​మెంట్​ (రద్దీ నియంత్రణ), అత్యవసర సమయాల్లో సీపీఆర్‌ వంటి ప్రథమ చికిత్స అందించడంలో వీరికి తర్ఫీదు ఇస్తున్నారు.

క్షేత్రస్థాయి శిక్షణలు: పాఠాలే కాకుండా వారంలో కనీసం 2 రోజులు వివిధ విభాగాల్లో క్షేత్రస్థాయి శిక్షణలు ఉంటాయి. తిరుమలలో శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్న మాస్టర్‌ ట్రైనర్లు సొంత జిల్లాలకు వెళ్లాక ఆ ప్రాంతం నుంచి శ్రీవారి సేవకు ఆన్‌లైన్‌లో బుక్‌ చేసుకున్న భక్తుల వివరాలను (సుమారు 20 మంది జాబితా) టీటీడీ వీరికి పంపిస్తుంది. వారికి వారాంతాల్లో సుమారు 10 గంటల పాటు శిక్షణ ఇస్తారు.

ఆ విషయాలపై అవగాహన కల్పిస్తూ: శ్రీవారి సేవకు వెళ్లే వారికి తిరుమలలో ఏం చేయాలి, ఏం చేయకూడదు, భక్తులతో ఎలా ఉండాలి అనే విషయాలపై ముందే అవగాహన కల్పిస్తారు. దీని వల్ల సేవకులు తిరుమలకు వచ్చేసరికే పూర్తి పరిజ్ఞానంతో పాటు సేవాభావంతో వారు సిద్ధంగా ఉంటారు. భక్తులకు మరింత మెరుగ్గా సేవలు అందించే అవకాశం ఉంటుంది. శిక్షణ పొందిన 1,500 మంది మాస్టర్‌ ట్రైనర్లతో వాట్సప్‌ గ్రూపుల ద్వారా టీటీడీ ఎప్పటికప్పుడు సంప్రదిస్తుంది. వీరి నుంచే తిరుమలలో గ్రూప్‌ సూపర్‌వైజర్లను కూడా ఎంపిక చేస్తారు. ప్రతి 15 రోజులకు ఒకసారి కనీసం 100 మంది విధుల్లో ఉండేలా, రొటేషన్‌ పద్ధతిలో ప్రతి 60 నుంచి 90 రోజులకు ఒకసారి వీరికి అవకాశం కల్పిస్తారు.

