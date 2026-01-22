పనిభారంపై శ్రీవారి అర్చకులు ఆందోళన - కొత్తగా నియామకాలు చేపట్టాలంటూ విన్నపం
స్వామివారికి ఏటా 450కు పైగా ఉత్సవాలు, వేడుకలు - నిత్యోత్సవాలు, వారోత్సవాలు, పక్షోత్సవాలు, వార్షికోత్సవాలు నిర్వహించడంలో వారి పాత్ర కీలకం - ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనం కల్పించాలని అర్చకులు విజ్ఞప్తి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 22, 2026 at 12:12 PM IST
Srivari Priests Concerned Over Workload Request for New Appointments : తిరుమల శ్రీవారి అర్చకులలో పనిభారంపై ఆందోళన నెలకొంది. ప్రతి సంవత్సరం స్వామివారికి 450కు పైగా ఉత్సవాలు, వేడుకలు నిర్వహిస్తుంటారు. వీటిని వంశపారంపర్య అర్చకులు, ముఖ్య అర్చకులు, అర్చకులు వైఖానస ఆగమశాస్త్రం ప్రకారం నిర్వహించడంలో భాగస్వాములు అవుతున్నారు. నిత్యోత్సవాలు, వారోత్సవాలు, పక్షోత్సవాలు, వార్షికోత్సవాలు నిర్వహించడంలో వారి పాత్ర చాలా కీలకమైనది. దీంతో తమ పై పని ఒత్తిడి నేపథ్యంలో కొత్తగా నియామకాలు చేపట్టాలని విన్నవిస్తున్నారు.
ఇతరులను నియమించుకునేందుకు సుముఖత : అర్చకులపై పని ఒత్తిడి నేపథ్యంలో వారు టీటీడీ ధర్మకర్తల మండలి ఛైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు, ఆలయ కార్యనిర్వహణాధికారి (ఈవో) అనిల్కుమార్ సింఘాల్, అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరిలకు ఇటీవల విన్నవించారు. వేద విద్యను అభ్యసించి ఆలయ కైంకర్యాలపై సనాతన సంప్రదాయాలు పాటిస్తూ కైంకర్యాలు చేసే నైపుణ్యం ఉన్న అర్హత గల వారిని అర్చకులుగా నియమించాలని వారు కోరారు.
మిరాశీ వంశపారంపర్య అర్చకుల సలహాల మేరకు భర్తీ చేయాలని అన్నారు. ప్రభుత్వ నిబంధనల ఆధారంగా నిర్ణయించి మిరాశీయేతర వ్యక్తులను కూడా భర్తీ చేయాలని, తద్వారా తమ సంప్రదాయాల అమలుతో పాటు తమకు ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనం కల్పించాలని విజ్ఞప్తి చేయగా టీటీడీ అధికారులు వారి అభ్యర్థనను పరిశీలిస్తున్నట్లు సమాచారం.
ఆ కుటుంబాల నుంచే : తిరుమలలో మిరాశీ వంశపారంపర్య అర్చకులుగా నాలుగు కుటుంబాలు స్వామివారికి సేవలు చేస్తున్నారు. వీరి పర్యవేక్షణలో జీయంగార్లు కీలక పాత్ర వహిస్తున్నారు. ప్రధాన అర్చకులను గొల్లపల్లి, పెద్దింటి, పైడిపల్లి, తిరుపతమ్మగారి కుటుంబాల నుంచి మాత్రమే ఎంపిక చేస్తారు. ప్రస్తుతం శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో సుమారు 49 మంది అర్చకులు పని చేస్తున్నారు. అదే విధంగా ఈ కుటుంబాలకు ‘చెందని’వారు కొందరు స్వామివారి ఆలయంలో కైంకర్యపరులు (అర్చకులు)గా సేవలు కొనసాగిస్తున్నారు.
సమస్యల విషయానికి వస్తే : మిరాశీ కుటుంబాల్లో ఎవరైనా మరణించినా లేదా ఆ ఇళ్లలోని మహిళలు రుతుస్రావం కారణంగా ఇంటికి దూరమైనా లేదా ఇతర నిషేధిత రోజుల్లో అయినా వారు తమ విధులను నిర్వర్తించడానికి అనుమతి లేదు. ఈ సమయంలో మిగతా అర్చకులపై పని భారం పడుతుంది. ఇలా సుమారుగా వారం నుంచి 10 రోజుల పాటు వారి సేవలు దూరమై ఇతర అర్చకులు ఇబ్బంది పడుతున్నట్లు సమాచారం. ఈ నాలుగు కుటుంబాల నుంచి సుమారుగా 30 మంది వరకు పని చేస్తున్నారు. వీరితో పాటు ఇతర అర్చకులు ఇటీవల వయోభారంతో ఉద్యోగ విరమణ చేస్తున్నారు. 2 ఏళ్లలో 6 నుంచి 7 ఈ జాబితాలో చేరనున్నారు. ఇతర ఆలయాల్లో ఉత్సవాలకు తిరుమల నుంచే అర్చకులు వెళ్తుంటారు. ఉత్సవాల సమయంలో ఎవరైనా సెలవు తీసుకుంటే గనక ఆ పని ఒత్తిడి మరింత తీవ్రంగా ఉంటుంది.
