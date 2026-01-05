ETV Bharat / state

తిరుమలలో కోలాహలంగా ప్రణయ కలహోత్సవం

తిరుమలలో కోలాహలంగా ప్రణయ కలహోత్సవం - వైకుంఠ ఏకాదశికి ఆరో రోజున ప్రణయ కలహోత్సవం నిర్వహించడం ఆనవాయితీ - ప్రణయ కలహోత్సవాన్ని శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించామన్న టీటీడీ

Srivari Pranaya kalahotsavam in Tirumala
Srivari Pranaya kalahotsavam in Tirumala (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 5, 2026 at 1:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Srivari Pranaya kalahotsavam in Tirumala : తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో ఆదివారం ప్రణయ కలహోత్సవం కనువిందు చేసింది. ఏటా వైకుంఠ ఏకాదశి తర్వాత ఆరో రోజు, అధ్యయనోత్సవంలో 17వ రోజు ఈ ఉత్సవం నిర్వహించడం ఆనవాయితీగా వస్తుంది. సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు మలయప్ప స్వామివారు పల్లకీలో పుష్కరిణి వద్దకు రాగా, అమ్మవార్లు వేర్వేరు పల్లకీలపై వచ్చి ఎదురుగా నిలుచున్నారు. పురాణ పఠనం జరుగుతుండగా అమ్మవార్ల తరఫున జీయంగార్లు పూల బంతులను వేటకు వెళ్లి వచ్చిన స్వామివారి వైపు మూడు సార్లు విసిరారు. స్వామివారు బెదిరినట్లుగా నటించి తానేమీ తప్పు చేయలేదని అమ్మవార్లను ప్రాధేయపడ్డారు.

నిందాస్తుతి శైలిలో అర్చకుల పారాయణం : అనంతరం అమ్మవార్లు శాంతించి స్వామివారికి ఇరువైపులా చేరి కర్పూరహారతులు అందుకుని ఆలయానికి చేరుకున్నారు. అనంతరం ఆస్థానం నిర్వహించారు. ఈ ఉత్సవంలో శ్రీనమ్మాళ్వార్‌ రచించిన ఆళ్వార్‌ దివ్యప్రబంధంలోని పాసురాలను నిందాస్తుతి శైలిలో అర్చకులు పారాయణం చేశారు. పెద్దజీయర్, చిన్నజీయర్, తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అదనపు ఈవో వెంకయ్యచౌదరి, ఆలయ డిప్యూటీ ఈవో లోకనాథం, పారుపత్తేదారు హిమంతగిరి, పోటు ఏఈవో మునిరత్నం తదితరులు పాల్గొన్నారు.

తిరుమలలో కోలాహలంగా ప్రణయ కలహోత్సవం -శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించామన్న టీటీడీ (ETV)

ఆసక్తి కరమైన సన్నివేశాలు : ఈ ఉత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని స్వామి, అమ్మవార్ల ఉత్సవమూర్తులు బంగారు పల్లకీలపై వేర్వేరుగా వైభవోత్సవ మండపం నుంచి ఊరేగింపుగా బయలుదేరి శ్రీ వరాహస్వామి ఆలయం వద్ద ఒకరికొకరు ఎదురవుతారు. ఇక్కడ అర్చకులు స్వామి, అమ్మవార్ల తరఫున వేర్వేరుగా ఆళ్వార్‌ దివ్యప్రబంధంలోని పాశురాలను స్తుతించారు. ఆ తరువాత అమ్మవార్లు స్వామివారిని నిందాస్తుతి చేసిన అనంతరం ఒకరిపై ఒకరు పూల‌ బంతులను విసరడం, స్వామివారు పుష్పఘాతం నుంచి తప్పించుకోవడం వంటి ఆసక్తి కరమైన సన్నివేశాలతో ఈ ప్రణయ కలహోత్సవం నిర్వహించారు.

మెరుగైన సేవలు : ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు తిరుమల శ్రీవారి సన్నిధిలో పెరిగిన వసతులు, ఉత్తమ నిర్వహణ పద్ధతుల వల్ల భక్తులకు దర్శన భాగ్యం గతంలో కంటే మెరుగ్గా లభిస్తోంది. అంతకుముందు ఏడాదితో పోల్చితే 2025లో స్వామివారిని దర్శించుకున్న భక్తుల సంఖ్య, లడ్డూల విక్రయం, ఇతరత్రా సేవలన్నింటిలోనూ మెరుగుదల నమోదైంది. 2024లో ఎన్డీయే ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తొలినాళ్లలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ దెబ్బతిన్న వ్యవస్థలను గాడిలో పెట్టే క్రమంలో తిరుమల నుంచే ప్రక్షాళన ప్రారంభించనున్నట్లు ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. ఆ మేరకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం పాలకమండలి గతంలోనే కొత్తగా పలు ప్రణాళికలు రచించి, అమలు చేసింది. స్వామివారి దర్శన విధానాల్లో మార్పులు చేసి, వీఐపీ బ్రేక్‌ సమయాన్ని సవరించడం ద్వారా సామాన్యులకు ప్రాధాన్యం దక్కుతోందని తెలిపిన విషయం విదితమే.

2026లోనూ పలు సంస్కరణల అమలు : గతంలో సర్వదర్శనం క్యూలైన్‌లో సకాలంలో అన్నప్రసాదాలు అందక ఇబ్బందులు పడేవారు. ప్రస్తుతం నిరంతరాయంగా అన్నప్రసాదాలు అందిస్తున్నారు. మాతృశ్రీ వెంగమాంబ అన్నప్రసాద కేంద్రం, తిరుమలలోని ఇతర అన్నప్రసాద కేంద్రాల ద్వారా నాణ్యమైన ఆహారం సరఫరా చేస్తున్నారు. గతంలో లడ్డూ ప్రసాదానికి కల్తీ నెయ్యి వాడారన్న అభియోగాలు వచ్చిన నేపథ్యంలో ప్రసాదం నాణ్యతపై దేవస్థానం ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించింది. ఇక వసతి పరంగా కొత్తగా వేంకటాద్రి నిలయం (పీఏసీ-5) అందుబాటులోకి రావడంతో పెద్దఎత్తున భక్తులు ఇక్కడ సేద తీరుతున్నారు. 2026లోనూ పలు సంస్కరణల అమలు దిశగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అడుగులు వేస్తోంది. రిలయన్స్‌ సహకారంతో రూ.100 కోట్లు వెచ్చించి ఏఐ ఇంటిగ్రేటెడ్‌ అన్నప్రసాద కేంద్రాన్ని నిర్మించనున్నట్లు గతంలోనే తెలిపింది.

రికార్డు స్థాయిలో తిరుమల లడ్డూల విక్రయం - నాణ్యత, రుచి పెరగడంపై భక్తులు హర్షం

తిరుమల కొండపై గంటలకొద్దీ నిరీక్షణకు చెక్‌ -‘కమాండ్‌’తో దర్శనాల్లో వేగం

TAGGED:

SRIVARI PRANAYA KALAHOTSAVAM
KALAHOTSAVAM IN TIRUMALA
HUGE DEVOTEES AT TIRUMALA TEMPLE
TTD LATEST NEWS
PRANAYA KALAHOTSAVAM IN TIRUMALA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.