వైభవంగా శ్రీవారి చక్రస్నానం మహోత్సవం - భారీగా తరలివచ్చిన భక్తులు
తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు బుధవారం అత్యంత పవిత్రమైన చక్రస్నాన మహోత్సవంతో చివరి ఘట్టానికి చేరుకున్నాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 23, 2026 at 11:38 AM IST
Srivari Chakrasnanam in Tirumala : తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు బుధవారం అత్యంత పవిత్రమైన చక్రస్నాన మహోత్సవంతో చివరి ఘట్టానికి చేరుకున్నాయి. వరాహస్వామి పుష్కరిణి వద్ద శ్రీదేవి, భూదేవి సమేత మలయప్పస్వామికి వేద మంత్రోచ్ఛారణల నడుమ స్నపన తిరుమంజనం వైభవంగా నిర్వహించారు. అనంతరం శుభముహూర్తంలో శ్రీవారి సుదర్శన చక్రాన్ని పుష్కరిణిలో జల ప్రవేశం చేయడంతో చక్రస్నాన మహోత్సవం ఘనంగా జరిగింది. ఈ పవిత్ర వేడుకను తిలకించేందుకు వేలాది మంది భక్తులు తెల్లవారుజామున నుంచే పుష్కరిణి వద్దకు తరలివచ్చారు.
మలయప్పస్వామితో పాటు సుదర్శన చక్రానికి పాలు, పెరుగు, తేనె, చందనం, పసుపు, సుగంధ ద్రవ్యాలతో అభిషేకాలు నిర్వహించారు. తిరుమంజనం అనంతరం సుదర్శన చక్రాన్ని పుష్కరిణిలో జల ప్రవేశం చేయగా, భక్తులు గోవింద నామస్మరణలతో హర్షధ్వానాలు చేశారు. చక్రత్తాళ్వారుకు పుష్కరిణిలో అర్చకులు మూడుసార్లు స్నానం చేయించారు. అనంతరం భక్తులకు పుష్కరిణిలో పుణ్యస్నానాలకు అనుమతి కల్పించారు. పుష్కరిణిలో భక్తులు పుణ్య స్నానాలు ఆచరిస్తున్నారు. చక్రస్నానం పవిత్రత రోజంతా ఉంటుందని వేద పండితులు తెలిపారు. ప్రశాంతంగా, క్రమపద్ధతిలో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించాలని టీటీడీ భక్తులకు విజ్ఞప్తి చేసింది.
చక్రస్నాన మహోత్సవం విశిష్టత ఏమిటంటే?: పురాణాల ప్రకారం వైకుంఠంలోని విరజా నది స్వామి కన్నా ముందే భువికి దిగి వచ్చి స్వామి పుష్కరిణిగా మారిందని విశ్వసిస్తారు. స్వామి తన జలక్రీడల కోసం స్వయంగా తెప్పించుకున్న ఈ పుష్కరిణి సకల పాపహరిణిగా ప్రసిద్ధి చెందింది.
శ్రీవారి దర్శనం కోసం తిరుమలకు వచ్చే భక్తులు ముందుగా శ్రీవారి ఆలయానికి ఉత్తరంగా ఉన్న ఈ పుష్కరిణిలో స్నానంచేసి, స్వామి దర్శనానికి వెళ్ళాలనే నియమం ఉంది. తారకాసురుని వధించి బ్రహ్మ హత్యాదోషానికి గురైన సుబ్రహ్మణ్యస్వామి సైతం ఈ పుష్కరిణిలో స్నానం చేసి ఆ పాపాన్ని పోగొట్టుకున్నట్లు స్కంద పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది. ముల్లోకాలలోని సకల తీర్థాలు స్వామి పుష్కరిణిలోనే కలిసి ఉంటాయని స్వయంగా వరాహస్వామి, భూదేవికి వివరించినట్లు వరాహ పురాణం చెబుతోంది. అందుకే స్వామి పుష్కరిణిలో పవిత్ర చక్రస్నానం తర్వాతనే బ్రహ్మోత్సవాలు ముగుస్తాయి.
చక్రస్నాన మహోత్సవంతో బ్రహ్మోత్సవాల ప్రధాన కార్యక్రమాలు ముగియగా, రాత్రి ధ్వజావరోహణంతో సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు పరిసమాప్తం కానున్నాయి. గురువారం నుంచి తిరుమలలో ఆర్జిత సేవలు, ప్రివిలేజ్డ్ దర్శనాలు యథావిధిగా పునఃప్రారంభం కానున్నాయని టీటీడీ వెల్లడించింది. అదేవిధంగా అక్టోబర్ 12 నుంచి 20 వరకు శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు నిర్వహించనుంది.
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