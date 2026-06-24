శ్రీవాణి టికెట్ల జారీలో సాంకేతిక తప్పిదం - సమయం తప్పుగా ప్రింట్ చేయడంతో భక్తుల ఆందోళన
దర్శన సమయం సాయంత్రం 4కు బదులు ఉదయం 4గా ముద్రణ - సమస్యను సరిదిద్దిన టీటీడీ సిబ్బంది - వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనంతో సర్దుబాటు చేసిన టీటీడీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 24, 2026 at 10:33 AM IST
Timings Changed in Srivani Tickets : ఈనెల 23 (మంగళవారం) శ్రీవాణి దర్శన టికెట్లపై సమయం తప్పుగా ముద్రితం కావడం వల్ల తిరుమలలో భక్తులు ఇబ్బందులు పడ్డారు. ఐటీ సిబ్బంది చేసిన సాంకేతిక పొరపాటు వల్ల సాయంత్రం 4 గంటలకు బదులు ఉదయం 4 గంటలుగా సమయం ముద్రపడటంతో ఈ గందరగోళం నెలకొంది. దీంతో ముందుగా టికేట్లు బుక్ చేసుకున్న వారంతా ఇబ్బందులకు గురైయ్యారు. భక్తులకు ప్రత్యామ్నాయ దర్శనం ఏర్పాటు చేసి సమస్యను పూర్తిగా సరిదిద్దామని ఐటి డిప్యూటీ జీఎం వేంకటేశ్వర్లు నాయుడు స్పష్టం చేశారు.
అసలు ఏం జరిగింది? మూడు నెలల క్రితం టీటీడీ దాతల విభాగం ద్వారా ఆన్లైన్లో జూన్ 23వ తేదీకి సంబంధించిన శ్రీవాణి దర్శన టికెట్లను విడుదల చేశారు. రోజుకు 500 చొప్పున విడుదల చేసే ఈ టికెట్లు కలిగిన భక్తులకు సాధారణంగా ప్రతిరోజు సాయంత్రం 4 గంటలకు దర్శన సమయం ఉంటుంది. కానీ సాంకేతిక లోపం వల్ల దాదాపు 300 మంది భక్తుల టికెట్లపై ఉదయం 4 గంటలు అని ముద్రపడింది. ఈ తప్పిదాన్ని ఆలస్యంగా గుర్తించిన ఐటీ సిబ్బంది, మిగిలిన 200 మంది భక్తుల టికెట్లపై సాయంత్రం 4 గంటలుగానే ముద్రించి జారీ చేశారు.
భక్తుల ఇబ్బందులు - టీటీడీ స్పందన : టికెట్లపై ఉదయం 4 గంటలు ఉండటంతో దాదాపు 300 మంది భక్తులు మంగళవారం తెల్లవారుజామున 3 గంటలకే తిరుమలలోని వైకుంఠం క్యూకాంప్లెక్స్-1 వద్దకు చేరుకున్నారు. సమయం మార్పుపై అక్కడ కొంతసేపు గందరగోళం నెలకొంది. భక్తుల ఇబ్బందులను గమనించిన టీటీడీ ఉన్నతాధికారులు వెంటనే స్పందించారు. తెల్లవారుజామున వచ్చిన ఆ భక్తులందరికీ రెఫరల్ ప్రొటోకాల్ వీఐపీ బ్రేక్ దర్శన సమయంలో శ్రీవారి మూలమూర్తి దర్శనం చేయించి పంపించారు. దాతల విభాగం శ్రీవాణి టికెట్ల జారీ సమయంలో సిబ్బంది చేసిన సాంకేతిక పొరపాటు వల్లే ఈ సమయం మార్పు జరిగిందని, ఆ తర్వాత సమస్యను పూర్తిగా సరిదిద్దామని ఐటి డిప్యూటీ జీఎం వేంకటేశ్వర్లు నాయుడు స్పష్టం చేశారు.
స్పెషల్ ఎంట్రీ దర్శనం : సెప్టెంబర్ 2026 నెలకు సంబంధించిన తిరుమల ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శన (రూ. 300) టిక్కెట్లు జూన్ 24న ఉదయం 10 గంటలకు విడుదల చేయనున్నారు. సెప్టెంబర్ నెలకు సంబంధించిన తిరుమల , తిరుపతిలోని TTD గదులు జూన్ 24న మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు విడుదల చేయనున్నారు. వీటికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాల కోసం అఫిషియల్ వెబ్సైట్లో చూడవచ్చు.
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