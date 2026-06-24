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శ్రీవాణి టికెట్ల జారీలో సాంకేతిక తప్పిదం - సమయం తప్పుగా ప్రింట్​ చేయడంతో భక్తుల ఆందోళన

దర్శన సమయం సాయంత్రం 4కు బదులు ఉదయం 4గా ముద్రణ - సమస్యను సరిదిద్దిన టీటీడీ సిబ్బంది - వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనంతో సర్దుబాటు చేసిన టీటీడీ

Timings Changed in Srivani Tickets
Timings Changed in Srivani Tickets (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 24, 2026 at 10:33 AM IST

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Timings Changed in Srivani Tickets : ఈనెల 23 (మంగళవారం) శ్రీవాణి దర్శన టికెట్లపై సమయం తప్పుగా ముద్రితం కావడం వల్ల తిరుమలలో భక్తులు ఇబ్బందులు పడ్డారు. ఐటీ సిబ్బంది చేసిన సాంకేతిక పొరపాటు వల్ల సాయంత్రం 4 గంటలకు బదులు ఉదయం 4 గంటలుగా సమయం ముద్రపడటంతో ఈ గందరగోళం నెలకొంది. దీంతో ముందుగా టికేట్లు బుక్​ చేసుకున్న వారంతా ఇబ్బందులకు గురైయ్యారు. భక్తులకు ప్రత్యామ్నాయ దర్శనం ఏర్పాటు చేసి సమస్యను పూర్తిగా సరిదిద్దామని ఐటి డిప్యూటీ జీఎం వేంకటేశ్వర్లు నాయుడు స్పష్టం చేశారు.

అసలు ఏం జరిగింది? మూడు నెలల క్రితం టీటీడీ దాతల విభాగం ద్వారా ఆన్​లైన్​లో జూన్ 23వ తేదీకి సంబంధించిన శ్రీవాణి దర్శన టికెట్లను విడుదల చేశారు. రోజుకు 500 చొప్పున విడుదల చేసే ఈ టికెట్లు కలిగిన భక్తులకు సాధారణంగా ప్రతిరోజు సాయంత్రం 4 గంటలకు దర్శన సమయం ఉంటుంది. కానీ సాంకేతిక లోపం వల్ల దాదాపు 300 మంది భక్తుల టికెట్లపై ఉదయం 4 గంటలు అని ముద్రపడింది. ఈ తప్పిదాన్ని ఆలస్యంగా గుర్తించిన ఐటీ సిబ్బంది, మిగిలిన 200 మంది భక్తుల టికెట్లపై సాయంత్రం 4 గంటలుగానే ముద్రించి జారీ చేశారు.

భక్తుల ఇబ్బందులు - టీటీడీ స్పందన : టికెట్లపై ఉదయం 4 గంటలు ఉండటంతో దాదాపు 300 మంది భక్తులు మంగళవారం తెల్లవారుజామున 3 గంటలకే తిరుమలలోని వైకుంఠం క్యూకాంప్లెక్స్-1 వద్దకు చేరుకున్నారు. సమయం మార్పుపై అక్కడ కొంతసేపు గందరగోళం నెలకొంది. భక్తుల ఇబ్బందులను గమనించిన టీటీడీ ఉన్నతాధికారులు వెంటనే స్పందించారు. తెల్లవారుజామున వచ్చిన ఆ భక్తులందరికీ రెఫరల్ ప్రొటోకాల్ వీఐపీ బ్రేక్ దర్శన సమయంలో శ్రీవారి మూలమూర్తి దర్శనం చేయించి పంపించారు. దాతల విభాగం శ్రీవాణి టికెట్ల జారీ సమయంలో సిబ్బంది చేసిన సాంకేతిక పొరపాటు వల్లే ఈ సమయం మార్పు జరిగిందని, ఆ తర్వాత సమస్యను పూర్తిగా సరిదిద్దామని ఐటి డిప్యూటీ జీఎం వేంకటేశ్వర్లు నాయుడు స్పష్టం చేశారు.

స్పెషల్​ ఎంట్రీ దర్శనం : సెప్టెంబర్ 2026 నెలకు సంబంధించిన తిరుమల ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శన (రూ. 300) టిక్కెట్లు జూన్ 24న ఉదయం 10 గంటలకు విడుదల చేయనున్నారు. సెప్టెంబర్ నెలకు సంబంధించిన తిరుమల , తిరుపతిలోని TTD గదులు జూన్ 24న మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు విడుదల చేయనున్నారు. వీటికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాల కోసం అఫిషియల్​ వెబ్​సైట్​లో చూడవచ్చు.


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TAGGED:

VIP DARSHAN FOR DEVOTEED
వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనం
SPECIAL ENTRY TICKETS
SRIVANI TICKET ISSUES
TIMINGS CHANGES IN TIRUPATI DARSHAN

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