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శ్రీశైలంలో ప్రముఖులు స్పర్శదర్శనం, వసతి కోసం 2 రోజుల ముందు సిఫార్సు లేఖలు పంపాలి - ఆలయ ఈవో

మంగళవారం నుంచి గురువారం వరకు రోజుకు యథావిధిగా 3 విడతలు స్పర్శదర్శనం - శ్రావణమాసంలో శుక్రవారం రాత్రి పరిమితంగా స్పర్శదర్శనానికి అనుమతి

Srisailam temple darshan rules
Srisailam temple darshan rules (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 3, 2026 at 3:55 PM IST

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Srisailam temple darshan rules : ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రమైన శ్రీశైల మహాక్షేత్రంలో శ్రీభ్రమరాంబ, మల్లికార్జున స్వామివార్ల దర్శనార్థం వచ్చే ప్రముఖులు దర్శనం, వసతి గదుల కోసం తమ సిఫార్సు లేఖలను 2 రోజులు ముందుగా దేవస్థానానికి పంపాలని ఈవో ఎం.శ్రీనివాసరావు ఆదివారం తెలిపారు. సిఫార్సు లేఖలు ఉన్నవారికి శని, ఆది, సోమవారాల్లో ఉదయం, మధ్యాహ్నం వేళల్లో స్పర్శదర్శనం ఉండదని, రాత్రివేళ అనుమతిస్తామన్నారు.

మంగళవారం నుంచి గురువారం వరకు రోజుకు యథావిధిగా 3 విడతలు స్పర్శదర్శనం కల్పిస్తున్నట్లు ఈవో చెప్పారు. శ్రావణమాసంలో శుక్రవారం రాత్రి పరిమితంగా స్పర్శదర్శనానికి అనుమతించనున్నట్లు చెప్పారు. సిఫార్సు లేఖలను protocol@srisailadevasthanam.org, ప్రొటోకాల్‌ వాట్సప్‌ నంబరు 91600 16215కు పంపాలని కోరారు.

ప్రయాణానికి ముందే : స్వామి దర్శనం కోసం శ్రీశైలం వచ్చే భక్తులు ప్రయాణానికి ముందే ఆలయ అధికారిక వెబ్​సైట్​లో వసతి గదులు ఆర్జిత సేవా టికెట్లను బుక్ చేసుకోవడం ఉత్తమం. క్యూలైన్లలో గంటల కొద్ది వేచి ఉండే భక్తుల కోసం దేవస్థాన సిబ్బంది పాలు, మజ్జిగ, తాగునీరు, అల్పాహారం వంటి వసతులను అందిస్తోంది. సామాన్య భక్తులందరికీ మల్లన్న దివ్య దర్శనం సజావుగా సాగేలా చూడటమే ఈ మార్పుల ముఖ్య ఉద్దేశం అని అధికారులు తెలిపారు. భక్తులు శ్రీశైల మహాక్షేత్రానికి వెళ్లే ముందు అధికారుల సూచనలను పాటిస్తూ సిబ్బందికి సహకరించి స్వామివారి కృపకు పాత్రులు కావాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.

మల్లన్న దర్శనం కోసం : శ్రీశైల మల్లన్న దర్శనం కోసం భక్తులు భారీగా తరలి వస్తున్నారు. భక్తుల రద్దీ ఎక్కువవడంతో స్పర్శ దర్శనాలను ఆన్‌లైన్ ద్వారా ముందుగా బుక్ చేసుకున్న వారికే కల్పించారు. మిగతా భక్తులకి అలంకార దర్శనాలు మాత్రమే కల్పించారు. భక్తుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉండటంతో కంపార్టుమెంట్లు, క్యూలైన్లలో వేచి ఉన్న భక్తులకు అల్పాహారాలు, మజ్జిగ, పాలు, తాగునీరు అందించారు.

ప్రొటోకాల్‌ దర్శనాల్లో సంస్కరణలు : ఇటీవల శ్రీశైలం దేవస్థానం ధర్మకర్తల మండలి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. ఛైర్మన్‌ రమేశ్‌ నాయుడు ఆధ్వర్యంలో సమావేశమైన సభ్యుల కమిటీ 39 అంశాలకు ఆమోదం తెలిపింది. శ్రీశైలం దేవస్థానం ప్రొటోకాల్‌ దర్శనాల్లో సంస్కరణలు చేపట్టినట్లు ఛైర్మన్‌ వెల్లడించారు. ఈ నెల 15 నుంచి తిరుమల తరహాలో శ్రీశైలంలోనూ ఆన్‌లైన్‌ ప్రొటోకాల్‌ టికెట్లు జారీ చేయనున్నట్లు తెలిపారు. ప్రాధాన్యతా క్రమంలో శ్రీశైలంలో శాశ్వత అభివృద్ధి పనులు చేపట్టబోతున్నట్లు చెప్పారు.

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