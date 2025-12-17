భక్తులకు మరింత మెరుగైన సేవలు - అందుబాటులో ఏపీ టెంపుల్స్ మొబైల్ యాప్
యాప్ ద్వారా దర్శనం, ఆర్జిత టికెట్లు, గదుల బుకింగ్ సదుపాయం - మనమిత్ర వాట్సప్ 95523 00009 ద్వారా కూడా దర్శనం, ఆర్జిత సేవలు పొందే అవకాశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 17, 2025 at 7:27 PM IST
Digital Services in AP Temples : రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రముఖ ఆలయాల్లో భక్తులకు మరింత సులభమైన సేవలను అందించేందుకు ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ఆన్లైన్ సేవలను ప్రారంభించిన విషయం తెలిసిందే. అందులో భాగంగా భక్తులకు దర్శనం, ఆర్జిత సేవలు, వసతి గదులను సులభంగా బుకింగ్ చేసుకోవడానికి రాష్ట్ర దేవాదాయ శాఖ ఏపీ టెంపుల్స్ మొబైల్ యాప్ను ప్రవేశపెట్టిందని శ్రీశైల దేవస్థానం ఈవో ఎం. శ్రీనివాసరావు తెలిపారు. నేడు(బుధవారం) శ్రీశైలంలోని దేవస్థానం పరిపాలనా భవనంలో ఆన్లైన్ విధానంపై ఆయా విభాగాల అధికారులతో ఈవో సమీక్ష నిర్వహించారు.
ఈ సందర్భంగా ఈవో మాట్లాడుతూ, ఏపీ టెంపుల్స్ మొబైల్ యాప్ పై శ్రీశైలం క్షేత్రంలో విస్తృతంగా ప్రచారం చేయాలన్నారు. ఏపీ టెంపుల్స్ మొబైల్ యాప్ ద్వారా దర్శనం, ఆర్జిత సేవా టికెట్, వసతి గదులను బుకింగ్ చేసుకుని శ్రీశైలం యాత్రకు రావొచ్చని చెప్పారు. ఏపీ టెంపుల్స్ మొబైల్ యాప్ ద్వారా ప్రసాదం టికెట్లు కొనుగోలు చేయడంతోపాటు విరాళాలు కూడా ఇవ్వవచ్చన్నారు. దేవస్థానం ఉద్యోగులు ఏపీ టెంపుల్స్ మొబైల్ యాప్ పై తమవంతుగా ప్రచారం చేసి భక్తుల్లో అవగాహన కల్పించాలన్నారు.
ఎక్కడి నుంచైనా సేవలు : మరోవైపు కాణిపాకం స్వయంభు శ్రీ వరసిద్ధి వినాయకస్వామి ఆలయంలో సేవ, ఆర్జిత సేవ, దర్శనం, వసతి, ప్రసాదం టికెట్లు ఎక్కడి నుంచైనా పొందే సౌలభ్యం తీసుకొచ్చారు. అధికారులు నూతన వెబ్సైట్, వాట్సప్ను రూపొందించారు. వీటి ద్వారా ఆరచేతిలో టికెట్లు పొందే అవకాశం కల్పించారు. ఈ ఆలయానికి నిత్యం దేశ, విదేశాల నుంచి వేలాది మంది భక్తులు వస్తారు. చాలా మంది ఆర్జిత, ఇతర సేవల్లో పాల్గొనేందుకు ఆసక్తి చూపుతారు. గతంలో నేరుగా వచ్చి కొనుగోలు చేయాల్సిన పరిస్థితి. ప్రస్తుతం https://www.srikanipakadeasthanam.com,https://www.aptemples.ap.gov.in లేదా వాట్సప్ 95523 00009లో ఈ సేవలు పొందవచ్చు.
ఇవీ వివరాలు :
రోజు దర్శనానికి వచ్చే భక్తులు: సుమారు 25 వేల మంది
వారాంతాల్లో: 45 వేలకు పైగా ఏడాదిలో: సుమారు 3 కోట్లు
"భక్తుల సౌలభ్యం కోసం పలుచోట్ల ఆన్లైన్ సేవా టికెట్ల విక్రయ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. ప్రస్తుతానికి ఆలయం వద్ద ప్రత్యేక విక్రయ కేంద్రం ఉంది. ఎప్పటికప్పుడు సిబ్బంది ఆన్లైన్లో సేవా టికెట్లు ఇస్తున్నారు. వీటికి విస్తృత ప్రచారం కల్పించేలా ఆలోచన చేస్తున్నాం. కియోస్క్ యంత్రాలు తీసుకువస్తున్నాం. ఆన్లైన్ సేవలను భక్తులు వినియోగించుకోవాలి." - పెంచల కిశోర్, ఈవో
కంప్యూటర్లు, ప్రింటర్లు: విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై అమ్మవారి దర్శనానికి వచ్చే భక్తులకు ఇకపై అన్ని సేవలు ఆన్లైన్లో సులభతరంగా అందుబాటులోకి రానున్నాయని ఆలయ పాలక మండలి చైర్మన్ బొర్రా రాధాకృష్ణ (గాంధీ), ఈఓ సీనా నాయక్ తెలిపారు. ఆన్లైన్ సేవల నిర్వహణకు అవసరమైన కంప్యూటర్లు, ప్రింటర్లను దాతలు అందజేశారు. సుమారు పది లక్షల పదమూడు వేల రూపాయలు విలువైన పరికరాలను దాతలు ఆలయ అధికారులకు అప్పగించారు. అమ్మవారి సేవల ఆధునీకరణకు సహకరించిన దాతలకు పాలకమండలి సభ్యులు ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. భక్తులు ఈ ఆన్లైన్ సదుపాయాలను వినియోగించుకోవాలని కోరారు.
ఆలయాల్లో డిజిటల్ సేవలు : రాష్ట్రంలోని ప్రధాన, ముఖ్య ఆలయాల్లో మరింతలా డిజిటల్ సేవలు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చేలా దేవాదాయశాఖ చర్యలు చేపట్టిన విషయం తెలిసిందే. ఇప్పటికే భక్తులే నేరుగా స్వయంగా టికెట్లు పొందేలా వివిధ ఆలయాల్లో 100 కియోస్క్ల ఏర్పాటుకు అనుమతిచ్చారు. అలాగే దర్శనాలు, సేవలు, పార్కింగ్ టికెట్ల జారీకి ఈ పోస్ యంత్రాలు వినియోగించేలా రాష్ట్ర దేవాదయ శాఖ కమిషనర్ రామచంద్రమోహన్ ఇప్పటికే ఆదేశాలు జారీచేశారు.
వాట్సప్ కౌంటర్లు : ప్రభుత్వం మనమిత్ర యాప్తో అనేక సేవలు అందిస్తుండగా, అందులో వివిధ ఆలయాల దర్శనాలు, సేవలు, వసతుల బుకింగ్ వంటి సదుపాయం కూడా ఉంది. దీనిపై మరింతలా భక్తులకు అవగాహన కల్పించేలా అన్ని ప్రధాన, ముఖ్య ఆలయాల్లో ప్రత్యేక వాట్సప్ కౌంటర్లను ఏర్పాటు చేయాలని దేవాదాయ శాఖ కమిషనర్ ఆదేశించారు. అందులో మనమిత్ర యాప్ద్వారా దర్శనం, సేవలు తదితర టికెట్లు ఎలా బుక్ చేసుకోవాలో భక్తులకు తెలియజేయాలని పేర్కొన్నారు.
రియల్ టైమ్ సమాచారంతో డ్యాష్బోర్డ్ : ఆలయాలకు చెందిన రియల్టైమ్ సమాచారంతో దేవాదాయశాఖ డ్యాష్బోర్డ్ సిద్ధంచేసింది. ఆలయాల జాబితా, వాటి భూములు, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు, ట్రస్ట్బోర్డులు, ప్రధాన, ముఖ్య ఆలయాలకు ఏ రోజు ఎందరు భక్తులు వచ్చారు? తదితర సమాచారమంతా ఇందులో రియల్టైమ్లో అందుబాటులో ఉంచారు. ఈ డ్యాష్బోర్డును సీఎం కార్యాలయం సహా ఇతర ఉన్నతాధికారులు, కమిషనరేట్ అధికారులు ఎప్పుడైనా చూసేలా ఏర్పాట్లు చేశారు.
