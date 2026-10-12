శ్రీశైలం డ్యాంకు అరుదైన ఘనత - వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో స్థానం
World Book Of Record For Srisailam :శ్రీశైలం డ్యాంకు అంతర్జాతీయ గౌరవం దక్కింది. ‘వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్’లో చోటు సంపాదించిన తొలి భారతీయ ప్రాజెక్ట్గా నిలిచింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 8:52 PM IST
World Book Of Record For Srisailam : తెలుగు రాష్ట్రాల జలప్రదాయిని, ఆధునిక దేవాలయమైన శ్రీశైలం ప్రాజెక్టుకు ప్రపంచ స్థాయిలో అత్యంత అరుదైన అరుదైన ఘనత దక్కింది. లండన్కు చెందిన ప్రతిష్టాత్మక వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ సంస్థలో శ్రీశైలం డ్యాం చోటు దక్కించుకుంది. దేశంలోనే ఈ రికార్డు సాధించిన తొలి నీటిపారుదల ప్రాజెక్టుగా శ్రీశైలం జలాశయం సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. శ్రీశైలంలోని ఏపీ జెన్కో అతిథి గృహంలో జరిగిన ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ సౌత్ జోన్ జాయింట్ సెక్రటరీ ఇలియాజర్ ఈ ప్రతిష్టాత్మక అవార్డు ధ్రువీకరణ పత్రాన్ని శ్రీశైలం నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే బుడ్డా రాజశేఖర్ రెడ్డితో పాటు ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ అధికారులకు అధికారికంగా అందజేశారు.
అవార్డు దక్కడానికి గల ముఖ్య కారణాలు & విశిష్టతలు :
- దక్షిణాసియాలోనే అతిపెద్ద క్రస్ట్ గేట్లు : ఆసియా ఖండంలోనే మరే ఇతర ప్రాజెక్టుకూ లేని విధంగా 60 అడుగుల వెడల్పు, 55 అడుగుల ఎత్తు కలిగిన భారీ క్రస్ట్ గేట్లను ఈ డ్యామ్ కలిగి ఉండటం.
- అద్భుతమైన నిర్మాణ శైలి, దృఢత్వం : సముద్ర మట్టానికి అత్యంత ఎత్తులో ఉండి, ఇంజనీరింగ్ అద్భుతంగా నిలవడం.
- మహా వరదను తట్టుకున్న వైనం : 2009 అక్టోబరులో వచ్చిన రికార్డు స్థాయి 25.4 లక్షల క్యూసెక్కుల ఊహించని వరద ప్రవాహాన్ని సైతం తట్టుకుని, చెక్కుచెదరకుండా నిలబడటం ఆనాటి ఇంజనీర్ల అంకితభావానికి, నాణ్యమైన నిర్మాణానికి నిదర్శనం.
ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే బుడ్డా రాజశేఖర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ ఈ అంతర్జాతీయ అవార్డు రావడం పట్ల సంతోషం వ్యక్తం చేస్తూ సంస్థ ప్రతినిధులకు ఏపీ ప్రభుత్వం తరఫున, ముఖ్యమంత్రి తరఫున ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ అరుదైన గుర్తింపుతో జలవనరుల శాఖ అధికారులపై మరింత బాధ్యత పెరిగిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు ఎస్ఈ వేణుగోపాల్ రెడ్డి, ఇరిగేషన్ అధికారులతో పాటు ఏపీ జెన్కో, ట్రాన్స్కో ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు.
"శ్రీశైలంలో నిర్మించిన ఆనకట్టకు ఒక ప్రతిష్టాత్మకమైన అవార్డు లభించింది. గతంలో కేవలం ఆంధ్రప్రదేశ్ పరిధిలోనే పరిచయమున్న ఈ ఆనకట్ట ఖ్యాతి, ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా విస్తరించింది. అందరి సమక్షంలో ఈ అవార్డును అందుకోవడం ఎంతో సంతోషకరమైన విషయం. రాష్ట్రం తరఫున, మేము గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్కు మా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం"- బుడ్డా రాజశేఖర్ రెడ్డి,ఎమ్మెల్యే
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