శ్రీశైలంలో కాటేజీల వివాదం- దాతృత్వం 'ముసుగులో' - దాతల ‘గోల్మాల్’
శ్రీశైలంలో కాటేజీలను దాతలు తమ ఆధీనంలోనే ఉంచుకోవడంపై విమర్శలు - బూచేపల్లి కాటేజీ వివాదం ముగియకముందే వెలుగులోకి మరో వివాదం - ‘9 అండ్ 9’ అనే సంస్థకు వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో కాటేజీ కేటాయింపు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 21, 2026 at 11:42 AM IST
Srisailam Cottages Row : పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రం శ్రీశైలంలో దాతృత్వం ముసుగులో జరుగుతున్న గోల్మాల్ ఇప్పుడు సర్వత్రా చర్చనీయాంశమైంది. 'స్వామివారికి సేవ చేస్తాం, భక్తుల కోసం కాటేజీలు కట్టిస్తామంటూ' దేవదాయ శాఖ నుంచి స్థలాలు పొందిన కొందరు బడా బాబులు ఆ తర్వాత వాటిని తమ సొంత జాగీరులా మార్చేసుకుంటున్నారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో సాఫ్ట్వేర్ పేరుతో ఒక సంస్థ చేసిన మాయాజాలంతో పాటు కొందరు రాజకీయ నేతలు, కాంట్రాక్టర్ల అక్రమాలు ఒక్కొక్కటిగా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి.
శ్రీశైలంలో కాటేజీలను నిర్మించి దేవస్థానానికి అప్పగిస్తామని స్థలాలు తీసుకుంటున్న దాతలు వాటిని తమ ఆధీనంలోనే ఉంచుకోవడం వివాదాస్పదంగా మారుతోంది. దర్శి వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యే బూచేపల్లి శివప్రసాద్రెడ్డి తండ్రి సుబ్బారెడ్డి వివాదం వెలుగులోకి రావడంతో హడావుడిగా వారి ప్రతినిధి దేవస్థానానికి కాటేజీని అప్పగించారు. తాజాగా గత ప్రభుత్వంలో జరిగిన మరో వివాదం వెలుగుచూసింది. '9 అండ్ 9' అనే సంస్థ వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో ఆలయానికి సాఫ్ట్వేర్ను అందిస్తామని దాని నిర్వహణ బాధ్యతలనూ తామే ఉచితంగా చూసుకుంటామని ముందుకొచ్చింది. దీంతో దేవస్థానం అధికారులు ఆ సంస్థకు ఒక కాటేజీని కేటాయించారు.
విద్యుత్తు సరఫరాను నిలిపివేసిన అధికారులు : సాధారణంగా ఏడాదికి 30 రోజుల పాటు దాతలకు ఆ కాటేజీని ఇవ్వాలి. కానీ 9 అండ్ 9 సంస్థ కార్యాలయం ఉండడంతో కాటేజీని దాతకు ఇవ్వలేని దుస్థితి ఏర్పడింది. దాతల ఒత్తిడితో ఆ సంస్థను ఖాళీ చేయాలని ఆదేశించారు. అయినా ఆ సంస్థ ఖాళీ చేయకపోవడంతో దానికి దేవస్థానం అధికారులు విద్యుత్ను సరఫరాను నిలిపివేశారు. రోజుకు రూ.6 వేల అద్దె వచ్చే కాటేజీని ఆ సంస్థకు కేటాయించడంపై విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
నెల్లూరు జిల్లాకు చెందిన గుత్తేదారు : నెల్లూరు జిల్లాకు చెందిన ఓ బడా గుత్తేదారు మల్లికార్జునస్వామికి పరమ భక్తుడు. దాదాపు రూ.10 కోట్లు విలువ చేసే బంగారు వస్తువులను స్వామివారికి సమర్పించారు. అంతేకాకుండా ఆయన శ్రీశైలంలో ఒక అధునాతన కాటేజీని కూడా నిర్మించారు. ఆ కాటేజీపైన ఒక అంతస్తును కూడా నిర్మించుకుని దాన్ని అతిథిగృహంలా ఉపయోగించుకుంటున్నట్లు తేలింది. ఆ గుత్తేదారు మిత్రుడైన ట్రస్టుబోర్డు సభ్యుడు కూడా దాన్ని ఉపయోగిస్తున్నట్లు సమాచారం.
తెలంగాణకు చెందిన ఓ మహిళా నేత, మాజీ మంత్రి కూడా శ్రీశైలంలో ఒక కాటేజీని నిర్మించారు. నిర్మాణం పూర్తైన మూడు సంవత్సరాల వరకు దాన్ని అధికారులకు అప్పగించలేదు. అధికారులు ఒత్తిడి చేయడంతో ఎట్టకేలకు కాటేజీని అధికారులకు అప్పగించారు. కాటేజీలోని ఒక గదిని ఎవరికీ ఇవ్వొద్దని, తనకు ఉంచాని పట్టుపట్టడంతో అధికారులకు దిక్కుతోచని స్థితి ఎదురవుతోంది. శ్రీశైలంలో కాటేజీలను నిర్మించి ఇంకా దేవస్థానానికి అప్పగించని కాటేజీలను త్వరలో స్వాధీనం చేసుకుంటామని ఆలయ అధికారులు చెబుతున్నారు. ఇప్పటికే ఆ పక్రియను వేగవంతం చేసినట్లు తెలిపారు.
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