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గుండెలో స్టెంట్‌ - స్పోర్ట్స్​లో స్ట్రెంగ్త్‌ - ఎనిమిది పదుల వయసులోనూ పతకాల వేట

194 పతకాలతో మాస్టర్స్ అథ్లెటిక్స్‌లో శ్రీనివాసమూర్తి రికార్డు - 1964లో భారత నౌకాదళంలో చేరి 1979 వరకు దేశానికి సేవలు​ - మాస్టర్స్ స్విమ్మింగ్ చాంపియన్‌షిప్-2026లో 3 స్వర్ణ పతకాలు

Srinivasa Murthy Sets Record In Masters Athletics With 194 Medals At The Age Of 81
Srinivasa Murthy Sets Record In Masters Athletics With 194 Medals At The Age Of 81 (Eenadu)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 26, 2026 at 9:43 AM IST

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Srinivasa Murthy Excelling Masters Athletics : గుంటూరు జిల్లా చేబ్రోలు మండలం మంచాల గ్రామానికి చెందిన 81 ఏళ్ల మాస్టర్స్ అథ్లెట్ శ్రీనివాసమూర్తి. తన వయసు, ఆరోగ్య సమస్యలు తన క్రీడాస్ఫూర్తిని ఏమాత్రం తగ్గించలేవని నిరూపిస్తున్నారు. గుండెకు స్టెంట్ అమర్చిన తర్వాత కూడా ఆయన క్రీడలకు దూరం కాకుండా మరింత పట్టుదలతో సాధన కొనసాగిస్తూ రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయి మాస్టర్స్ అథ్లెటిక్స్ పోటీల్లో వరుస విజయాలు సాధిస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు మొత్తం 194 పతకాలు గెలిచి క్రీడాకారులకు ఆదర్శంగా నిలిచారు. వయసు అనేది కేవలం సంఖ్య మాత్రమేనని తన జీవితంతో చాటిచెబుతున్నారు.

1945లో జన్మించిన శ్రీనివాసమూర్తి 1964లో భారత నౌకాదళంలో చేరి 1979 వరకు దేశానికి సేవలందించారు. నౌకాదళంలో 15 సంవత్సరాల సేవాకాలంలో బాస్కెట్‌బాల్ క్రీడాకారుడిగా భారత నౌకాదళానికి ప్రాతినిధ్యం వహించి పలు పోటీల్లో పతకాలు సాధించారు. పదవీ విరమణ తర్వాత కూడా క్రీడలపై ఉన్న మక్కువ ఏమాత్రం తగ్గకపోవడంతో అదే ఉత్సాహంతో మాస్టర్స్ అథ్లెటిక్స్ వైపు అడుగులు వేశారు.

క్రమశిక్షణే విజయ రహస్యం : శ్రీనివాసమూర్తి ప్రతిరోజూ ఉదయం రెండు గంటలు, సాయంత్రం మరో రెండు గంటలు కఠిన సాధన చేస్తుంటారు. తన ఫిట్‌నెస్‌ను కాపాడుకోవడమే కాకుండా ఇతర క్రీడాకారులకు కూడా శిక్షణ ఇస్తూ సరైన మెళకువలు నేర్పుతున్నారు. యువతతో పాటు సీనియర్ క్రీడాకారులను కూడా క్రీడల వైపు ప్రోత్సహిస్తూ, క్రమశిక్షణతో సాధన చేస్తే ఏ వయసులోనైనా విజయాలు సాధించవచ్చని తన జీవన విధానంతో నిరూపిస్తున్నారు.

షాట్‌పుట్, జావెలిన్ త్రో, డిస్కస్ త్రో, హ్యామర్ త్రో, పవర్‌లిఫ్టింగ్, స్విమ్మింగ్ వంటి అనేక విభాగాల్లో ఆయన ప్రతిభ కనబర్చారు. దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో జరిగిన మాస్టర్స్ పోటీల్లో నిలకడగా రాణిస్తూ 194 పతకాలను తన ఖాతాలో వేసుకున్నారు. ఈ విజయాల వెనుక నిరంతర శ్రమ, క్రమశిక్షణ, అంకితభావమే ప్రధాన కారణమని ఆయన చెబుతున్నారు.

స్టెంట్ తర్వాత కూడా తగ్గని పట్టుదల : గుండెకు స్టెంట్ అమర్చిన తర్వాత చాలామంది విశ్రాంతి తీసుకోవాలని సూచించినా, శ్రీనివాసమూర్తి మాత్రం వెనక్కి తగ్గలేదు. వైద్యుల సూచనలను పాటిస్తూ మరింత జాగ్రత్తగా సాధన కొనసాగించారు. శారీరక సమస్యలను సాకుగా చూపకుండా వాటిని అధిగమించి మళ్లీ పోటీల్లో పాల్గొని విజయాలు సాధించడం ఆయన సంకల్పానికి నిదర్శనం. ఇటీవల ఏప్రిల్ 5న జగ్గయ్యపేటలో నిర్వహించిన మాస్టర్స్ స్విమ్మింగ్ చాంపియన్‌షిప్-2026లో 80 ఏళ్లు పైబడిన విభాగంలో పాల్గొని మూడు స్వర్ణ పతకాలు, ఒక రజత పతకం గెలుచుకుని మరోసారి తన సత్తా చాటారు. ఈ విజయంతో ఆయన పతకాల సంఖ్య మరింత పెరిగింది.

తన విజయ రహస్యాన్ని వివరిస్తూ, "నౌకాదళంలో ఉన్న రోజుల నుంచే క్రీడలు నా జీవితంలో విడదీయరాని భాగమయ్యాయి. గుండెకు స్టెంట్ అమర్చినా క్రీడలను వదిలేయాలనే ఆలోచన ఎప్పుడూ రాలేదు. క్రమమైన సాధన, క్రమశిక్షణ, దృఢ సంకల్పమే నన్ను ఈ స్థాయికి తీసుకొచ్చాయి. వయసు ఎప్పుడూ అడ్డంకి కాదని ప్రతి ఒక్కరికీ తెలియజేయడమే నా లక్ష్యం" అని చెప్పారు.

శ్రీనివాసమూర్తి ప్రయాణం వృద్ధాప్యం విజయాలకు అందుకోవడానికి అడ్డుకాదని, ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుంటూ నిరంతర శ్రమతో ముందుకు సాగితే అసాధ్యమనే పదానికి చోటుండదని చాటి చెబుతోంది. యువతకు స్ఫూర్తిగా, వృద్ధులకు ఆత్మవిశ్వాసానికి ప్రతీకగా ఆయన నిలుస్తున్నారు. ఆయన కృషి, పట్టుదల, క్రీడల పట్ల అంకితభావం నిజంగా అభినందనీయం.

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