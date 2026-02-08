శ్రీనివాస మంగాపురం శ్రీ కల్యాణ వేంకటేశ్వరస్వామి బ్రహ్మోత్సవాలు
నేటి నుంచి 16వ తేదీ వరకు బ్రహ్మోత్సవాలు - ధ్వజారోహణ ఘట్టంతో ప్రారంభం - 12న గరుడసేవ, 13న స్వర్ణరథోత్సవం, 15న రథోత్సవం, 16న చక్రస్నానం
Published : February 8, 2026 at 1:57 PM IST
Srinivasa Mangapuram Brahmotsavam 2026: తిరుపతి శ్రీనివాస మంగాపురం శ్రీ కల్యాణ వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయంలో బ్రహ్మోత్సవాకు తొలి అడుగు పడింది. ఆదివారం ఉదయం ధ్వజారోహణ ఘట్టంతో బ్రహ్మోత్సవాలను శాస్త్రోక్తంగా ప్రారంభించారు. పండితుల మంత్రాలు, మంగళవాయిద్యాలు, భక్తుల గోవింద నామస్మరణ మధ్య ఈ కార్యక్రమం శాస్త్రోక్తంగా జరిగింది. దీనికిముందు ఉదయం 6.30 నుండి 8.15 గంటల వరకు స్వామివారి తిరుచ్చి ఉత్సవం నిర్వహించారు.
ఈ ఉత్సవం ద్వారా తన కోసం చేసిన బ్రహ్మోత్సవాల ఏర్పాట్లను స్వామివారు పర్యవేక్షిస్తారు. అనంతరం అర్చకులు విష్వక్సేన ఆరాధన, వాస్తు హోమం, గరుడ లింగహోమం, గరుడ ప్రతిష్ఠ, రక్షా బంధనం చేపట్టారు. మీన లగ్నంలో శ్రీదేవి, భూదేవి సమేత శ్రీ కల్యాణ వేంకటేశ్వరస్వామి వారి సమక్షంలో ధ్వజారోహణం నిర్వహించారు. ఇందులో వైఖానస శాస్త్రోక్తంగా గరుత్మంతుణ్ణి కొత్త వస్త్రంపై లిఖించి, పూజలు చేసి, ధ్వజస్తంభంపై ప్రతిష్టించారు.
18 గణాలను, ముక్కోటి దేవతలను బ్రహ్మోత్సవాలకు ఆహ్వానించడం దీని లక్ష్యం. కంకణబట్టార్ బాలాజి రంగాచార్యులు ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం జరిగింది.
బ్రహ్మోత్సవాలకు విస్తృత ఏర్పాట్లు :
ధ్వజారోహణంతో వైభవంగా శ్రీ కల్యాణ వేంకటేశ్వరస్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభమయ్యాయని ఇటీవలే నియమితులైన టీటీడీ ఈవో రవిచంద్ర ఈటీవీ భారత్కు తెలిపారు. నేటి నుంచి 16వ తేదీ వరకు జరగనున్న బ్రహ్మోత్సవాలను అత్యంత వైభవంగా నిర్వహిస్తామన్నారు. స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలకు విచ్చేసే భక్తుల కోసం విస్తృతంగా ఏర్పాట్లు చేపట్టినట్లు వివరించారు.
బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా ఈ నెల 12న గరుడసేవ, 13న స్వర్ణరథోత్సవం, 15న రథోత్సవం, 16న చక్రస్నానం జరగనున్నట్టు వివరించారు. గరుడ సేవ రోజు భక్తుల రద్దీ నేపథ్యంలో పటిష్ట ఏర్పాట్లు చేపట్టినట్లు తెలిపారు.
జూబ్లీహిల్స్లో బ్రహ్మోత్సవాలు: హైదరాబాద్ జూబ్లీహిల్స్ శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయ వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల గోడ పత్రికలను టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు ఆవిష్కరించారు. ఈ వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఫిబ్రవరి 17 నుంచి 25వ తేదీ వరకు జరుగనున్న నేపథ్యంలో బీ.ఆర్ నాయుడు గోడ పత్రికలను, ఆహ్వాన పత్రికలను శనివారం జూబ్లీహిల్స్ శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయ ప్రాంగణంలో ఆవిష్కరించారు.
ఈ సందర్భంగా టీటీడీ చైర్మన్ మాట్లాడుతూ జూబ్లీహిల్స్ శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయ వార్షికోత్సవాల నేపథ్యంలో భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ముందస్తుగా అంచనా వేసి ఏర్పాట్లు చేపట్టాలని అధికారులకు సూచించినట్టు తెలిపారు. భక్తులను ఆకట్టుకునేలా విద్యుత్, పుష్పాలంకరణలు చేపట్టాలని కోరారు. చలువ పందిళ్లు, క్యూ లైన్లు, తాగునీరు, అన్నప్రసాదాలు, పటిష్ట సెక్యూరిటీ ఏర్పాటు చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
