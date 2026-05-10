నకిలీ సిమ్ కార్డులు, నౌకరీ.కామ్​లో డేటా చోరీ - హైటెక్ మోసగాడు కిరణ్ కేసులో విస్తుపోయే నిజాలు

విజయవాడ నకిలీ సిమ్ కార్డుల కేసులో విస్తుపోయే నిజాలు - సాఫ్ట్‌వేర్ మేనేజర్ అవతారంలో నిరుద్యోగులకు వల - 'శాప్' సర్టిఫికెట్ పేరుతో ఒక్కొక్కరి నుంచి రూ.25 వేల వసూలు

Published : May 10, 2026 at 4:01 PM IST

Vijayawada Fake SIM Scam : విజయవాడలో కలకలం రేపిన నకిలీ సిమ్ కార్డుల కేసులో ప్రధాన నిందితుడు కిరణ్ బాబు అలియాస్ శ్రీనివాస కిరణ్ బాబు లీలలు ఒక్కొక్కటిగా బయటపడుతున్నాయి. పోలీసుల దర్యాప్తులో ఈ మోసగాడి బాగోతం విస్తుగొల్పుతోంది. ప్రముఖ జాబ్ పోర్టల్ 'నౌకరీ.కామ్' ద్వారా నిరుద్యోగుల వివరాలు సేకరించి, వారికి ఉద్యోగాల ఆశ చూపి నిలువునా దోచుకుంటున్న కిరణ్ బాబును పోలీసులు ఎట్టకేలకు అరెస్ట్ చేసి ఆటకట్టించారు.

నౌకరీ.కామ్ నుంచి డేటా చోరీ : నిందితుడు కిరణ్ బాబు నిరుద్యోగులు ఉద్యోగాల కోసం ఆన్‌లైన్‌లో 'నౌకరీ.కామ్‌'లో తమ రెజ్యూమ్‌లు పెడుతుంటారు. ఆ వెబ్‌సైట్ నుంచి నిరుద్యోగుల ఫోన్ నంబర్లు, వివరాలు సేకరించేవాడు. ఆ డేటా ఆధారంగా వారికి ఫోన్లు చేసేవాడు. తాను ఒక పెద్ద కంపెనీలో మేనేజర్‌నని పరిచయం చేసుకుని ఉద్యోగాల ఆశ చూపేవాడు. సాఫ్ట్‌వేర్ రంగంలో శాప్ సర్టిఫికెట్‌కు మంచి డిమాండ్ ఉంది. దీన్నే కిరణ్ బాబు క్యాష్ చేసుకున్నాడు. నిరుద్యోగులకు ఫోన్ చేసి, మీ తరఫున తాను శాప్ పరీక్ష రాస్తానని నమ్మించేవాడు. "మీరు నిశ్చింతగా ఉండొచ్చు. ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా శాప్ సర్టిఫికెట్ మీ చేతికి వచ్చేస్తుంది" అని మభ్యపెట్టేవాడు. ఇలా నమ్మించి, ఒక్కొక్కరి నుంచి అడ్వాన్స్‌గా రూ. 25 వేలు చొప్పున వసూలు చేసి బురిడీ కొట్టించాడు.

ఒక్క ఫోన్ కాల్‌తో అడ్డంగా దొరికిపోయాడు! : రెండు నెలల క్రితం విజయవాడకు చెందిన ఓ మహిళా సాఫ్ట్‌వేర్ ఉద్యోగినికి కిరణ్ బాబు ఫోన్ చేశాడు. 'విసిగ్మా సాఫ్ట్ సొల్యూషన్స్' అనే కంపెనీకి తాను మేనేజర్‌నని పరిచయం చేసుకున్నాడు. తమ కంపెనీలో ఉద్యోగం ఉందని ఆశ చూపించి, ఆమె వివరాలను మెయిల్ చేయాలని ఐడీ ఇచ్చాడు. ఆ వివరాలను పరిశీలించిన ఆమెకు, ఇదంతా ఫేక్ అని, అతనో మోసగాడని అర్థమైంది. దీంతో ఆ ఉద్యోగ ఆఫర్‌ను ఆమె తిరస్కరించింది. ఆమె తిరస్కరించడాన్ని తట్టుకోలేని కిరణ్ బాబు, ఆమెను ఫోన్‌లో అసభ్య పదజాలంతో దూషించాడు. దీంతో ఆ బాధితురాలు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు, తమదైన శైలిలో దర్యాప్తు చేయగా కిరణ్ బాబు లీలలన్నీ బయటపడ్డాయి. దీంతో అతన్ని అరెస్ట్ చేశారు.

బెట్టింగ్ కోసం హోటల్ సర్వర్‌కు వల : కిరణ్ బాబు ఆన్‌లైన్ గేమ్స్, బెట్టింగ్‌లకు బానిసయ్యాడు. ఈ క్రమంలోనే వినూత్న మోసాలకు తెరలేపాడు. ఇటీవల ఒంగోలులోని ఓ హోటల్‌లో నిందితుడు బస చేశాడు. గేమింగ్ ఆడేందుకు డబ్బులు లేకపోవడంతో, ఒక నిరుద్యోగికి ఫోన్ చేశాడు. శాప్ పరీక్ష తానే రాస్తానని నమ్మించి ఆ నిరుద్యోగి నుంచి రూ. 25 వేలు తీసుకున్నాడు. ఈ సొమ్మును నేరుగా గేమింగ్ సైట్‌కు బదిలీ చేయించుకుని బెట్టింగ్ ఆడాడు. ఆ బెట్టింగ్‌లో అతనికి రూ. 92 వేలు వచ్చాయి. ఆ డబ్బును తీసుకోవడానికి కిరణ్ బాబు ఓ మాస్టర్ ప్లాన్ వేశాడు. తను బస చేస్తున్న హోటల్ సర్వర్‌ను (వెయిటర్‌ను) మభ్యపెట్టాడు. సర్వర్ బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు తీసుకుని, ఆ రూ.92 వేలను అతడి ఖాతాలోకి బదిలీ చేయించుకున్నాడు. ఇందులోంచి ముందుగా తన సిమ్‌లు యాక్టివేషన్ చేసే కాకినాడకు చెందిన వర్మకు రూ. 25 వేలు పంపించాడు. ఆ తర్వాత మిగిలిన రూ.67 వేలను ఆ సర్వర్‌తోనే ఏటీఎంలో విత్‌డ్రా చేయించి నగదు తీసుకున్నాడు. ఇందుకు ప్రతిఫలంగా ఆ సర్వర్‌కు వెయ్యి రూపాయలు కమీషన్ ఇచ్చాడు.

పోలీసుల అన్వేషణ! : ఈ కేసులో కిరణ్ పంపించిన ఖాళీ సిమ్‌లను యాక్టివేట్ చేస్తున్న కాకినాడకు చెందిన వర్మను పోలీసులు ఏ2(A-2)గా చేర్చారు. తాను తీసుకున్న సిమ్‌ల క్యూఆర్ కోడ్‌ను కిరణ్ బాబు ఫొటో తీసి వాట్సాప్ ద్వారా వర్మకు పంపించేవాడు. వర్మ తన దుకాణానికి వచ్చే అమాయక కస్టమర్ల ఫొటోలు, ఆధార్ కార్డులు తీసుకుని, వాటితో ఈ సిమ్‌లను చట్టవిరుద్ధంగా యాక్టివేట్ చేసేవాడని దర్యాప్తులో తేలింది. అన్నీ తెలిసే వర్మ ఈ మోసాలకు తోడ్పాటు అందించినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ప్రస్తుతం పరారీలో ఉన్న వర్మ కోసం పోలీసులు ముమ్మరంగా అన్వేషిస్తున్నారు. కిరణ్ బాబు ఇచ్చిన ఆధార్‌లో తూర్పుగోదావరి జిల్లా జగ్గంపేట చిరునామా ఉంది. ఆ చిరునామా ఎవరిదన్న కోణంలో పోలీసులు విచారిస్తున్నారు. అలాగే నిందితుడు తరచూ గ్వాలియర్‌కు ఎందుకు వెళ్తున్నాడన్న దానిపైనా దృష్టి పెట్టారు. త్వరలో కిరణ్ బాబును కస్టడీకి ఇవ్వాలని కోరుతూ కోర్టులో పిటిషన్ వేయనున్నారు.

