ETV Bharat / state

శ్రీకాళహస్తి వెళ్లే భక్తులకు శుభవార్త - ఆలయ అతిథి గృహాల్లో మరిన్ని సదుపాయాలు

శ్రీకాళహస్తి ఆలయ అతిథి గృహాల్లో సేవలు మెరుగు - దూరమైనా, అద్దె తక్కువ - సౌకర్యాలు ఎక్కువ

Srikalahasti Devasthanam Manages Several Guest Houses
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 2, 2026 at 8:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Srikalahasti Devasthanam Manages Several Guest Houses: శ్రీకాళహస్తీశ్వరుడి దర్శనానికి, జ్ఞానప్రసూనాంబిగా దేవి దర్శనానికి లక్షలాది మంది భక్తులు తరలి వస్తారు. దేశ విదేశాల నుంచి సైతం వచ్చి ఇక్కడ మొక్కులు చెల్లించుకుంటారు. స్వామి సన్నిధిలో సేవలు చేస్తారు. అలా రోజూ పెద్ద సంఖ్యలో వచ్చే భక్తులకు వసతి సౌకర్యానికి గతంలో పలు ఇబ్బందులు తలెత్తేవి. కూటమి ప్రభుత్వం భక్తుల సౌకర్యార్దం వసతి సేవలను పునరుద్ధరించింది. ముఖ్యంగా ఆలయం తరుపున అతిథి గృహాల్లో సేవలు మెరుగు పరిచినట్లు ఆలయ అధికారులు తెలిపారు.

బహుళ ప్రయోజనాలు: శ్రీకాళహస్తీశ్వరుని దర్శనార్థం వచ్చే భక్తుల సౌకర్యార్థం అత్యాధునిక వసతులతో ఆలయం తరపున అతిథిగృహాలు అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు. ఆలయానికి కాస్తంత దూరంగా ఉన్న కైలాససదన్, గంగాసదన్ వద్ద బస చేయాలంటే ఇదివరకు భక్తులు ఆలోచించేవారు. ప్రైవేటు వసతిగృహాలతో పోలిస్తే అన్ని హంగులు బాగున్నా ఆలయానికి దూరంగా ఉండటంతో భక్తులు వెనకడుగు వేస్తున్నారు. అయితే కూటమి ప్రభుత్వ ఆదేశాలతో ఎమ్మెల్యే, ట్రస్టుబోర్డు, అధికారులు సంయుక్త నిర్ణయాలతో బహుళ ప్రయోజనాలు పొందేలా చర్యలు చేపట్టారు. ప్రస్తుతం మరిన్ని సదుపాయాలు అందుబాటులోకి తీసుకురావడంతో ఇక్కడ అద్దె గృహాలు పొందేందుకు డిమాండ్ ఏర్పడింది.

తక్కువ డబ్బులకే అద్దె: ముక్కంటి ఆలయం తరఫున భరద్వాజతీర్థానికి వెళ్లే మార్గంలో దాదాపు అర కిలోమీటరు దూరంలో ఉన్నాయి. ప్రైవేటు అతిథి గృహాలతో పోలిస్తే వీటి అద్దెలు తక్కువే. గంగాసదన్​లో మూడు బ్లాక్​లు ఉన్నాయి. బ్లాక్-1లో మొత్తం నాన్ఏసీ, బ్లాక్-2, 3లో ఒక్కోదానిలో 28 ఏసీ, 12 నాన్ ఏసీ గదులున్నాయి. ఏసీ గదుల అద్దె రూ. వెయ్యి కాగా, నాన్ ఏసీ గదులకు రూ.400. కైలాస సదన్​లో 92 గదులూ ఏసీనే. వీటి అద్దె రూ.999, ఇక 5 డార్మెటరీలున్నాయి. వీటి అద్దె రూ.2000గా నిర్ణయించారు.

ఉచిత వైఫై రూటర్లు: ఆలయానికి దూరంగా ఉండటంతో మధ్యాహ్నం వేళ భక్తులకు ఆలయ అన్నదానం తరపున భోజన వసతి. రాత్రి వేళల్లో అల్పాహారం అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు. ఇక్కడ నుంచి ఆలయానికి రావడం, అలాగే ఆర్టీసీ బస్టాండు, రైల్వేస్టేషన్​కు వెళ్లాలంటే నిర్దేశిత సమయాల్లో ఉచిత బస్సు సిగ్నళ్ల సమస్య తలెత్తకుండా రెండు అతిథిగృహాల్లో ఉచిత వైఫై రూటర్ల ఏర్పాటు చేశారు.

విశ్వాసంతో వెళ్తారు: తిరుమల యాత్రకు వెళ్లినప్పుడు అక్కడికి సమీపంలో ఉన్న కాణిపాకం, శ్రీకాళహస్తి, అరుణాచలం తదితర పుణ్యక్షేత్రాలను దర్శించుకుంటూ ఉంటారు భక్తులు. అయితే ఈ యాత్రలో శ్రీకాళహస్తి చివరి క్షేత్రంగా ఉండాలన్న విశ్వాసం చాలా మందిలో ఉంది. దీనిని దర్శించుకున్న తర్వాత యాత్ర ముగించి ఇంటికి వెళ్లాలనుకునే వారు ఎందరో. శ్రీకాళహస్తికి జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించే క్షేత్రంగా ప్రశస్తి ఉంది. అక్కడ కొలువుదీరిన అమ్మవారు జ్ఞానప్రసూనాంబ.

TAGGED:

SRIKALAHASTI TEMPLE
GUEST HOUSES IN SRIKALAHASTI
SRIKALAHASTI TEMPLE ROOMS BOOKING
DEVOTEES TO SRIKALAHASTI
GUEST HOUSES AT SRIKALAHASTI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.