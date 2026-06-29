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'విద్యార్థులే పొరపాట్లు తెలుసుకునేలా పద్ధతులు - సింగపూర్​లో విభిన్నంగా విద్యా విధానం'

కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక విద్యా విధానంలో చేయాల్సిన మార్పులపై ప్రత్యేక దృష్టి - ఇటీవల సింగపూర్‌ బడుల్లో పర్యటించిన సిక్కోలు గురువులు

Singapore Education System
Singapore Education System (eenadu)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 29, 2026 at 5:30 PM IST

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Singapore Education System : కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక విద్యా విధానంలో చేయాల్సిన మార్పులపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. అందులో భాగంగానే విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్‌ ఆధ్వర్యంలో 37 మంది ఉపాధ్యాయులు ఇటీవల సింగపూర్‌లో అధ్యయన యాత్రకు వెళ్లొచ్చారు. ఆ బృందంలో శ్రీకాకుళం జిల్లా టీచర్లు ఇద్దరు ఉన్నారు. వారు అక్కడ ఐదు రోజుల పాటు పర్యటించి వివిధ అంశాలపై శిక్షణ పొందారు. సింగపూర్‌ విద్యావిధానం, దాని నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సిన అంశాలను పరిశీలించారు. వాటిని అమలు చేసేందుకు కృషి చేస్తున్నారు.

అందరూ భాగస్వాములయ్యేలా: సింగపూర్​లో పర్యటించిన శ్రీకాకుళం జిల్లా ఎస్సీ గురుకుల విద్యాలయాల సమన్వయకర్త వై. యశోదలక్ష్మి అక్కడ విద్యా విధానం చాలా విభిన్నంగా ఉందన్నారు. ఆమె మాట్లాడుతూ "సింగపూర్‌ విద్యావిధానం చాలా విభిన్నంగా ఉంది. తరగతి గదిలో విద్యార్థి అకడమిక్‌ పరంగా చేసిన పొరపాట్లను ఉపాధ్యాయులు నేరుగా తెలియజేయరు. వారంతట వారే తెలుసుకునేలా కొన్ని పద్ధతులు అవలంబిస్తున్నారు. డిజిటల్‌ బోధన పకడ్బందీగా జరుగుతోంది. విభిన్న అభ్యసన సామర్థ్యాలు కలిగిన విద్యార్థులను విభజించకుండా అందరినీ ఒకే తరగతి గదిలో ఉంచుతున్నారు. అక్కడే వారి స్థాయికి తగ్గ కృత్యాలు చేయిస్తూ అందరూ భాగస్వాములయ్యేలా ప్రయత్నిస్తున్నారు. నెలకోసారి ఉపాధ్యాయులు నిపుణులతో సమావేశమై మంచి బోధనా పద్ధతులు, తరగతి గదిలో సమస్యల పరిష్కారంపై చర్చిస్తారు" అని ఆమె తెలిపారు.

ఎడ్యుకేషన్‌ ఎక్స్‌లెన్స్‌ అంటే అదే: మరో టీచర్​ గిరిజన సంక్షేమ ఆశ్రమ బాలికోన్నత పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయురాలు బి.విజయభారతి మన విద్యావిధానంలో చాలా మార్పులు అవసరం అన్నారు. ఆమె మాట్లాడుతూ " అక్కడి పరిస్థితులతో పోలిస్తే మన విద్యావిధానంలో చాలా మార్పులు అవసరం. సింగపూర్‌లో ప్రతి పాఠ్యాంశం ఏదో ఒక సమస్యకు పరిష్కారం చూపేలా ఉంటుంది. ఉదయం 10 నిమిషాలు పాటు థింకింగ్‌ సర్కిల్స్‌ అమలు చేస్తారు. అంటే ఎవరైనా ఓ విద్యార్థి ఏదైనా ఒక వర్తమాన అంశాన్ని ప్రకటిస్తారు. దానిపై సహచరులు ప్రశ్నలు అడుగుతారు. ఇలాంటి చిన్నపాటి బోధనాకృత్యాల ద్వారా ఆత్మవిశ్వాసం, ప్రశ్నించే తత్వం, భావవ్యక్తీకరణ నైపుణ్యం వంటివి పిల్లల్లో పెంచుతారు. ఈరోజు నేర్చుకున్న అంశం నిత్యజీవితంలో ఎలా ఉపయోగపడుతుందనేది వివరిస్తారు. ఎడ్యుకేషన్‌ ఎక్స్‌లెన్స్‌ అంటే ఎక్కువ పాఠాలు చెప్పడం కాదని, చెప్పిన అంశాన్ని అర్థం చేసుకుని ఆలోచించి నిత్యజీవితంలో అమలు చేయడమే అని తెలుసుకున్నాను" అని ఆమె అన్నారు.

ప్రపంచ స్థాయి ఉత్తమ విధానాలు: ఆధునిక బోధనా పద్ధతులు, విమర్శనాత్మక ఆలోచన, విద్యార్థి కేంద్రిత బోధన విధానాలపై లోతైన అవగాహన కోసమే సింగపూర్​లో పర్యటించామని తెలిపారు. పాఠ్య ప్రణాళిక రూపకల్పన నుంచి పాఠశాలల్లో ప్రత్యక్ష అనుభవం వరకు ప్రపంచ స్థాయి ఉత్తమ విధానాలను నేర్చుకుని, వాటిని తిరిగి మన ప్రభుత్వ పాఠశాలల తరగతుల్లో అమలు చేయడమే ఈ కార్యక్రమం లక్ష్యమన్నారు. ఉపాధ్యాయులు అభివృద్ధి చెందితే, తరగతి గది రూపాంతరం చెందుతుందనే ఉద్దేశంతోనే ప్రభుత్వం ఈ కార్యక్రమం చేపట్టిందన్నారు.

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SINGAPORE TEACHING METHODS
SINGAPORE THINKING CIRCLES
ANDHRA PRADESH EDUCATION REFORMS
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