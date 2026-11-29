ముగ్గురు సీఎంలను కలిసేందుకు శ్రీకాకుళం వాసి పాదయాత్ర - బంగాల్ చేరుకున్న యువకుడు
Srikakulam Man Padayatra : జాతీయ భద్రత, సరిహద్దుల రక్షణ, అభివృద్ధి వంటి అంశాలపై శ్రీకాకుళం వాసి పాదయాత్ర చేపట్టారు. ఈ క్రమంలోనే ఆయన బంగాల్కు చేరుకున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 29, 2026 at 1:06 PM IST|
Updated : November 29, 2026 at 2:00 PM IST
సాధారణంగా రాజకీయ నాయకుల మీద అభిమానాన్ని చాటుకునేందుకు కొందరూ వివిధ మార్గాలను ఎంచుకుంటారు. ఇందుకోసం కొందరు సైకిల్ లేదా మోటార్ సైకిల్పై ప్రయాణిస్తే మరికొందరు పాదయాత్రలు చేస్తారు. ఈ కోవలోకే చెందుతాడు శ్రీకాకుళం జిల్లాకు చెందిన భవన నిర్మాణ కార్మికుడు చంద్రశేఖర్ నాయుడు (36). ఎందుకంటే తన పాదయాత్ర జాతీయ భద్రత, సరిహద్దుల రక్షణ, అభివృద్ధి వంటి అంశాలకే అంకితమని ఆయన చెబుతున్నారు.
ఇందులో భాగంగా చంద్రశేఖర్ నాయుడు జాతీయ జెండాను చేతబూని బంగాల్, అసోం, ఉత్తరప్రదేశ్ మూడు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులను కలవడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ఈ క్రమంలోనే శ్రీకాకుళం నుంచి 28 రోజుల పాదయాత్ర చేపట్టి బంగాల్లోని సచివాలయం నబన్నాకు చేరుకున్నారు. ముఖ్యమంత్రి సువేందు అధికారితో తన అభిప్రాయాలను పంచుకోవడమే ఏకైక లక్ష్యమని వివరిస్తున్నారు. బంగాల్లో బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చాక సరిహద్దు భద్రతకు ఇస్తున్న ప్రాధాన్యతను ప్రశంసించారు. దేశ ప్రయోజనాలు, అభివృద్ధిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఇక్కడి ప్రజలు రాజకీయ మార్పును కోరుకున్నారని చంద్రశేఖర్ నాయుడు పేర్కొంటున్నారు.
దేశాభివృద్ధి పట్ల నిబద్ధత : తన ప్రయాణానికి ఎలాంటి వ్యక్తిగత ఉద్దేశాలు లేవని చంద్రశేఖర్ నాయుడు వివరిస్తున్నారు. ఇది కేవలం దేశాభివృద్ధి పట్ల తనకున్న నిబద్ధతతోనే ఈ ప్రయాణం చేస్తున్నట్లు చెబుతున్నారు. తనకు, భార్య, ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారని వివరించారు. తన ఈ నిర్ణయానికి కుటుంబ సభ్యులు అడ్డు చెప్పలేదని పేర్కొంటున్నారు. సువేందు అధికారిని కలిసిన అనంతరం అసోం ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిశ్వాశర్మను కలుస్తానని తెలియజేస్తున్నారు. ఉత్తరప్రదేశ్లో యోగి ఆదిత్యనాథ్ను కలిసి తన పాదయాత్రను ముగించడమే లక్ష్యమని వివరిస్తున్నారు. 2027 యూపీ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో యోగి ఆదిత్యనాథ్ తిరిగి అధికారంలోకి రావాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు.
ఈ పాదయాత్రలో భాగంగా అనేక సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నట్లు చంద్రశేఖర్ నాయుడు చెబుతున్నారు. కానీ తన సంకల్పంలో ముందుకు సాగానని వివరిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం అతను నబన్న (బంగాల్ సచివాలయం) ముందు వేచి ఉన్నాడు. మరీ చంద్రశేఖర్ నాయుడుకు ముఖ్యమంత్రి సువేందు అధికారితో కలిసేందుకు అనుమతి లభిస్తుందో లేదో వేచి చూడాలి.
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