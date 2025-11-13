ETV Bharat / state

బౌలింగ్‌ సెన్సేషన్‌ శ్రీచరణి - ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు - ఈ తెలుగమ్మాయి విశేషాలివే

శ్రీచరణి తొలిరోజుల్లో అథ్లెట్‌ - ఖోఖో, బ్యాడ్మింటన్‌, భవిష్యత్తులో పోలీసు అవ్వాలనుకుంది కానీ టాప్‌ 5 బౌలర్లలో ఒకరు

Sricharani of the Top 5 Bowlers in 2025 Women's Cricket World Cup Tournament
Sricharani of the Top 5 Bowlers in 2025 Women's Cricket World Cup Tournament (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 13, 2025 at 11:51 AM IST

3 Min Read
Sricharani of the Top 5 Bowlers in 2025 Women's Cricket World Cup Tournament : జాతీయ జట్టులోకి అడుగుపెట్టి కొన్నినెలలే! కానీ వరల్డ్‌కప్‌లో ఆడే అవకాశాన్ని దక్కించుకుంది. బౌలింగ్‌ సెన్సేషన్‌గా పేరు తెచ్చుకుంది శ్రీచరణి. ఈ టోర్నీలో టాప్‌ 5 బౌలర్లలో ఒకరిగా నిలిచి ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ఈ తెలుగమ్మాయిని గురించిన వివరాలు ఈ కథనం ద్వారా తెలుసుకుందాం.

తనది కడప జిల్లాలోని వీరపునాయునిపల్లె మండలం ఎర్రమల్లపల్లె. పల్లె నుంచి వచ్చినా క్రికెట్‌ అంటే చాలా ఇష్టం పెంచుకున్నానంటుంది తాను. నిజానికి తను తొలిరోజుల్లో అథ్లెట్‌. ఖోఖో, బ్యాడ్మింటన్‌ కూడా ఆడేది. అప్పుడు పోలీసు అవ్వాలి లేదంటే సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఇంజినీర్‌ అయినా అవ్వాలి అనుకున్నానని శ్రీచరణిని తెలిపారు. కానీ క్రికెట్‌వైపు వచ్చాక అదే లోకమైందంటుంది. అబ్బాయిలతో కలిసి గల్లీ క్రికెట్‌ ఆడేదాన్నని, డీఏవీ మైదానంలో తన మామయ్య కిషోర్‌ కుమార్‌రెడ్డితో కలిసి సాధన చేశానని తెలిపారు. అయితే భారత జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుందని మాత్రం ఊహించలేదని అంటుంది తను. అవకాశం వచ్చాక మాత్రం నిరూపించుకోవాలని బలంగా అనుకున్నా అంటున్నారు

శ్రీచరణి ఇంట్లో ఒప్పించి శిక్షణలో చేరిన ఏడాదిలోపే రాష్ట్రస్థాయి మ్యాచ్‌ల్లో ఆడింది. ఎడమచేతి వాటం బౌలర్‌ని కావడం పొదుపుగా పరుగులు ఇస్తానన్న పేరు తెచ్చుకోవడం కలిసొచ్చింది. అలా విమెన్స్‌ ఛాలెంజర్స్‌ ట్రోఫీకి అర్హత సాధించింది తను. ప్రతి మ్యాచ్‌లోనూ సత్తా చాటింది. అప్పుడు తన ఆటతీరును గుజరాత్, ముంబయి, ఆర్‌సీబీ, దిల్లీ డబ్ల్యూపీఎల్‌ జట్ల ప్రతినిధులు పరిశీలించారు. వాస్తవానికి ఆ విషయం తనకు తెలియదు. ముంబయి జట్టు సంప్రదించినప్పుడు అర్థమైంది. అయితే చివరికి వేలంలో రూ.55 లక్షలకు దిల్లీ తనను దక్కించుకుంది. అప్పట్నుంచే గుర్తింపు మొదలైంది. డబ్ల్యూపీఎల్‌ తరవాత దేహ్రాదూన్‌లో జూనియర్‌ ఇండియా జట్లతో ఆడింది. అక్కడా బౌలింగ్‌లో రాణించడంతో భారతజట్టులోకి తీసుకున్నారని చెబుతుంది ఈ ఛాంపియన్​. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్‌లో శ్రీలంకతో వన్డేతో అరంగేట్రం చేశారు. ఆపై ఇంగ్లాండ్‌తో వన్డేలతోపాటు టీ-20ల్లోనూ చోటు దక్కించుకుంది. వాటిల్లో తన ప్రదర్శనని మెచ్చి, సెలక్టర్లు వరల్డ్‌కప్‌ జట్టులో చోటు కల్పించారు. ఇక్కడా అన్ని మ్యాచ్‌ల్లో చోటు దక్కడం, టీమ్‌తో కలిసి కప్పు అందుకోవడం అదృష్టంగా భావిస్తున్నానంటుంది శ్రీచరణి.

జట్టుకు ఎంపికవ్వడం ఆనందమే అయినప్పటికీ జట్టు సభ్యులు ఎలా ఉంటారోనని కాస్త భయపడ్డట్లు తను చెబుతుంది. మైదానంలోనే సీరియస్‌గా ఉంటారని, డ్రెస్సింగ్‌ రూమ్‌లో అందరూ సరదాగా ఉంటారని తాను తెలుపుతుంది. దీంతో కొన్నిరోజుల్లోనే భయం పోయిందని, కెప్టెన్‌ హర్మన్‌ప్రీత్‌ కౌర్, స్మృతి మంధాన, జెమీమా, దీప్తి లాంటి సీనియర్లు ప్రోత్సహించిన తీరు మర్చిపోలేనని అంటుందీ విజేయ. తెలుగు అమ్మాయినైనా ఆంధ్ర జట్టు తరఫున వివిధ రాష్ట్రాలతో పోటీపడ్డ క్రమంలో ఆంగ్లం, హిందీపైనా పట్టు సాధించింది. భాషపరంగా ఇబ్బంది లేకపోవడమూ తనకు కలిసొచ్చిందంటుంది.

ఆటల్లో పడి చదువునేం పక్కన పడేయలేదు. డిగ్రీ చదువుకుంది. కాకపోతే అందరిలా రోజూ కాలేజీకి వెళ్లలేదు. బెస్ట్‌ ఫ్రెండ్స్‌ మాత్రం తన పదోతరగతి స్నేహితులే అంటుంది. ఇప్పటికీ వాళ్లతో స్నేహం కొనసాగిస్తుంది. ఏమాత్రం ఖాళీ దొరికినా కుటుంబంతో గడపడానికే ఇష్టపడతానంటుంది. తనకు నాన్‌వెజ్‌ ఎక్కువ ఇష్టం. అమ్మ చేతి వంట అంటే మరీ మరీ ఇష్టమని చెబుతుంది..

అమ్మాయిల క్రికెట్‌కీ ఇప్పుడు ఆదరణ పెరిగింది. తమపై తమకు నమ్మకం ఉన్న ఎవరైనా ఈ క్రీడలోకి రావొచ్చంటుంది శ్రీచరణి. అయితే పట్టుదల, క్రమశిక్షణ, నిరంతర సాధన ముఖ్యంమంటుంది. ఫిట్‌నెస్‌పైనా ఎక్కువ దృష్టి పెట్టాలంటుంది. అయితే ఇందుకు అమ్మానాన్నల ప్రోత్సాహమూ తప్పనిసరి అంటుంది. కొంచెం స్వేచ్ఛ, తల్లిదండ్రుల అండ దొరికితే ఎవరైనా ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుకుంటారని తెలుపుతుంది.

మైదానంలోకి అడుగు పెట్టాక ఒత్తిడి మాట ఎరుగనంటుంది. ప్రత్యర్థి బ్యాటర్‌ ఎవరన్నదీ పట్టించుకోనంటంది. ఆ సమయంలో తన దృష్టంతా అవతలివాళ్ల పరుగులు కట్టడి చేయడం మీదే ఉంటుందని వివరిస్తుంది. పరుగులు కట్టడి చేసినప్పుడే వాళ్లలో ఒత్తిడి పెరుగుతుందని, వికెట్లు కోల్పోతారని అంటుంది. తాను వికెట్ల కోసమే ఆడనని, లైన్‌ అండ్‌ లెంత్‌ మీద దృష్టిపెడతానని, ఏళ్ల అనుభవం ఉన్నవాళ్లూ తన బౌలింగ్‌లో ఆచితూచి ఆడారంటుంది. దక్షిణాఫ్రికా కెప్టెన్‌ వోల్వార్ట్‌ని సైతం కట్టడి చేయగలగడం గర్వంగా అనిపించిందంటుంది. కప్పు అందుకున్నప్పుడు ఆనందంతో కళ్లలో నీళ్లు తిరిగాయని హర్షం వ్యక్తం చేస్తుంది. జట్టులో చోటు దక్కించుకోవడం ప్రతి క్రికెటర్‌ లక్ష్యమేనని, ప్రపంచ కప్‌ గెలుచుకోవడం అంటే కల నెరవేరినట్లేనంటుంది. అలాగని ఆటని నిర్లక్ష్యం చేయనని, ఆటపై మరింత దృష్టిసారిస్తా అంటూ దీమా వ్యక్తం చేసింది. ప్రస్తుతం త్వరలో రాయ్‌చూర్‌లో ఆడబోయే వన్డేకి సిద్ధమవుతున్నానంటుంది.

రూ.2.5 కోట్ల నగదు, గ్రూప్-1 ఉద్యోగం - శ్రీచరణికి ప్రభుత్వం భారీ నజరానా

మహిళల ప్రపంచ కప్​లో సత్తా చాటిన తెలుగుతేజం - విజయంలో కీలకపాత్ర పోషించిన శ్రీచరణి

