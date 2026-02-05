తిరుపతి ఎస్వీయూలో ‘గ్లాస్ మెటీరియల్స్’ తయారీ - దేశ రక్షణ, సాంకేతిక రంగాల్లో వెలుగులు
భవిష్యత్తు సాంకేతికతకు సంబంధించిన అద్భుత ప్రయోగాలు - ఎస్వీయూలో తయారవుతున్న చిన్ని గాజు పలకలు - నేరుగా ముంబైలోని బార్క్కు సరఫరా - వైద్య రంగంలోనూ ల్యాబ్ కృషి
Published : February 5, 2026 at 10:17 AM IST
SVU Laser Opticals Lab Plays Key Role in Barc : బయటి నుంచి చూస్తే ఆ విశ్వవిద్యాలయంలో అది ఒక సాధారణ గదిలాగే కనిపిస్తుంది. కానీ లోపల మాత్రం భవిష్యత్తు సాంకేతికతకు సంబంధించిన అద్భుత ప్రయోగాలు జరుగుతున్నాయి అక్కడ. మనం నిత్యం వాడే ఇంటర్నెట్ వేగానికి, దేశ రక్షణలో వాడే రాడార్ల పటిష్ఠతకు, వైద్య రంగంలో శస్త్రచికిత్సలకు ఊపిరి పోసేది ‘కాంతి’ (లేజర్/లైట్). ఆ కాంతిని నియంత్రించే, నిర్దేశించే అత్యాధునిక ‘గ్లాస్ మెటీరియల్స్’ తయారీ చేస్తున్నారు. దీనికి తిరుపతిలోని శ్రీవేంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయం చిరునామాగా మారింది. ఇక్కడి భౌతికశాస్త్ర విభాగంలోని లేజర్ ఆప్టికల్స్ లేబొరేటరీ దేశ ప్రతిష్ఠాత్మక సంస్థ అయిన ‘భాభా అటామిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్’కు కీలక భాగస్వామిగా మారింది.
రూ.3 కోట్ల ఆర్థిక సహకారంతో ఏర్పాటు : డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అటామిక్ ఎనర్జీ (DAE), ఎస్వీయూ ఫిజిక్స్ విభాగం మధ్య 2012లో అవగాహన ఒప్పందం కుదిరి ఈ ప్రయోగశాల ఏర్పాటైంది. దీన్ని సుమారు రూ.3 కోట్ల ఆర్థిక సహకారంతో ఏర్పాటు చేశారు. ఈ ల్యాబ్లో ప్రధానంగా ఫైబర్ ఆప్టిక్ కమ్యూనికేషన్స్, లేజర్ డయోడ్ల తయారీకి అవసరమైన గ్లాస్ మెటీరియల్ను తయారు చేస్తున్నారు. ఇక్కడ తయారయ్యే గ్లాస్ మెటీరియల్స్ (రేర్ఎర్త్ డిపెడ్ గ్లాస్) నేరుగా ముంబైలోని బార్క్కు సరఫరా చేస్తున్నారు. 10 ఎంఎం వంటి నిర్దిష్ట కొలతలతో బార్క్ శాస్త్రవేత్తలు అడిగినట్లుగా వీటిని తయారు చేస్తారు.
ఈ గ్లాస్ మెటీరియల్స్ను అక్కడి శాస్త్రవేత్తలు రాడార్ అప్లికేషన్లలో, డిఫెన్స్ రీసెర్చ్లో, విమానయాన రంగంలో లేజర్ గైడెన్స్ కోసం వినియోగిస్తున్నారు. ఈ చిన్ని గాజు పలకలు ఎస్వీయూలో తయారు అవుతున్నాయి. ఇవి దేశ రక్షణ, సాంకేతిక రంగాల్లో వెలుగులు నింపుతుండటం విశేషం.
వివిధ పరిమాణాల్లో గ్లాస్లు రూపకల్పన : ప్రస్తుతం మనం వాడుతున్న 5జీ నెట్వర్క్, ఫైబర్ ఆప్టిక్ కేబుల్స్ పని తీరులో ఈ గ్లాస్ మెటీరియల్స్ పాత్ర ఎంతో కీలకం. సాధారణంగా చూడటానికి గాజు ముక్కలా కనిపిస్తుంటాయి. వీటిపై యూవీ లైట్ పడగానే రంగులు మారుతాయి. ఉదాహరణకు ‘యూరోపియం’ డోప్ చేసిన గ్లాస్ ఎరుపు రంగును, ‘డైస్ఫోజియం’ వైట్ లైట్, ‘సమేరియం’ గ్లాస్ ఆరెంజ్ రంగును వెదజల్లుతాయి.
- వైద్య రంగంలోనూ ఈ ల్యాబ్ కృషి ఉంది. ‘బ్లడ్ లెస్ సర్జరీ’లు నుంచి ఎండోస్కోపిక్ పరీక్షల్లో శరీరం లోపలికి పంపే లేజర్ డయోడ్ల తయారీలో ఈ గ్లాస్ మెటీరియల్స్ ఉపయోగిస్తున్నారు.
1,500 డిగ్రీల సెగలో కఠిన ప్రక్రియ: ఈ గ్లాస్ తయారీ సులభం కాదని పరిశోధకులు చెబుతున్నారు. ‘సాలిడ్ స్టేట్ రియాక్షన్’ పద్ధతిలో బోరిక్ యాసిడ్, హెవీ మెటల్ ఆక్సైడ్స్ వంటి రసాయనాలను కచ్చితమైన మోతాదులో (మాలిక్యులర్ వెయిట్) తీసుకొని గంటల తరబడి గ్రైండ్ చేస్తారని తెలిపారు.
అనంతరం 1,300 నుంచి 1,500 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత ఉండే ఫర్నేస్లో వేడి చేస్తారు. ద్రవ రూపంలోకి మారాక క్షణాల్లో బయటకు తీసి మౌల్డ్ చేస్తారని పరిశోధకులు చెప్పారు. ఏమాత్రం ఆలస్యమైనా ప్రయోగం విఫలం అవుతుందని, ఎంతో ఓర్పు ఉంటేనే ఈ అద్భుత గ్లాస్ తయారు అవుతుందని వివరించారు. ఇప్పటివరకు వివిధ పరిమాణాల్లో 180 వరకూ తయారు చేసి, సరఫరా చేశామని హెచ్ఓడీ దేవప్రసాద్, రీసెర్చ్ స్కాలర్లు వివరించారు.
