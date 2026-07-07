తిరుమల వైభవాన్ని తలపించేలా - అమరావతిలో శ్రీవారి ఆలయ అభివృద్ధి పనులు
అమరావతిలో తిరుమల వైభవాన్ని తలపించేలా శ్రీవారి ఆలయ అభివృద్ధి - శరవేగంగా వెంకటపాలెం వద్ద ఆలయ మహా విస్తరణ పనులు - 140 కోట్ల వ్యయంతో శరవేగంగా సాగుతున్న ఆలయ విస్తరణ పనులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 7, 2026 at 7:43 AM IST
Amaravati Srivari Temple Works : రాజధాని అమరావతిలో తిరుమల వైభవాన్ని తలపించేలా అద్భుతమైన దివ్యక్షేత్రం రూపుదిద్దుకుంటోంది. రూ.140 కోట్ల వ్యయంతో వెంకటపాలెం వద్ద శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయ మహా విస్తరణ పనులు శరవేగంగా సాగుతున్నాయి. ఏడంతస్తుల సింహద్వారం, నాలుగు వైపులా రాజగోపురాలు, మాడవీధులతో ఈ కలియుగ వైకుంఠాన్ని 2027 డిసెంబర్ నాటికి భక్తులకు అంకితం చేయడమే లక్ష్యంగా కూటమి ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది.
రాజధానిలో శ్రీవారి ఆలయాన్ని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) ఆధ్వర్యంలో నిర్మించాలని 2019కి ముందు టీడీపీ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. తొలి దశలో సుమారు రూ.150 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో ప్రధాన దేవాలయం, ఇతర భవనాల నిర్మాణాలు చేపట్టాలన్నది ప్రతిపాదన. వెంకటపాలెం వద్ద సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్డుకు, కృష్ణానది కరకట్టకు మధ్య ప్రభుత్వం 25 ఎకరాలు కేటాయించింది. అప్పట్లోనే ప్రధాన ఆలయ నిర్మాణ పనులు ప్రారంభమయ్యాయి. వైఎస్సార్సీపీ అధికారంలోకి రాగానే రాజధాని పనుల్ని నిలిపివేయడంతోపాటు శ్రీవారి ఆలయం పనులనూ కుదించేసింది. కేవలం రూ.36 కోట్లతో ప్రధాన ఆలయం, ధ్వజస్తంభ మండపం, ఒకే రాజగోపురంతో అంతర ప్రాకార నిర్మాణాలను మాత్రం పూర్తి చేసింది. దాన్ని గ్రామాల్లోని ఒక చిన్న గుడి స్థాయికి పరిమితం చేయాలని చూసింది. కానీ కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి పనులు శరవేగంగా సాగుతున్నాయి.
శ్రీవారి ఆలయానికి ప్రధాన ఆకర్షణగా 120 అడుగుల ఎత్తుతో, ఏడు అంతస్తుల మహారాజగోపురం తూర్పు దిశలో నిర్మితమవుతోంది. దీనితో పాటు ఉత్తర, దక్షిణ, పడమర దిశల్లో ఐదంతస్తులతో మరో మూడు రాజగోపురాలను నిర్మిస్తూ బాహ్య ప్రాకారాన్ని అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా తీర్చిదిద్దుతున్నారు. కేవలం ఆలయమే కాకుండా, తిరుమలలో జరిగే ఆర్జిత సేవలను ఇక్కడ నిర్వహించేలా అద్దాల మండపం, కల్యాణోత్సవ మండపం, ఆర్జిత సేవా మండపాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. వీటికి తోడు వాహన, రథ మండపాలు, బాహ్య ప్రాకారానికి వెలుపల స్వామివారి పవిత్ర పుష్కరిణి, మహారాజగోపురానికి ఎదురుగా ఆంజనేయస్వామి గుడిని నిర్మిస్తున్నారు.
స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలు, రథోత్సవాలను వైభవంగా నిర్వహించేందుకు రూ.7 కోట్లతో 40 అడుగుల వెడల్పైన మాడ వీధులను అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. శ్రీనివాసమంగాపురం, తిరుచానూరు తరహాలోనే ఇక్కడ కూడా 30 అడుగుల ఎత్తు, దాదాపు 30 టన్నుల బరువుండే భారీ కొయ్య రథాన్ని తయారు చేసే ప్రతిపాదనను టీటీడీ పరిశీలిస్తోంది. ఈ దివ్యాలయ నిర్మాణానికి అత్యంత నాణ్యమైన కృష్ణశిలలను వినియోగిస్తున్నారు.
మహారాజగోపురాల కోసం తమిళనాడులోని నామక్కల్ నుంచి ప్రత్యేక రాయిని తెప్పిస్తుండగా, ప్రాకారాల నిర్మాణానికి పల్నాడు జిల్లా కోటప్పకొండ సమీపంలోని కమ్మవారిపాలెం శిలలను వాడుతున్నారు. ప్రస్తుతం మూడు ప్యాకేజీలుగా విభజించిన పనుల్లో 15 శాతం ఇప్పటికే పూర్తయింది. భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని తదుపరి దశలో మరో రూ.150 కోట్లతో భారీ మౌలిక వసతులను కల్పించనున్నారు. లడ్డూ విక్రయ కేంద్రం, అన్నప్రసాద భవనం, భక్తుల విశ్రాంతి గదులతో పాటు టీటీడీ పరిపాలనా కార్యాలయం, కాటేజీలు, అధునాతన ఆడిటోరియం నిర్మించేలా ప్రణాళికలు సిద్ధమయ్యాయి.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బంపరాఫర్ - ఆ దంపతులకు రూ. 5 వేల చొప్పున నగదు పురస్కారం
వెంకన్నపై కొండంత భక్తి - 116 ఏళ్ల సామాన్య వృద్ధురాలికి వీఐపీ దర్శన భాగ్యం