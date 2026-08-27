ప్రాచీన గురుకుల పద్ధతిలో వేద విద్య - 100 మంది విద్యార్థులకు ఉచిత బోధన
తల్లిదండ్రుల పేరు చిరస్థాయిగా నిలిచిపోవాలని ఓ వ్యక్తి చేసిన ప్రయత్నం - తమ తలిదండ్రులు గ్రంధి సుబ్బారావు, లక్ష్మీనరసమ్మల జ్ఞాపకంగా గుంటూరు సమీపాన అంకిరెడ్డిపాలెంలో పాఠశాల
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 27, 2026 at 2:10 PM IST
Vedic School Guntur : ఈ వేద పాఠశాల ఒక వ్యక్తి తన తల్లిదండ్రుల పేరును శాశ్వతం చేయడానికి చేసిన ప్రయత్నం. క్రేన్ రిలిజియస్ ట్రస్ట్ చైర్మన్ గ్రంథి వెంకట సత్యలక్ష్మి కాంతరావు, తమ తల్లిదండ్రులైన గ్రంథి సుబ్బారావు, లక్ష్మీనరసమ్మల జ్ఞాపకార్థం గుంటూరు సమీపంలోని అంకిరెడ్డిపాలెంలో ఈ పాఠశాలను నిర్మించారు. ఒకప్పుడు ప్రశాంతమైన ఆశ్రమ ప్రాంగణాల్లో ప్రకృతి ఒడిలో విద్యార్థులకు గురువులు వేద విద్యను బోధించేవారు. మళ్లీ అలాంటి వాతావరణాన్ని గుర్తుకు తెస్తూ సంప్రదాయ శైలిలో ప్రత్యేక మండువా లోగిళ్లతో ఈ పాఠశాలను డిజైన్ చేశారు. దీనికి శ్రీ వరసిద్ధి విఘ్నేశ్వర వేద ఆగమ స్మార్త పాఠశాలగా నామకరణం చేశారు.
ఈ పాఠశాలను ఆగస్టు 12, 2025న త్రిదండి చిన్నజీయర్ స్వామి వారి చేతుల మీదుగా ప్రారంభించారు. ఈ పాఠశాలలో ప్రాచీన గురుకుల పద్ధతిలో విద్యార్థులకు ఉచితంగా బోధన అందిస్తారు.
100 మందికిపైగా విద్యార్థులకు శిక్షణ : ప్రస్తుతం ఇక్కడ కృష్ణ యజుర్వేదం, శైవాగమం, ఆపస్తంబ స్మార్తం, వైఖానస ఆగమాలలో 100 మందికిపైగా విద్యార్థులు శిక్షణ పొందుతున్నారు. త్రికాల సంధ్యావందనంతో పాటు నిత్య ధూప, దీప, నైవేద్యాలు, అర్చనలు, అభిషేకాలు, అలంకరణల ప్రక్రియల్లోనూ గురువులు ప్రత్యేక తర్ఫీదు అందిస్తున్నారు. ఉచితంగా వేద విద్య అందించడంతో పాటు ఆధునిక ప్రపంచానికి అవసరమైన కంప్యూటర్ విద్యా నేర్పుతున్నారు. సుమారు 50 వేల గ్రంథాలు, నిఘంటువులతో ఒక గ్రంథాలయం కూడా సిద్ధమవుతోంది.
సాధారణంగా ఇటువంటి సాంప్రదాయ వేద పాఠశాలల్లో చేరడానికి ఉపనయనం (ఒడుగు) అయిన బాలురకు ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. నిర్దేశిత వయస్సు మరియు ప్రాథమిక విద్యా అర్హతలు కలిగి ఉండాలి.
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