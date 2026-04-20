కన్నులపండువగా సింహాద్రి అప్పన్న చందనోత్సవం - భారీగా తరలివచ్చిన భక్తులు
సింహాచలంలో కన్నులపండువగా శ్రీవరాహ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి చందనోత్సవం - అప్పన్న నిజరూప దర్శనానికి పెద్దఎత్తున తరలివచ్చిన భక్తులు - ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా అధికారుల ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 20, 2026 at 7:33 PM IST
Lakshmi Narasimha Swamy Chandanotsavam in Simhachalam: విశాఖ సింహాచలంలో శ్రీ వరాహ లక్ష్మీనరసింహస్వామి చందనోత్సవం కన్నులపండువగా సాగింది. స్వామివారిని దర్శించుకునేందుకు భక్తులు పెద్దఎత్తున తరలివచ్చారు. దీంతో సింహగిరి నృసింహ నామస్మరణతో మార్మోగింది. చందనోత్సవానికి వచ్చే భక్తులకు ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా అధికారులు కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు చేశారు.
సింహాద్రి అప్పన్నస్వామి చందనోత్సవం ఘనంగా జరిగింది. చందనోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని అప్పన్నస్వామి ఆలయ ప్రాంగణాన్ని సుందరంగా ముస్తాబు చేశారు. రంగురంగుల విద్యుద్దీపాలను అలంకరించారు. మొదట ఆలయ పారంపర్య వంశ ధర్మకర్త, గోవా గవర్నర్ అశోక్ గజపతి రాజు కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి స్వామివారికి తొలి చందనం సమర్పించి దర్శనం చేసుకున్నారు. హోంమంత్రి అనిత ప్రభుత్వం తరఫున స్వామివారికి పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించారు. అనంతరం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం స్వామివారికి పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించింది. తెల్లవారుజామున మూడున్నర నుంచి 5 గంటల వరకు ప్రముఖులు అంతరాలయ దర్శనం చేసుకున్నారు. గత అనుభవాల దృష్ట్యా ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు చేశారు.
2 వేల మంది పోలీసులతో భారీ బందోబస్తు: ఉదయం 5 గంటల తరువాత సాధారణ భక్తులకు దర్శనం చేసుకునే అవకాశం కల్పించారు. ఏడాదికి ఒక్కసారి వచ్చే స్వామివారి నిజరూప దర్శన భాగ్యం కోసం భక్తులు భారీగా తరలిరావడంతో క్యూలైన్లన్నీ కిక్కిరిసిపోయాయి. సాయంత్రం 2.30 గంటల సమయానికే దాదాపు 70,000 మంది భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. రూ.1500, రూ.1000, రూ.300 ప్రత్యేక దర్శనాలతో పాటు ధర్మ దర్శనం లైన్లలో భక్తులు క్రమశిక్షణతో దర్శనాలు చేసుకున్నారు. భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా దేవస్థానంలోని అన్ని విభాగాలు సమన్వయంతో పని చేశాయి. పబ్లిక్ అడ్రస్ సిస్టమ్ ద్వారా భక్తులకు ఎప్పటికప్పుడు తాజా సమాచారాన్ని అందించారు.
ఎటువంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా అలానే భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా పోలీసులు పటిష్ట ఏర్పాట్లు చేశారు. దాదాపు 2 వేల మంది పోలీసులతో భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. కొండ ఎగువన, దిగువన మెడికల్ క్యాంపులు ఏర్పాటు చేశారు. లడ్డూ ప్రసాదం విక్రయాల కోసం ప్రత్యేక కౌంటర్లు ఏర్పాటు చేశారు. క్యూలైన్లలో భక్తులకు ఇబ్బంది కలుగకుండా ఎండ వేడిని తట్టుకునేందుకు మంచినీరు, మజ్జిగ, బిస్కెట్లు, పిల్లలకు పాలు అందించారు. కూటమి ప్రభుత్వం, ఆలయ అధికారులు చేపట్టిన ప్రత్యేక ఏర్పాట్లపై భక్తులు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.
