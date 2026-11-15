లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణలు అవాస్తవం : సంగీత కళాశాల ప్రిన్సిపల్
Thyagaraja Music College : తనపై వచ్చిన లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణలను త్యాగరాజ ప్రభుత్వ సంగీత కళాశాల ప్రిన్సిపల్ ఖండించారు. మహిళా లెక్చరర్ తప్పులను తాను ప్రశ్నించినందుకే ఆరోపణలు చేస్తున్నారన్నారు.
Published : November 15, 2026 at 8:24 PM IST
లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణలను శ్రీ త్యాగరాజ ప్రభుత్వ సంగీత కళాశాల ప్రిన్సిపల్ పాండురంగ ముతాలిక్ ఖండించారు. 75 ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన కళాశాలకు చెడ్డపేరు తీసుకొచ్చేందుకే కొందరు ప్రయత్నిస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తనపై వస్తున్న ఆరోపణలు అవాస్తవమని స్పష్టం చేశారు. ప్రిన్సిపల్ తమను వేధింపులకు గురి చేస్తున్నారంటూ వచ్చిన ఆరోపణల నేపథ్యంలో కింగ్కోఠిలోని కళాశాలలో అధ్యాపకులు, విద్యార్థులతో ఆయన సమావేశం నిర్వహించారు.
'ఆమె తప్పులను ప్రశ్నించినందుకే'
ఈ సందర్భంగా ప్రిన్సిపల్ పాండురంగ ముతాలిక్ మాట్లాడుతూ, కాంట్రాక్టు అధ్యాపకురాలి తప్పులను ప్రశ్నించినందుకే తనపై అసత్య ఆరోపణలు చేస్తున్నారని తెలిపారు. విధులకు సమయానికి హాజరుకాకుండా నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించడంతోపాటు, విద్యార్థులను ఉత్తీర్ణులుగా చేసేందుకు డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారనే ఆరోపణలు ఆమెపై ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. ఈ కారణాలతోనే ఆమెను సికింద్రాబాద్లోని భక్త రామదాసు ప్రభుత్వ కళాశాలకు బదిలీ చేసినట్లు వివరించారు. అయితే బదిలీపై అక్కడికి వెళ్లడం ఇష్టం లేకనే, విద్యార్థులను పరీక్షల్లో ఫెయిల్ చేస్తానని బెదిరించి, తనపైనా ఫిర్యాదు చేయించినట్లు ప్రిన్సిపల్ ఆరోపించారు. తాను ఎలాంటి తప్పు చేయలేదని, నేరం చేసినట్లు రుజువైతే ఏ శిక్షకైనా సిద్ధమని స్పష్టం చేశారు. అయితే స్వలాభం కోసం కళలకు నిలయమైన కళాశాల ప్రతిష్ఠను దెబ్బతీసేలా వ్యవహరించడం సరికాదన్నారు.
"విద్యార్థులను ఉత్తీర్ణులుగా చేసేందుకు కాంట్రాక్ట్ లెక్చరర్ డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. తల్లిదండ్రులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు 2025 నవంబర్లో ఆమెను ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలని డైరెక్టర్కు లెటర్ పంపించాను. హైకోర్టు అడ్వకేట్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదును కూడా సబ్మిట్ చేశాను. దీంతో భయపడిన మహిళా కాంట్రాక్ట్ లెక్చరర్ కళాశాల నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారేమోననే భయంతో తప్పుడు సమాచారాన్ని మీడియాకు ఇచ్చి ఇలా చేస్తున్నారు. ఆమె మీద ఆరోపణలు ఉన్నాయి. నా విధి నిర్వహణలో కఠినంగా ఉంటున్నానని చెప్పి లేనిపోని ఆరోపణలు చేస్తున్నారు" - పాండురంగ ముతాలిక్, శ్రీ త్యాగరాజ ప్రభుత్వ సంగీత కళాశాల ప్రిన్సిపల్
ప్రిన్సిపల్ పాండురంగ ముతాలిక్ తమతో ఎప్పుడూ అసభ్యంగా లేదా తప్పుగా ప్రవర్తించలేదని పలువురు విద్యార్థులు, అధ్యాపకులు తెలిపారు. ఆయనపై కావాలనే కుట్రపూరితంగా ఆరోపణలు చేస్తున్నారని వివరించారు.