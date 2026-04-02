ETV Bharat / state

వైభవంగా ఒంటిమిట్ట కోదండరాముడి కల్యాణం - పున్నమి వెన్నెల్లో సీతారాముల పరిణయం

ఒంటిమిట్ట కోదండరాముడి కల్యాణం - కార్యక్రమానికి హాజరైన చంద్రబాబు సతీమణి, మనవడు దేవాంశ్‌ - పట్టువస్త్రాలు, ముత్యాల తలంబ్రాలు - రాజధాని సవరణ బిల్లుకు లోక్‌సభ ఆమోదంపై సీఎం హర్షం

KodandaRama Kalyanam At Vontimitta
KodandaRama Kalyanam At Vontimitta (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 2, 2026 at 10:12 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

KodandaRama Kalyanam At Vontimitta : ఆంధ్ర భద్రాదిగా పేరుగాంచిన ఒంటిమిట్టలో కోదండరాముడి కల్యాణ మహోత్సవం వైభవంగా జరిగింది. పండు వెన్నెలలో నిండు చంద్రుడు కనులారా వీక్షించేలా సీతారాముల పరిణయం నిర్వహించారు. రాములోరికి ప్రభుత్వం తరఫున పట్టువస్త్రాలు సమర్పించిన సీఎం చంద్రబాబు ఈ శుభసమయాన అమరావతి రాజధానికి చట్టభద్రత కల్పించే బిల్లును లోక్‌సభ ఆమోదం తెలపడంపై హర్షం వ్యక్తం చేశారు.

చంద్రుడి వెలుతురులో రాముడి కల్యాణం : కడప జిల్లా ఒంటిమిట్ట శ్రీ కోదండరామస్వామి బ్రహ్మోత్సవాల్లో కీలక ఘట్టం సీతారాముల కల్యాణం మహోత్సవం బుధవారం కనుల పండువగా జరిగింది. ఆరు బయట పున్నమి చంద్రుడు వీక్షించే విధంగా పండు వెన్నెల్లో కల్యాణం నిర్వహించాలనే ఆనవాయితీ ప్రకారం తితిదే అర్చక స్వాములు కల్యాణం జరపించారు. తొలుత ఆలయంలో ఉత్సవమూర్తులను అలంకరించి శోభాయాత్రగా శాశ్వతకల్యాణ వేదిక వద్దకు తీసుకొచ్చారు. ఈ కల్యాణాన్ని వీక్షించుకునేందుకు చాలా మంది భక్తులు వచ్చారు.

ప్రభుత్వం తరఫున పట్టువస్తాలు : సీతారాముల కల్యాణానికి ప్రభుత్వంతోపాటు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం తరపున ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు దంపతులు పట్టువస్త్రాలు, ముత్యాల తలంబ్రాలు అందజేశారు. చంద్రబాబు దంపతులతో పాటు ఆయన మనవడు దేవాంశ్‌ కూడా స్వామివారి కల్యాణంలో పాల్గొన్నారు. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఛైర్మన్ బీఆర్​ నాయుడు, ఈవోతోపాటు మంత్రులు , ఎమ్మెల్యేలు అధికారులు కల్యాణోత్సవానికి హాజరయ్యారు.

భక్తులకు ఏర్పాట్లు : అర్చకస్వాములు సీతారాముల గుణగణాలను వివరిస్తూ కల్యాణ క్రతువు నిర్వహించారు. బుధవారం సాయంత్రం ఆరున్నర నుంచి రాత్రి ఎనిమిదిన్నర వరకూ వేద మంత్రోచ్ఛారణల మధ్య జరిపించారు. రాత్రి 8 గంటల 5 నిమిషాల సమయంలో జీలకర్ర-బెల్లం పెట్టే క్రతువు నిర్వహించారు. అనంతరం మాంగళ్య ధారణ గావించారు. కోదండరామయ్య కల్యాణాన్ని ప్రత్యక్షంగా వీక్షించిన భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా టీటీడీ ఏర్పాట్లు చేసింది. భక్తులు కల్యాణం వీక్షించేందుకు దాదాపు 120 గ్యాలరీలను ఏర్పాటు చేసి వారికి కావాల్సినవి అందుబాటులో ఉంచారు. అలానే స్వామి వారికి సంబంధించిన ఫలహారాలు కూడా భక్తులకు అందజేశారు. కల్యాణం అందరికీ కనిపించే విధంగా అక్కడక్కడా ఎల్​ఈడీ స్క్రీన్​లను కూడా ఏర్పాటు చేశారు. పోలీసులతో భారీ బందోబస్తును కూడా ఏర్పాటు చేశారు.

రాజధానిగా అవరావతి : గ్యాలరీల్లోని భక్తులకు తీర్థప్రసాదాలతోపాటు మజ్జిగ ప్యాకెట్లు విరివిగా అందజేసింది. వీఐపీపాస్‌ ఉన్న ప్రతి భక్తుడూ లోపలికి వచ్చే సమయంలోనే ముత్యాల తలంబ్రాలు, తిరుమల లడ్డూ కంకణాల ప్యాకెట్ అందజేశారు. గతేడాదితో పోలిస్తే ఈ సారి భక్తులు భారీగా తరలిరావడంపై టీటీడీ సంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది. శ్రీరాముడి స్పూర్తితో రాష్ట్రాన్ని రామరాజ్యంగా అభివృద్ధి చేస్తానని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు.

"ఈ పవిత్రమైన రోజున అమరావతిని లోక్​సభలో చట్టం చేశారు. రాబోయే రోజుల్లో అమరావతి మన రాజధాని. దేవతల రాజధాని అమరావతి. అక్కడ దేవేంద్రుడు పరిపాలిస్తే ఇక్కడ మన రాజధాని ప్రజా రాజధాని రాముడి ఆశీసులతో మీ అందరికీ న్యాయం చేయడానికి అన్ని విధాల ధర్మాలను పాటించడానికి మీ అందరికీ అండగా ఉంటామని భరోసా ఇస్తున్నామని మరోసారి మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేసుకుంటున్నాం." - చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి

కళ్యాణోత్సవం ముగిశాక భక్తులు తమ ఇళ్లకు చేరుకోవడానికి ఆర్టీసీ ప్రత్యేక బస్సులు ఏర్పాటు చేసినా ట్రాఫిక్ సమస్యతో ఇబ్బందిపడ్డారు. పోలీసులు గేట్లు తెరకపోవడంతో గంటల తరబడి ఇబ్బంది పడాల్సి వచ్చింది.

TAGGED:

VONTIMITTA KALYANAM
ఒంటిమిట్టలో కోదండరాముడి కళ్యాణం
KODANDARAMA KALYANAM AT NIGHT
CM AT KODANDARAMA KALYANAM
KODANDARAMA KALYANAM

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.