ETV Bharat / state

రాములోరి కల్యాణానికి సిద్ధమైన భద్రాద్రి దివ్యక్షేత్రం - అభిజిత్‌ లగ్నమున కల్యాణ మహోత్సవం

నేడు అభిజిత్‌ లగ్నమున వైభవోపేతంగా కల్యాణ మహోత్సవం - పట్టువస్త్రాలు, ముత్యాల తలంబ్రాలు సమర్పించనున్న సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి - భద్రాద్రి ఆలయ అభివృద్ధి పనులకు శ్రీకారం చుట్టనున్న సీఎం

author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 27, 2026 at 7:21 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Sri Rama Navami In Bhadrachalam : లోకకల్యాణంగా భావించే రాములోరి కల్యాణానికి భద్రాద్రి దివ్వక్షేత్రం సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబైంది. అభిజిత్‌ లగ్నమున వైభవోపేతంగా జరిగే సీతారాముల కల్యాణఘట్టాన్ని వీక్షించేందుకు భద్రాద్రికి భక్తజనం తరలివచ్చారు. రాములోరి కల్యాణానికి సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి పట్టువస్త్రాలు, ముత్యాల తలంబ్రాలు సమర్పించనున్నారు. భద్రాద్రి రామాలయం అభివృద్ధికి రూ. 351 కోట్ల అభివృద్ధి పనులకు కల్యాణ మహోత్సం రోజే సీఎం శంకుస్థాపన చేయనున్నారు.

నేడు ప్రధాన ఘట్టం : భద్రాచలం శ్రీ సీతారాముల ఆలయంలో జరుగుతున్న తిరుకల్యాణ బ్రహ్మోత్సవాల్లో నేడు ప్రధాన ఘట్టం ఆవిష్కృతం కానుంది. జగదేకవీరుడు జానకిరాముడు, అతిలోక సుందరి సీతమ్మకు కల్యాణ మహోత్సవం జరగనుంది. లోకకల్యాణంగా భావించే ఈ మహోత్సవానికి అధికార యంత్రాంగం అన్నీ రకాల ఏర్పాట్లు చేసింది. మిథిలా మైదాన ప్రాంగణంలో ప్రత్యేకంగా కల్యాణ మండపాన్ని అలంకరింపజేశారు. ఉదయం పదిన్నర నుంచి పన్నెండున్నర వరకు కల్యాణ ఘట్టం జరగనుంది. వేద మంత్రోచ్చరణాలు మారుమోగుతుండగా అభిజిత్ లగ్నం సమీపించగానే జీలకర్ర బెల్లం మిశ్రమాన్ని సీతారాముల శిరస్సుపై ఉంచే సమయాన్ని శుభ ముహూర్తంగా కీర్తిస్తారు.

పట్టువస్త్రాలు సమర్పించనున్న సీఎం : ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి కల్యాణ మహోత్సవానికి హాజరుకానున్నారు. హైదరాబాద్ నుంచి ప్రత్యేక హెలికాప్టర్‌లో సారపాకలో దిగుతారు. అక్కడి నుంచి కాన్వాయ్ ద్వారా భద్రాచలం రామాలయం చేరుకుని స్వామివారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు చేస్తారు. అక్కడి నుంచి మిథిలా మైదానానికి చేరుకుని భద్రాద్రి రామాలయ సమగ్రాభివృద్ధికోసం రూ. 351 కోట్లతో చేపట్టనున్న వివిధ అభివృద్ధి పనులకు సీఎం శంకుస్థాపన చేస్తారు. అనంతరం ముత్యాల తలంబ్రాలు, పట్టువస్త్రాలు నెత్తిన పెట్టుకుని స్వామివారికి సమర్పించి కల్యాణ వేడుకను చూడనున్నారు.

బృహత్తర ప్రణాళికలు చేశాం : భద్రాచలం దేవస్థానం అభివృద్ధికి ప్రజా ప్రభుత్వం ప్రత్యేక చొరవ తీసుకుంటోందని వ్యవసాయశాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు వెల్లడించారు. బృహత్తర ప్రణాళికలో భాగంగా మొదటి విడతగా రూ.351 కోట్లు మంజూరు చేసినట్లు తెలిపారు. శ్రీరామనవమి కల్యాణ ఏర్పాట్లను గురువారం ఆయన పర్యవేక్షించారు. కల్యాణ మండపం వద్ద వీవీఐపీలు, సామాన్య భక్తులకు కల్పిస్తున్న సదుపాయాల గురించి అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. సెక్టార్ల రూపకల్పనతో పాటు అన్నిరకాల కౌంటర్లను క్రమపద్దతిలో నిర్వహించాలని సూచించారు. ఈరోజు జరిగే కల్యాణానికి సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి ముత్యాల తలంబ్రాలు పట్టుకుని వచ్చి అభివృద్ధి పనులకు భూమిపూజ చేయనున్నట్లు చెప్పారు. ఇందుకు సంబంధించిన ఆలయ అభివృద్ధి నమూనాలను చూపెట్టారు. గోదావరి నది వరదలను దృష్టిలో ఉంచుకుని కరకట్టలు విస్తరించాల్సి ఉందని, పుష్కరఘాట్‌ల నిర్మాణం చేస్తామని పేర్కొన్నారు.

"దశల వారీగా గోదావరి పుష్కరాల నాటికి ఏం చేయగలుగుతాం, తరువాత సంవత్సరం ఏం చేయగలుగుతామనేది దేవాదాయశాఖ, ఆగమశాస్త్ర పండితులు చెప్పినట్లుగా జరుగుతుంది. ఘాట్స్, రోడ్స్ విషయంలో కలెక్టర్, శాసనసభ్యులం అందరం కలిసి పుష్కరాల నాటికి ఒక రూపునకు తీసుకురావాలి. ఎప్పుడు ఏం చేయాలనేది ఆగమశాస్త్రం ప్రకారం ముందుకువెళ్తాం" -తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి

2 వేల మంది పోలీసులతో భద్రతా : కల్యాణ వేడుకను వీక్షించేందుకు వచ్చే వేలాది మంది భక్తులకు ఎలాంటి అసౌర్యం లేకుండా జిల్లా అధికార యంత్రాంగం ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది. ప్రత్యేకంగా సెక్టార్లు ఏర్పాట్లు చేసి తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. ఎండ నుంచి ఉపశమనం కలిగేలా పెద్ద ఎత్తున చలువ పందిళ్లు వేశారు. భక్తుల తాకిడి పెరుగుతుండటం, ప్రముఖుల రాక ఎక్కువ ఉండటంతో దాదాపు 2 వేల మంది పోలీసులతో బందోబస్తు ఏర్పాటు చేసినట్లు ఎస్పీ రోహిత్​ రాజ్​ తెలిపారు. తిరుకల్యాణ బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా శనివారం రాములోరి మహాపట్టాభిషేక మహోత్సవం జరగనుంది.

సీతమ్మ జన్మించిన భూమి- రామాయణంలో చెప్పిన సీతారాముల కల్యాణ స్థలం ఎక్కడ ఉందో తెలుసా?

భద్రాచలం వెళ్తుతున్నారా? దర్శనం తర్వాత ఈ పవిత్ర ప్రదేశాలు సందర్శిస్తే యాత్ర సంపూర్ణం!

TAGGED:

LORD RAMA AND GODDESS SITA
SITA RAMA KALYANAM
SRI RAMA NAVAMI IN BHADRACHALAM
TALAMBRALU TRADITION
SRI RAMA NAVAMI IN BHADRACHALAM

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.