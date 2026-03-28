అట్టహాసంగా శ్రీరాముడి మహా పట్టాభిషేకం - పులకించిన భద్రగిరి దివ్యక్షేత్రం

స్వామివారి మహా పట్టాభిషేకానికి హాజరైన గవర్నర్ శివప్రతాప్ శుక్లా - సీతమ్మతో కలిసి రాజాధిరాజుగా సాక్షాత్కరించిన స్వామివారు - పట్టాభిషేక మహోత్సవంలో జగదభి రాముడి నినాదాలతో పులకించిపోయిన భక్తజనం

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 28, 2026 at 3:20 PM IST

Sri Rama Maha Pattabhishekam Bhadrachalam : భద్రాచలంలో శ్రీరాముడి మహా పట్టాభిషేకం వైభవంగా సాగింది. పరిపాలనా దక్షతతో సుభిక్ష రాజ్యాన్ని నెలకొల్పిన రాఘవోత్తముడిని భక్తజనం కొనియాడే ఉత్సవం ఆద్యంతం అట్టహాసంగా జరిగింది. వేద మంత్రోచ్ఛారణలు, జయ జయధ్వానాలు మార్మోగుతుండగా, సింహాసనాన్ని అధిష్టించిన లోకాభిరాముడు భక్త కోటికి నేనున్నానంటూ కోదండాన్ని చేతపట్టి కొండంత అభయమిచ్చాడు.

సర్వాంగ సుందరంగా మాఢవీధులు : రఘువంశ తిలకుడు, దశరథ నందనుడు, శ్రీరామ మహాపట్టాభిషేక వేడుకతో భద్రగిరి దివ్యక్షేత్రం పులకించింది. జగదేకవీరుడు, జగన్మాతను మనువాడిన దృశ్యాలు మది నిండా ఉండగా, మరుసటి రోజునే అంగరంగ వైభవంగా పట్టాభిషిక్తుడై భక్త కోటికి అభయమిచ్చాడు. ఉదయం నుంచి ప్రత్యేక పూజలతో భద్రాచల మాఢవీధులు సర్వాంగ సుందరంగా మారగా, నిత్య పూర్ణాహుతి అనంతరం దేవ దేవుడు పల్లకిలో మిథిలా మండపానికి చేరుకున్నారు.

భక్తుల మదిని దోచిన పట్టాభిషేక వేడుక : శ్రీరామ నామ స్మరణతో మిథిలా మండపం మార్మోగుతున్న వేళ సాగిన పట్టాభిషేక వేడుక ఆద్యంతం భక్తుల మదిని దోచింది. ప్రధాన అర్చకుల పర్యవేక్షణలో సాగిన విష్వక్సేన పూజ, పుణ్యహావచనం భక్తి భావాలు పంచింది. రామరాజ్యంలో ప్రజాశ్రేయస్సు వర్ధిల్లిన తీరు, పాలకులకు ఆదర్శంగా నిలిచేలా అయోధ్యను పరిపాలించిన తీరును వైదిక పెద్దలు కొనియాడారు.

భక్తకోటికి కొండంత అభయం : నీరజాక్షి సీతమ్మతో కలిసి స్వామివారు రాజాధిరాజుగా సాక్షాత్కరించారు. భక్తరామదాసు తయారు చేయించిన ఆభరణాల విశిష్టతను వివరిస్తూ స్వామికి అలంకరించిన తీరు భక్తులకు పరమానందాన్ని కలిగించింది. ఖడ్గం చేతబట్టి, కిరీటాన్ని ధరించి, ఛత్ర చామరాలతో కొలువుదీరిన రాములోరిని చూసి భక్తజనం మురిసిపోయింది. వేద మంత్రోచ్ఛారణ మారుమోగుతుండగా, సింహాసనాన్ని అధిష్టించిన రామచంద్రుడు భక్తకోటికి కొండంత అభయమిచ్చాడు.

స్వామివారిని దర్శించుకున్న గవర్నర్​ దంపతులు : ఈ క్రతువుకు హాజరైన గవర్నర్‌ శివప్రతాప్‌ శుక్లా దంపతులు ముందుగా ప్రధాన ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. స్వామికి పట్టువస్త్రాలు సమర్పించారు. దక్షిణ అయోధ్య అయిన భద్రాచలం శ్రీసీతారామచంద్ర స్వామిని దర్శించుకోవడం పట్ల గవర్నర్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు.

అత్యంత వైభవంగా సీతారాముల కల్యాణ వేడుక : శుక్రవారం శ్రీరామనవమి సందర్భంగా సీతారాముల కల్యాణ వేడుకలు భద్రాచలంలో అంగరంగ వైభవంగా జరిగాయి. కల్యాణ ఘట్టాన్ని వీక్షించేందుకు తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచే కాకుండా దేశంలోని అనేక ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు తరలివచ్చారు. అర్చకుల వేదమంత్రాలు, భక్తుల హర్షధ్వానాల మధ్య అభిజిత్​ లగ్నంలో మాంగళ్యధారణ జరిగింది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం తరఫున ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​ రెడ్డి-గీత దంపతులు స్వామివారికి పట్టువస్త్రాలు, ముత్యాల తలంబ్రాలు సమర్పించారు. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి స్వామివారి కల్యాణ మహాత్సవంలో పాల్గొన్నారు.

రూ.351 కోట్లతో భూమి పూజ : ఈ కల్యాణ మహోత్సవంలో డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, మంత్రులు తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, కొండా సురేఖ, వాకిటి శ్రీహరి, పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి, అడ్లూరి లక్ష్మణ్​, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, డీజీపీ శివధర్​ రెడ్డి, ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు. అంతకముందు భద్రాచలం ఆలయ అభివృద్ధికి తొలి విడతలో రూ.351 కోట్లతో చేపట్టే పనులకు ముఖ్యమంత్రి భూమి పూజ చేశారు.

