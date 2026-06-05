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తెలుగు వర్సిటీలో దయనీయ పరిస్థితులు - గత సర్కారు పాపాలతో ప్రాభవం కోల్పోయిన విశ్వవిద్యాలయం

వర్సిటీకి పునర్వైభవం కోసం కృషి చేస్తున్న విశ్వవిద్యాలయం అధికారులు - భవనాలు, వసతుల కోసం కూటమి సర్కారును నిధులు కోరిన అధికారులు - సీఎం చంద్రబాబు త్వరగా చొరవ తీసుకోవాలని కోరుతున్న తల్లిదండ్రులు

Potti Sriramulu Telugu University Issues
Potti Sriramulu Telugu University Issues (ETV)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 5, 2026 at 10:47 PM IST

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Potti Sriramulu Telugu University Issues : తెలుగు భాషాభివృద్ధితో పాటు సంగీతం, సాహిత్యం, కళలకు ప్రాణం పోసేందుకు 1995లో దివంగత మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఎన్టీఆర్​ హైదరాబాద్‌లో శ్రీపొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వ విద్యాలయాన్ని స్థాపించారు. వీటికి అనుబంధంగా అప్పట్లోనే శ్రీశైలం, రాజమహేంద్రవరం, కూచిపూడిలో సాహితీ పీఠాలు ఏర్పాటు చేశారు. సర్టిఫికెట్ కోర్సులు ప్రారంభించి ఎంతో మందిని భాషా నిపుణులు, విద్వాంసులు, కళారత్నాలుగా తీర్చిదిద్దారు.

రాష్ట్ర విభజన తర్వాత పొట్టి శ్రీరాములు వర్సిటీని పదో షెడ్యూల్​లో చేర్చారు. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం ఈ వర్సిటీ సమస్యల పరిష్కారం కోసం కనీస చర్యలు తీసుకోలేదు. సాహితీ పీఠాలపైనా శీతకన్ను వేసింది. అభివృద్ధికి నిధులు కేటాయించకపోగా, సిబ్బందిని నియమించలేదు. ఫలితంగా నిరంతరం కళల ప్రదర్శనతో కళకళలాడే రాజమహేంద్రవరంలోని కళాక్షేత్రం కళావిహీనంగా మారింది. దానికి పూర్వ వైభవం కల్పించేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం బొమ్మూరులో గతేడాది శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయాన్ని ఏర్పాటు చేసి భాషకు, కళలకు ప్రాణం పోసింది.

తెలుగు వర్సిటీకి 'నిధుల' కష్టాలు - భూములు లాక్కున్న గత ప్రభుత్వం - భవనాల్లేక విద్యార్థుల అవస్థలు (ETV)

సమస్యల ఊబిలో వర్సిటీ : వర్సిటీ ఏర్పాటై ఏడాది గడిచినా సమస్యల ఊబిలోంచి బయటపడలేదు. 1987లో రాజమహేంద్రవరం సాహితీ పీఠానికి అప్పటి సీఎం ఎన్టీఆర్​ 45 ఎకరాలు స్థలాన్ని కేటాయించి, భవనాలకు శంకుస్థాపన చేశారు. కానీ గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం 25 ఎకరాల భూములను ఇతర సంస్థలకు కేటాయించింది. ప్రస్తుతం వర్సిటీకి కేవలం 20 ఎకరాలు మాత్రమే ఉంది. కొత్తగా వచ్చిన వర్సిటీ భవనాల కోసం మరో 30 ఎకరాలు అవసరమని నిపుణులు తేల్చారు. స్థలాలను తిరిగి తీసుకునేందుకు అధికారులు పోరాటం చేస్తున్నా ఫలితం దక్కడం లేదు.

"ఇక్కడ ఎంతో మంది స్టూడెంట్స్‌కి ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. యూనివర్సిటీ మన రాజమండ్రిలో ఉందనే విషయం ఇప్పుడిప్పుడే తెలుస్తోంది. కాబట్టి ఫ్యూచర్‌లో ఇక్కడ కోర్సులన్నీ పెట్టిన తర్వాత చాలా మంది స్టూడెంట్స్ జాయిన్ అవుతారు. ఇందులో మ్యూజిక్, డాన్స్, యోగా అన్నీ ఉంటున్నాయి. ఎంఏ వరకు చెప్తారు కాబట్టి చక్కగా నేర్చుకోవచ్చు. తర్వాత తరాలకి చాలా హెల్ప్‌ఫుల్ అవుతుంది. వాళ్లు కూడా కూచిపూడి గురించి, మన హిస్టరీ గురించి తెలుసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ విశ్వవిద్యాలయం ద్వారా అవి తెలుసుకోవడం వల్ల బాగుంటుంది."-విద్యార్థులు

వసతులు కరవు : గతేడాది మేలోనే యూనివర్సిటీ ప్రారంభమైనా భవనాలు, వసతులు లేక కొత్త కోర్సులను ప్రారంభించలేదు. ఈ ఏడాది కోర్సులను ప్రారంభించేందుకు భవనాలు, వసతుల కోసం రూ.40 కోట్ల నిధులు ఇవ్వాలని వర్సిటీ అధికారులు ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనలు పంపారు. కానీ ఆర్థిక శాఖ నుంచి ఆమోద ముద్ర పడలేదు. అన్యాక్రాంతమైన స్థలాన్ని తిరిగి ఇప్పించే ఫైల్ సైతం కదల్లేదు. మరోవైపు కొత్త విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభమవుతున్నందున కోర్సుల్లో చేరేందుకు విద్యార్థులు ముందుకు వస్తున్నారు. కోర్సులు ప్రారంభిస్తే తరగతి గదులు, వసతుల కల్పన ఎలా అని అధికారులు సతమతమవుతున్నారు. కోర్సుల ప్రారంభంపై కళాకారులు, విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.

"కొంచెం కష్టంగా ఉంది. రోడ్ అనేది కొంచెం బాలేదు, బస్సు ఫెసిలిటీ అయితే ఏమీ లేదు. మేమైతే ఓన్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్‌లోనే వస్తున్నాం. ఇక్కడైతే ఎంఏ, డిప్లొమా, పీహెచ్‌డీ అవన్నీ కూడా పెడితే బాగుంటుంది. హైదరాబాద్‌లోని పొట్టి శ్రీరాములు యూనివర్సిటీలో ఎలాగైతే అన్నీ ఉన్నాయో ఇక్కడ కూడా అలాగే అన్ని తీసుకురావాలని కోరుకుంటున్నాం." - విద్యార్థులు

గత ప్రభుత్వ నిర్వాకం వల్లే సమస్యలు : గత ప్రభుత్వ నిర్వాకం వల్లే సమస్యలు తీరడం లేదని, వాటిని సీఎం చంద్రబాబు త్వరగా పరిష్కరించాలని కోరామని వర్సిటీ అధికారులు చెబుతున్నారు. పొట్టి శ్రీరాములు వర్సిటీలో కోసం నిధులు మంజూరు చేసి సిబ్బందిని నియమించాలని విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు కోరుతున్నారు. సీఎం చంద్రబాబు చొరవ తీసుకోవాలని విన్నవిస్తున్నారు.

"ఎక్కువ కోర్సులు మొదలుపెట్టడానికి కావాల్సిన బిల్డింగ్ సదుపాయం లేదు. ఉన్న బిల్డింగ్‌లు రినవేషన్ చేస్తే తప్ప మేం ఉపయోగించుకోలేని స్థితిలో ఉన్నాయి. కాబట్టి ప్రభుత్వాన్ని మేము వన్-టైమ్ గ్రాంట్ కింద రూ.40 కోట్లు అడగడం జరిగింది. అది ఇస్తే అకడమిక్ బ్లాక్ తయారవ్వాలి, ఒక ఆడిటోరియం తయారవ్వాలి, బాయ్స్ హాస్టల్ ఒకటి కట్టుకోవాలి. త్వరలోనే ప్రభుత్వం నుంచి గ్రాంట్ వస్తుందని ఆశిస్తున్నాను." -మునిరత్నం నాయుడు, వైస్ ఛాన్సలర్

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TELUGU UNIVERSITY FUNDS ISSUE
పొట్టి శ్రీరాములు విశ్వ విద్యాలయం
POTTI SRIRAMULU UNIVERSITY ISSUES

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