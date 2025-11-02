ETV Bharat / state

అర్చకుల కోసం ఎదురుచూసిన స్వామివారు - ధ్వజ స్తంభం ఎదుట పాదాల గుర్తులు

దక్షిణ కాశీగా ప్రసిద్ధి చెందింన ఏలూరు జల్లాలోని పాతాళ భోగేశ్వర స్వామి దేవాలయం - మహాశివ రాత్రి ఉత్సవాల సమయంలో 2 లక్షలకుపైగా భక్తులు రాక - ఏటా కార్తిక మాసంలో విశేష పూజలు

Sri Pathala Bhogeswara Swamy Temple in AP
Sri Pathala Bhogeswara Swamy Temple in AP (EENADU)
Published : November 2, 2025 at 8:43 PM IST

Sri Pathala Bhogeswara Swamy Temple in AP : ఏలూరు జిల్లా కలిదిండి శివారు భోగేశ్వరంలోని పార్వతీ సమేత పాతాళ భోగేశ్వర స్వామి వారి దేవస్థానం దక్షిణ కాశీగా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఏటా మహాశివ రాత్రి ఉత్సవాల సమయంలో 2 లక్షలకుపైగా భక్తులు స్వామి వారిని దర్శించుకుంటారు. కార్తిక మాసంలో విశేష పూజలు జరుగుతుంటాయి.

ఆలయ విశిష్టత : 11వ శతాబ్దంలో వేంగీ రాజు రాజరాజ చోళుడి కుమారుడు రాజరాజ నరేంద్రుడి పాలనలో నిర్మించినట్లు స్థల పురాణం చెబుతోంది. కలిదిండికి తూర్పు ఆగ్నేయాన భోగేశ్వర లంకలో ఓరోజు ఒక రైతు నాగలితో పొలం దున్నుతుండగా భూమి లోపల నుంచి నెత్తురు చిమ్మిందట. ఆ ప్రదేశంలో లోతుగా తవ్వి చూడగా స్వయంభూ లింగం దర్శనమిచ్చిందట. నాగలి కర్రు తగిలి ఆ భూలింగం నుంచి రక్తం స్రవించడంతో విరిగిన భాగాన్ని అతికించారట. నేటికీ అతికించిన భాగంలో చెమ్మరిస్తున్నట్లుగా గోచరిస్తుంది.

ధ్వజ స్తంభం ఎదుట పాదాల గుర్తులు : ఓ రోజు స్వామివారు ఆలయం వద్ద ఉన్న ధ్వజస్తంభం ఎక్కి అర్చకుల కోసం ఎదురు చూస్తున్నారట. ఆకస్మికంగా అలికిడి రావడంతో స్వామివారు పైనుంచి కిందకు దూకేశారట. ఆనాటి స్వామివారి పాదాల గుర్తులను ధ్వజ స్తంభం ఎదుట నేటికీ ప్రత్యక్షంగా వీక్షించవచ్చు.

దర్శన సమయాలు : ఉదయం 6 నుంచి మధ్యాహ్నం 1 గంట వరకు, సాయంత్రం 6 నుంచి 8 గంటల వరకు దర్శనానికి అవకాశం ఉంటుంది.

’హరహరా’ అంటే ‘బుడ బుడ’ : స్వామివారి ఆలయ ప్రాంగణంలో పవిత్రమైన కోనేరు ఉంది. ఈ కోనేరులో పంచబుగ్గలు ఉండటంతో "పంచబుగ్గల కోనేరు"గా ప్రసిద్ధి చెందినది. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైనది. కోనేరులో దిగి ’ హరహరా’ అంటే ‘బుడ బుడ’ అంటూ నీరు పైకి వస్తుందని భక్తులు నేటికీ నమ్ముతారు.

Sri Pathala Bhogeswara Swamy Temple in AP
Sri Pathala Bhogeswara Swamy Temple in AP (EENADU)

ఆలయ విశేషాలు : మహాశివరాత్రి పర్వదినం నాడు నిర్వహించే కళ్యాణోత్సవంలో ఏలూరు, కృష్ణా, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల నుంచి లక్షలాది మంది భక్తులు, ప్రముఖులు పాల్గొని స్వామివారికి విశేషపూజలు నిర్వహిస్తారు. భక్తుల సౌకర్యార్ధం, పారిశుద్ధ్యం, మంచినీరు, భోజన వసతి, ఇతర సదుపాయాలతోపాటు, పోలీసు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేస్తారు.

ఆలయానికి మార్గం ఇలా : ఏలూరు నుంచి 44 కి.మీ., భీమవరం నుంచి 30 కి.మీ. గుడివాడ నుంచి 40 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఈ ఆలయం ఉంది. ఏలూరు నుంచి కైకలూరు మీదుగా, భీమవరం నుంచి జువ్వలపాలెం మీదుగా, గుడివాడ నుంచి ముదినేపల్లి మీదుగా ఆలయానికి బస్సులు, కార్లు, ద్విచక్రవాహనాలు, ఆటోల్లో నేరుగా చేరుకోవచ్చు.

కాశీ, శ్రీశైలం తరహాలో అఖండ జ్యోతి : మరోవైపు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో ప్రసిద్ధ శైవక్షేత్రాల్లో ఒకటైన ఆచంట ఉమా రామేశ్వరస్వామి ఆలయం కార్తికమాసంలో ఆధ్యాత్మిక వైభవంతో అలరారుతోంది. కాశీ, శ్రీశైలం క్షేత్రాల తరహాలో ఇక్కడ కార్తిక పౌర్ణమి రోజున కృత్తిక నక్షత్ర హోమ సహిత అఖండ జ్యోతిని వెలిగిస్తారు. ఇది సంక్రాంతి వరకు నిరంతరాయంగా వెలుగుతూనే ఉంటుంది. ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు ఇతర ప్రాంతాల నుంచి కూడా భక్తులు తరలివచ్చి అఖండ జ్యోతిని దర్శించుకొని ఆవునెయ్యి సమర్పిస్తారు. క్షీరాబ్ది ద్వాదశి రోజున (ఈ ఏడాది నవంబరు 2వ తేదీ) ఉదయం గ్రామోత్సవం, రాత్రి రామగుండం చెరువులో తెప్పోత్సవాన్ని వైభవంగా నిర్వహిస్తారు.

స్వయంభువుగా : స్థల పురాణం ప్రకారం పూర్వం ఈ ప్రాంతాన్ని మార్కండేయపురంగా పిలిచేవారు. శాపగ్రస్థులైన ముని దంపతులు వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో ఒడయనంబి, పరమనాచిలుగా జన్మిస్తారు. శాపవిమోచన అనంతరం వీరు తీర్థయాత్రలు చేస్తూ ఈ ప్రాంతానికి చేరుకుంటారు. మహా శివరాత్రి రోజున వీరు సుఖనిద్రకు లోనవుతారు. కొద్దిసేపటికి ఒడయనంబి హఠాత్తుగా మేల్కొని పరమనాచి స్తనాన్ని శివలింగంగా భావించి పూజించగా శివుడు ప్రత్యక్షమై వారిని అనుగ్రహిస్తారు. స్తనాగ్రభాగం నుంచి స్వామి ఉద్భవించడంతో ఈ ప్రాంతం ఆచంటీశ్వర క్షేత్రంగా మారింది.

ఇలా చేరుకోవచ్చు : తాడేపల్లిగూడెం నుంచి ప్రతి గంటకు ఆర్టీసీ బస్సులు ఉన్నాయి. పాలకొల్లు, భీమవరం పట్టణాల నుంచి రోడ్డు మార్గం ఉంది. రాజమహేంద్రవరం వైపు నుంచి వచ్చేవారు సిద్ధాంతం మీదుగా ఇక్కడికి చేరుకోవచ్చు.

