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తరగతి గోడలు దాటిన ప్రతిభ - ప్రపంచ వేదికపై మహిళా వర్సిటీ విద్యార్థినులు

థాయ్‌లాండ్‌లో లీడర్‌షిప్‌ ఫర్‌ సస్టైనబుల్‌ డెవలెప్‌మెంట్‌ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న విద్యార్థులు - థాయ్​లాండ్​ వేదికగా రాణించిన మహిళా వర్సిటీ విద్యార్థినులు - గొప్ప అనుభూతినిచ్చిందని హర్షం వ్యక్తం

Sri Padmavati Women University Students
Sri Padmavati Women University Students (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 1:32 PM IST

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Sri Padmavati Women University Students : తరగతి గది గోడలకే పరిమితం కాకుండా, ప్రపంచాన్నే తరగతి గదిగా మార్చుకున్నారు శ్రీ పద్మావతి మహిళా విశ్వవిద్యాలయానికి చెందిన ఇద్దరు విద్యార్థినులు. అంతర్జాతీయ వేదికపై తమ ప్రతిభను చాటి వర్సిటీ కీర్తి పతాకాన్ని ఎగురవేశారు. ఫార్మసీ విభాగం మూడో సంవత్సరం విద్యార్థిని జి. శ్రీసాయిహర్షిత, బయోటెక్నాలజీ విభాగానికి చెందిన పి. హరిణిసూర్యం థాయ్‌లాండ్‌లో నిర్వహించిన అంతర్జాతీయ సదస్సులో పాల్గొనే అరుదైన అవకాశాన్ని దక్కించుకున్నారు. థాయ్‌లాండ్‌లోని ప్రముఖ "ప్రిన్స్‌ ఆఫ్‌ సోంక్లా యూనివర్సిటీ" పట్టానీ క్యాంపస్​లో నిర్వహించిన "లీడర్‌షిప్‌ ఫర్‌ సస్టైనబుల్‌ డెవలెప్‌మెంట్‌: ఎక్స్‌పెరిమెంటల్‌ లెర్నింగ్‌ ఇన్‌ మల్టీ కల్చరల్‌ కాంటెక్ట్స్‌" అనే అంశంపై నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో వీరు భాగస్వాములయ్యారు.

జీవితంలో ఒక మలుపుగా నిలిచింది: ప్రపంచవ్యాప్తంగా వివిధ దేశాల నుంచి వచ్చిన విద్యార్థులతో కలిసి సరికొత్త విషయాలను నేర్చుకోవడం, వినూత్న ఆలోచనలను పంచుకోవడం తమకు సరికొత్త అనుభూతిని ఇచ్చిందని విద్యార్థినులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. భిన్న సంస్కృతుల నడుమ నాయకత్వ లక్షణాలను పెంపొందించుకోవడానికి ఈ వేదిక ఎంతగానో దోహదపడిందని, ఇది తమ జీవితంలో ఒక మైలురాయిగా నిలిచిపోతుందని వారు పేర్కొన్నారు.

తొలిసారిగా విదేశీ నేలపై అడుగుపెట్టినప్పుడు: థాయ్‌లాండ్‌ పర్యటన తమ జీవితంలో ఎప్పటికీ మరచిపోలేని ఒక అద్భుతమైన అనుభవమని శ్రీ పద్మావతి మహిళా వర్సిటీ విద్యార్థినులు జి. శ్రీసాయిహర్షిత ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఈ అంతర్జాతీయ అవకాశం గురించి తెలిసినప్పటి నుంచి దానికి ఎంపికయ్యే వరకు ప్రతి క్షణం ఎంతో ఉత్కంఠగా గడిచిందని పేర్కొన్నారు. తొలిసారిగా విదేశీ నేలపై అడుగుపెట్టినప్పుడు తనకు కొంత భయం వేసినప్పటికీ, అక్కడి విశ్వవిద్యాలయ అధ్యాపకులు, తోటి విద్యార్థులు ఎంతో ఆప్యాయంగా ఆదరించారని వివరించారు.

ఈ పర్యటనకు సంబంధించిన ప్రయాణ ఏర్పాట్లను స్వయంగా మేమే చేసుకోవడం, ప్రపంచంలోని వివిధ దేశాల నుంచి వచ్చిన విద్యార్థులతో కలిసి పని చేయడం తనలో సరికొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపిందని చెప్పారు. అంతర్జాతీయ వేదికపై భారతీయ సంస్కృతీ సంప్రదాయాలను ప్రతిబింబించేలా పరిచయం చేయడం తనకు ఎంతో గర్వకారణంగా అనిపించిందని హర్షం వ్యక్తం చేశారు.

భాషా నైపుణ్యాలు, విభిన్న సంస్కృతులపై అవగాహన: పలు దేశాల విద్యార్థులతో కలిసి పనిచేస్తూ సంభాషణా నైపుణ్యాలు, జట్టుగా పనిచేసే సామర్థ్యం, భిన్న సంస్కృతులను అర్థం చేసుకునే దృక్పథం అలవడిందని పేర్కొన్నారు. థాయ్‌లాండ్‌లోని పట్టానీ ప్రాంత సంస్కృతిని, అక్కడి గ్రామీణ జీవన విధానాన్ని చాలా దగ్గరగా పరిశీలించామని చెప్పారు. ముఖ్యంగా సుస్థిర అభివృద్ధి కోసం అక్కడ అమలు చేస్తున్న వినూత్న కార్యక్రమాలను ప్రత్యక్షంగా పరిశీలించామని శ్రీసాయిహర్షిత తెలిపారు.

అభివృద్ధి లక్ష్యాలు పుస్తకాలకే పరిమితం కాకూడదు: థాయ్‌లాండ్‌ పర్యటన తనకు కేవలం విదేశీ ప్రయాణం మాత్రమే కాదని, ప్రపంచాన్ని సరికొత్త కోణంలో చూసేందుకు ఒక గొప్ప అవకాశాన్ని కల్పించిందని మహిళా వర్సిటీ బయోటెక్నాలజీ మరో విద్యార్థిని పి. హరిణి సూర్యం పేర్కొన్నారు. సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాలు కేవలం పుస్తకాలకే పరిమితం కాదని, వాటిని వినూత్న పరిశోధనల ద్వారా క్షేత్రస్థాయిలో సమాజానికి ఏ విధంగా అమలు చేయవచ్చో తాము ప్రత్యక్షంగా తెలుసుకున్నామని హరిణి వివరించారు.

ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచిన అంతర్జాతీయ వేదిక: ప్రస్తుత కాలంలో బయోటెక్నాలజీ అనేది వ్యవసాయం, ఆరోగ్యం, పర్యావరణ పరిరక్షణతో పాటు ఆహార భద్రత వంటి రంగాలలో ఎంత కీలకమో స్పష్టంగా అర్థమైందన్నారు. తద్వారా భవిష్యత్తులో సమాజానికి ఉపయోగపడే పరిశోధనలు చేయాలనే సంకల్పం తనలో మరింత బలపడిందని తెలిపారు. వివిధ దేశాల విద్యార్థులతో కలిసి పనిచేయడం తనలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచిందని హరిణిసూర్యం తెలిపారు. పర్యటనలో భాగంగా అంతర్జాతీయ సాంస్కృతిక మార్పిడి, క్షేత్రస్థాయి పర్యటనలు, కమ్యూనిటీ ఇంటరాక్షన్, వ్యవసాయ క్షేత్రాల సందర్శనలతో పాటు థాయ్‌లాండ్‌ స్థానిక సంస్కృతిపై అధ్యయనం వంటి కార్యక్రమాలకు వెళ్లామన్నారు.

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TAGGED:

SRI PADMAVATI WOMEN UNIVERSITY
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PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY
ప్రపంచ వేదికపై తెలుగు విద్యార్థులు
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