పద్మావతి మహిళా వర్సిటీలో శిక్షణ కేంద్రాలు - మహిళల ఉపాధికి బాటలు
యువత, మహిళల ఉపాధి, వ్యాపారాభివృద్ధికి అండగా నిలుస్తున్న శ్రీపద్మావతి వర్సిటీ - శిక్షణలో చేరితే ఉపాధికి బాటలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 17, 2025 at 3:27 PM IST
Sri Padmavati Mahila Visvavidyalayam (SPMVV) Hosts Livelihood Business Incubator : ఒక చిన్న ఆలోచనే జీవితాన్ని మార్చే మార్గం అవుతుంది. ఇంటికే పరిమితమైన మహిళలు పారిశ్రామికవేత్తలుగా ఎదగడం, నిరుద్యోగ యువత స్వయం ఉపాధి మార్గాలను సృష్టించుకోవడం వల్ల ఇవన్నీ సాధ్యపడుతున్నాయి. శ్రీపద్మావతి మహిళా విశ్వవిద్యాలయం (SPMVV) యువత, మహిళలు తమకు ఆసక్తి ఉన్న రంగంలో మెలకువలు నేర్చుకుని ఉద్యోగావకాశాలు పొందేందుకు సహకరిస్తోంది. పలు ఇంక్యుబేషన్, శిక్షణ కేంద్రాల అభివృద్ధి ద్వారా కొత్త దిశగా నడిపిస్తున్నాయి.
తిరుపతిలోని శ్రీ పద్మావతి మహిళా విశ్వవిద్యాలయం యువత, మహిళల ఉపాధి, వ్యాపారాభివృద్ధికి అండగా నిలుస్తోంది. లైవ్లీహుడ్ బిజినెస్ ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్ (ఎల్బీఐ)తో కలిపి గృహవిజ్ఞాన శాస్త్రం, సెరికల్చర్, మహిళా అధ్యయన విభాగాల సమన్వయంతో శిక్షణ కేంద్రాలను వర్సిటీలోని గోదావరి బ్లాక్లో సోమవారం ప్రారంభించారు. ఇక్కడి విద్యార్థినులు, సిబ్బందే కాకుండా ఆసక్తిగల బయటి ప్రాంత మహిళలు ఎవరైనా శిక్షణలో చేరి ఉపాధి బాటలు వేసుకోవచ్చు.
పుట్టగొడుగుల పెంపకం : ఆసక్తి ఉన్న పదో తరగతి, ఇంటర్ పూర్తి చేసిన మహిళలకు శని, ఆదివారాల్లో శిక్షణ ఉంటుంది. కాలపరిమితి 3 నెలలు ఉంటుందని శిక్షణ కేంద్రం నిర్వాహకులు తెలుపుతున్నారు. త్వరలోనే శిక్షణ ప్రారంభమవుతుందని సంబంధిత అధికారులు తెలిపారు. శిక్షణ పొందాలనుకునే వారు సంప్రదించాల్సిన నంబరు 94405 06558.
టైలరింగ్లోనూ శిక్షణ : ప్రతిరోజూ సాయంత్రం 4 నుంచి 6 గంటల వరకు శిక్షణ ఇస్తారు. 50 వరకు కుట్టు, జిగ్జాగ్ మిషన్లను ఏర్పాటు చేశారు. శిక్షణ కాలం 3 నెలలు ఉంటుందని అధికారులు వివరిస్తున్నారు. విద్యార్థినులు నెలకు రూ.250, బోధనేతర సిబ్బంది రూ.500, బోధనా సిబ్బంది రూ.750 చొప్పున చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఇతర ప్రాంత మహిళలు 3 నెలలకు రూ.2 వేలు చెల్లించాల్సి ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. ఆసక్తి ఉన్నవారు మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకోవడానికి 90303 84165 నంబరును సంప్రదించాల్సి ఉంటుంది.
బేకరీ యూనిట్ : ఇక్కడి ప్రత్యేక యూనిట్లో వారం నుంచి పది రోజుల్లోపు కేకులు, బ్రెడ్, పఫ్, బిస్కెట్లు వంటి పది రకాల ఉత్పత్తులపై నిపుణులు శిక్షణ అందిస్తారని ఇస్తారు. రూ.వెయ్యి ఫీజు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అవసరమైన యంత్ర పరికరాలన్నింటినీ అందుబాటులో ఉంచారు. శిక్షణ అనంతరం బేకరీ ఏర్పాటుకు సలహాలు, సూచనలు ఇస్తారు. శిక్షణ త్వరలోనే ప్రారంభంకానుంది. ఇందులో చేరాలనుకునే వారు 94414 96040 నంబరుకు కాల్ చేసి తదితర వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు.
5 ఏళ్లలో 20 వేల స్టార్టప్లు : ఇప్పటికే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన 'ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇన్నోవేషన్ అండ్ స్టార్టప్ పాలసీ 2024-29' ద్వారా తదుపరి ఐదేళ్లలో 20,000 స్టార్టప్లను స్థాపించి, లక్ష మందికి ఉపాధి కల్పించాలన్న సంకల్పంతో ముందుకు సాగుతోంది. ఈ దిశగా శ్రీపద్మావతి మహిళా వర్సిటీ కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. ఇప్పటికే స్టార్టప్ ప్రయోగాలు ఊపందుకున్నాయి. కొత్త ఆలోచనలు వ్యాపారాల్లోకి మారుతున్నాయి.
టెక్నాలజీ బిజినెస్ ఇంక్యుబేషన్ : 2017లో ఏర్పాటు చేసిన టీబీఐ (TBI) కేంద్రం ఇప్పటివరకు 71 మందికి పైగా ఇంక్యుబేటీలకు శిక్షణనందించింది. వీరిలో 60 మంది పైగా వ్యాపారవేత్తలుగా మారిపోయారు. అందులో 20 మందికి పైగా మహిళలు ఉండటం విశేషం. ఇక్కడ ఐవోటీ, లైఫ్ సైన్సెస్, పేటెంట్ మార్కెటింగ్, నెట్వర్కింగ్ లాంటి విభాగాల్లో నిపుణుల శిక్షణ అందిస్తుంది.
మహిళలకో ప్రాధాన్యతా వేదిక: లైవ్లీహుడ్ బిజినెస్ ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్ (LBI), ఉమెన్ బయోటెక్ ఇంక్యుబేషన్ ఫెసిలిటీ (WBIF), ఉమెన్ అండ్ ఐసీటీ ఫ్రంటియర్ ఇనిషియేటివ్ (WIFI) వంటి కేంద్రాల ద్వారా చదువుతున్న స్టూడెంట్స్ నుంచీ గ్రాడ్యుయేట్స్ వరకు ప్రతీ ఒక్కరికీ ఆర్థికంగా, శిక్షణాపరంగా సంపూర్ణ మద్దతు అందిస్తోంది ఎస్పీఎంవీవీ డీఎస్టీ క్యూరీ-AI, ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్నోవేషన్ కౌన్సిల్ (IIC) వంటి కేంద్రాలు శాస్త్రసాంకేతిక ఆవిష్కరణలకు ఊతమిస్తుండటం విశేషం.
