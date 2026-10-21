కుప్పంలో వైభవంగా శ్రీ మహాలక్ష్మీ దీపోత్సవం - 16 వేల దీపకాంతులతో ఆధ్యాత్మిక శోభ
కుప్పంలో టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో శ్రీ మహాలక్ష్మీ దీపోత్సవం కన్నులపండువగా జరిగింది. 16 వేల మంది మహిళలతో పాటు నారా భువనేశ్వరి సామాన్య భక్తురాలిగా పాల్గొన్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 9:45 AM IST
Kuppam Mahalakshmi Deepotsavam : కుప్పంలో శ్రీ మహాలక్ష్మీ దీపోత్సవం అత్యంత కన్నులపండువగా సాగింది. సకల సంపదలకు అధిష్టాత్రి అయిన శ్రీ మహాలక్ష్మీ అమ్మవారి అనుగ్రహం కోసం టీటీడీ ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించింది. ఈ ఉత్సవానికి మహిళా భక్తులు భారీ సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. సుమారు 16 వేల మంది మహిళలు ఒకేచోట చేరి దీపాలు వెలిగించారు. సామూహికంగా అమ్మవారికి దీపారాధన చేశారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సతీమణి నారా భువనేశ్వరి ఈ వేడుకకు హాజరయ్యారు. ఆమె ఎలాంటి హంగులు లేకుండా సామాన్య భక్తురాలిగా ప్రాంగణంలో కూర్చున్నారు. అమ్మవారికి అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో పూజలు చేశారు.
పూజా ప్రాంగణమంతా ఆధ్యాత్మిక శోభతో విరాజిల్లింది. వేదమంత్రాల ఘోష, అన్నమాచార్య సంకీర్తనలతో ఆ ప్రాంతం మార్మోగింది. అంతకుముందు ఆగమ సలహాదారులు శ్రీనివాసాచార్యులు శ్రీ మహాలక్ష్మీ దీపపూజ ప్రాశస్త్యాన్ని భక్తులకు సవివరంగా తెలియజేశారు. తిరుమల శ్రీవారి ఆలయ అర్చకులు శాస్త్రోక్తంగా పూజలు ప్రారంభించారు. శ్రీదేవి, భూదేవి సమేత శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామివారికి విష్వక్సేన పూజ నిర్వహించారు. శ్రీ చతుర్భుజ మహాలక్ష్మీ అమ్మవారికి వైఖానస ఆగమశాస్త్రం ప్రకారం పుణ్యాహవచనం, శ్రీనివాసార్చన జరిపించారు.
సామూహిక దీపారాధనతో దేదీప్యమానం : వేద పండితులు భక్తిశ్రద్ధలతో విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రాన్ని పారాయణం చేశారు. అనంతరం శ్రీ మహాలక్ష్మీ అమ్మవారికి విశేష పూజలు సమర్పించారు. అర్చకులు భక్తులందరితో మూడుసార్లు దీపమంత్రాన్ని పలికించారు. వేలాది మంది భక్తులు సామూహికంగా లక్ష్మీ నీరాజనం సమర్పించారు. భక్తులందరూ ఒకేసారి దీపాలు వెలిగించడంతో ఆ ప్రాంతమంతా దేదీప్యమానంగా వెలిగిపోయింది. 16 వేల దీపకాంతులు చూడముచ్చటగా కనిపించాయి. చివరగా నక్షత్రహారతి, కుంభహారతి కార్యక్రమాలు కన్నులపండువగా జరిగాయి. శ్రీ మహాలక్ష్మీ అమ్మవారి అనుగ్రహం అందరిపై ఉండాలని భక్తులు ప్రార్థించారు. ప్రతి కుటుంబంలో ఐశ్వర్యం, ఆరోగ్యం, ఆనందం, శాంతి వెల్లివిరియాలని ఆకాంక్షించారు. ఈ అపురూప ఘట్టంలో పాల్గొనడం ఎంతో సంతోషంగా ఉందని మహిళలు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. టీటీడీ ఏర్పాట్లపై భక్తులు సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు.
"దీపం అనేది అజ్ఞానాంధకారాన్ని తొలగించి జ్ఞానజ్యోతిని వెలిగించే పవిత్ర ప్రతీక. సకల సంపదలు ప్రసాదించే అమ్మవారి దీపోత్సవంలో వేలాది మంది భక్తులు పాల్గొనడం చాలా సంతోషకరం. భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు చేశాం."-వెంకయ్య చౌదరి, టీటీడీ అదనపు ఈవో
'ఈటీవీ' కార్తిక దీపోత్సవం - వెల్లివిరిసిన ఆధ్యాత్మికత