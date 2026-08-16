గుంటూరు మిర్చిని తిరస్కరించిన శ్రీలంక - కారణం ఏమిటంటే?
గుంటూరు నుంచి ఎగుమతైన మిర్చిని తిరస్కరించిన శ్రీలంక - అఫ్లోటాక్సిన్తో పాటు తేమ శాతం ఎక్కువ ఉన్నట్లు ధ్రువీకరణ - ప్రస్తుతం పదుల సంఖ్యలో కంటైనర్లు వెనక్కి పంపాలని శ్రీలంక నిర్ణయం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 16, 2026 at 10:02 AM IST
Sri Lanka Rejects Chilli Exports from Guntur : గుంటూరు నుంచి ఎగుమతైన మిర్చిని శ్రీలంక తిరస్కరించింది. అఫ్లోటాక్సిన్తో పాటు తేమ శాతం ఎక్కువగా ఉండటమే దీనికి కారణమని భావిస్తున్నారు. జూన్ నెలలో మూడు కంటైనర్లను చైనా తిరస్కరించగా, ఇప్పుడు శ్రీలంక పదుల సంఖ్యలో కంటైనర్లను వెనక్కు పంపాలని ఆదేశించింది. శ్రీలంక వెళ్లిన ఎగుమతి వ్యాపారులు అక్కడి అధికారులతో చర్చిస్తున్నారు. ఆరోగ్యంపై అవగాహన పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ప్రమాణాలు పెంచటంతో సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి. ఈ పరిణామం మిర్చిమార్కెట్ను ప్రభావితం చేసే అవకాశమంది.
మిర్చి ఎగుమతుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ దేశంలోనే మొదటి స్థానంలో ఉంటుంది. ప్రత్యేకించి గుంటూరు యార్డు మిర్చి లావాదేవీలకు కేంద్రబిందువు. ఇక్కడకి రైతులు తెచ్చిన పంట కొన్న వ్యాపారులు దేశీయ మార్కెట్లతో పాటు విదేశాలకు ఎగుమతి చేస్తారు. ఈ ఏడాది జులై నుంచి శ్రీలంకకు పంపిన సరకులో పదుల సంఖ్యలో కంటైనర్లను ఆ దేశం తిరస్కరించింది. శ్రీలంక స్టాండర్డ్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇటీవల నిబంధనలు కఠినంగా అమలు చేస్తోంది. ఏపీ నుంచి చెన్నై పోర్టు ద్వారా శ్రీలంక వెళ్లిన కంటైనర్లలో నమూనాలు సేకరించి ల్యాబ్కు పంపిస్తున్నారు. మిర్చిలో అఫ్లోటాక్సిన్, తేమ పరిమితికి మించి ఉన్నట్లు తేలటంతో సరకును వెనక్కు తీసుకెళ్లాలని వ్యాపారులకు నోటీసులిచ్చారు. మిర్చిలో తేమశాతం కారణంగా కొన్నింటిలో ఫంగస్ ఏర్పడి నాణ్యత దెబ్బతిని తిరస్కరణకు గురైంది.
"సుగంధ ద్రవ్యాల బోర్డు అధికారుల దృష్టికి ఈ సమస్యను వ్యాపారులు తీసుకెళ్లారు. ఇటీవల కొచ్చిలో జరిగిన సమావేశంలోనూ ఈ అంశాన్ని ప్రస్తావించాం. ఇక్కడి కోల్డ్ స్టోరేజీల నుంచి సరకు తీసి ప్యాకింగ్ చేసి వెంటనే రవాణా చేయడం వల్ల తేమశాతం ఉంటోంది. ఈ విషయమై శ్రీలంక అధికారులతో మాట్లాడాలని కోరాం. వారితో సంప్రదింపులు జరుగుతున్నాయి. మిర్చి సాగు సమయంలో అధికంగా పురుగు మందులు వాడటం, కోత అనంతర యాజమాన్యాలు సరిగా పాటించకపోవడం వల్ల ఇలాంటి సమస్యలు వస్తున్నాయి. అందుకే రైతులు సాగు, కోత అనంతర యాజమాన్యం విషయంలో జాగ్రత్తలు పాటించాలని కోరుతున్నాం." - తోట రామకృష్ణ, అధ్యక్షుడుమిర్చి ఎగుమతి వ్యాపారుల సంఘం
పదుల సంఖ్యలో కంటైనర్లు వెనక్కి: శ్రీలంక నిర్ణయంపై ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేసిన వ్యాపారులు సంఘం ఆ దేశ అధికారులతో చర్చిస్తుంది. ప్రజారోగ్యానికి ప్రమాదం దృష్ట్యా, సరకులో నాణ్యత తప్పనిసరంటూ అక్కడి అధికారులు చెబుతున్నారు. ఒక్కో విడతలో మూడు, నాలుగు కంటైనర్ల చొప్పున తిరస్కరణకు గురయ్యాయి. నెలన్నర రోజులుగా పదుల సంఖ్యలో కంటైనర్లు, వెనక్కు తీసుకురావాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఇది వ్యాపారులకు భారంగా మారింది. అక్కడకు సరకు వెళ్లిన తర్వాత ల్యాబ్ రిపోర్ట్ రావటానికి రెండు వారాల సమయం పడుతుంది. తిరస్కరించిన సరకు ఇండియాకు తెచ్చిన తర్వాత FSSAI అధికారులు దిగుమతి సుంకాలు వేస్తున్నారు. ఇది మరింత భారంగా మారుతోంది. సాగు విషయంలో రైతులు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని మిర్చి ఎగుమతి వ్యాపారుల సంఘం చెబుతోంది. కోత తర్వాతా తగిన జాగ్రత్తలు పాటించాలని సూచిస్తోంది.
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