భర్తకు అనారోగ్యమైనా అధైర్యపడలేదు - మెకానిక్​గా రాణిస్తూ కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్న శ్రీలక్ష్మి

ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో బైక్ మెకానిక్​గా రాణిస్తున్న శ్రీలక్ష్మి - భర్త అనారోగ్య బారిన పడటంతో తొలుత రోజూ వారీ కూలీ పనులు - చివరకు బైక్ మెకానిక్​​ వృత్తిని ఎంచుకున్న వనిత

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 29, 2026 at 2:38 PM IST

Sri Lakshmi Turns Bike Mechanic After Her Husband Health Issues: చిన్న కుటుంబం. ఏ చింతా లేకుండా హ్యాపీగా ఉన్నారు. భర్త మెకానిక్​గా పని చేస్తూ కుటుంబాన్ని పోషించేవాడు. అయితే అంతా బాగానే ఉందని అనుకునేలోపే భర్తకు అనారోగ్యం బయటపడింది. వెన్నెముకకు సంబంధించిన రోగం ఆ కుటుంబాన్ని అతలాకుతలం చేసింది. ఆ తర్వాత భర్త మంచానికే పరిమితమయ్యాడు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కుటుంబ పోషణ కోసం ఆమె తొలుత రోజువారీ కూలీ పనులకు వెళ్లింది.

అయితే అరకొర ఆదాయం ఇల్లు గడవడానికి, భర్త మందులకు సరిపోకపోవడం వల్ల భర్త వృత్తినే తన అస్త్రంగా మార్చుకోవాలనుకుంది. ఇరుగుపొరుగు వారు సూటిపోటి మాటలన్నా సరే ఏ మాత్రం పట్టించుకోలేదు. పట్టుదలతో ముందుకు సాగింది. పురుషులకు దీటుగా అన్ని రకాలైన వాహనాలను రిపేర్ చేస్తూ వారికంటే తానేమీ తక్కువ కాదని నిరూపిస్తోంది. ఆత్మవిశ్వాసంతో కుటుంబాన్ని ఆదుకోవడమే కాకుండా అందరిచేత శభాష్ అనిపించుకుంటోంది. ఎంతోమంది మహిళలకు స్ఫూర్తి ప్రదాతగా నిలుస్తోంది శ్రీలక్ష్మి.

బైక్ మెకానికర్​గా రాణిస్తున్న శ్రీలక్ష్మి: ఎన్టీఆర్ జిల్లా మూలపాడుకు చెందిన శ్రీలక్ష్మి ప్రస్తుతం బైక్ మెకానిక్​​గా రాణిస్తూ తన కుటుంబాన్ని పోషించుకుంటుంది. అయితే తొలుత తన భర్త ఓ చిన్న గ్యారేజ్​లో బైక్ రిపేర్లను చేస్తుండేవారు. కానీ అనుకోకుండా ఆమె భర్తకు వెన్నెముకకు శస్త్రచికిత్స జరిగింది. ఆ తర్వాత శ్రీలక్ష్మి తన భర్త మందుల ఖర్చులకు, తమ కుటుంబ పోషణకు గాను రోజూవారీ కూలీ పనులు చేసింది.

కానీ అలా కూలీ పనులకు వెళ్లి తెచ్చిన డబ్బులు వారి అవసరాలకు ఏ మాత్రం సరిపోయేవి కావు. చివరకు ఆమెకు ఓ ఉపాయం తట్టింది. తన భర్త బైక్​లను ఏ విధంగా రిపేర్ చేస్తారనే విషయం ఆమె స్వయంగా చూడటం ద్వారా కొంతమేర అవగాహన తెచ్చుకుంది. ఆపై అదే పనిని కొంచెం కొంచెంగా చేయడం ప్రారంభించింది. ఆపై శ్రీలక్ష్మి పడే తపనకు భర్త సహకారం కూడా తోడవడంతో అనతికాలంలోనే బైక్ రిపేర్లలోని మొలకువలన్నింటినీ త్వరగానే గ్రహించింది.

కుటుంబసభ్యుల సహకారం ముఖ్యం: ప్రస్తుతం శ్రీలక్ష్మి బైక్​లకు సాధారణంగా ఇంజిన్ ఆయిల్ మార్చడం దగ్గర నుంచి బోల్ట్​లు బిగించడం, బైక్​ పార్ట్స్​ అన్నీ విప్పి మళ్లీ బిగించడం వరకూ అన్ని పనులనూ చకాచకా చేస్తుంది. దాంతో తమ కుటుంబ పోషణకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా సజావుగా సాగుతుందని శ్రీలక్ష్మి చెప్పుకొస్తుంది. అంతేకాకుండా మహిళలకు జీవితంలో ఏదైనా సాధించాలనే తపనకు తల్లిదండ్రులు, భర్త సహకారం తోడైతే అత్యున్నత శిఖరాలను అధిరోహిస్తారని ఆమె పేర్కొంది.

తాను సైతం భర్తకు ఆనారోగ్యం వచ్చింది. ఇంటి పనులు చేసుకునే నేను బైక్ రిపేర్లు చేయడమేంటని అనుకుని ఉంటే ఇక్కడ వరకు వచ్చేదాన్ని కాదని శ్రీలక్ష్మి వివరించింది. అంతేకాకుండా తను పడే కష్టాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ గుర్తించి మరిన్ని విషయాలను నేర్చుకునేందుకు ల్యాప్​టాప్​ను అందించినట్లు శ్రీలక్ష్మి తెలిపారు. అదే విధంగా బెంగుళూరుకు తీసుకెళ్లి నేటి ఆధునిక యుగంలో మరింత సులభతరంగా, వేగంగా బైక్​లను ఎలా రిపేర్ చేయాలనే దానికి సంబంధించి కొన్ని రోజుల పాటు శిక్షణను కూడా అందించినట్లు శ్రీలక్ష్మి వివరించారు.

గ్యారేజ్​కు స్థలాన్ని కేటాయించాలని విజ్ఞప్తి: ప్రభుత్వం తరపున ఇప్పుడు ఒకట్రెండు సెంట్ల భూమిని మాకు అందించినట్లయితే ఆ స్థలంలో గ్యారేజ్​ను నెలకొల్పి జీవనాన్ని సాగిస్తామని శ్రీలక్ష్మి దంపతులు అధికారులను కోరుతున్నారు. ఈ స్థలాన్ని దూర ప్రాంతంలో ఇచ్చినా సరే పర్వాలేదని విన్నవించుకుంటున్నారు. ఈ ఒక్క సాయం చేసినట్లయితే కలెక్టర్​కు జీవితాంతం రుణపడి ఉంటామని వేడుకుంటున్నారు.

"నా భర్తకు వెన్నెముకకు శస్త్ర చికిత్స జరిగింది. అనంతరం మా కుటుంబం ఆర్థిక పరిస్థితి సరిగ్గా లేదు. దాంతో నేను కూడా బైక్ మెకానిక్​ చేయగలనా అనే సందేహం తొలుత వచ్చినప్పటికీ నా భర్త సహకారంతో నేను ఈ పనిని నేర్చుకుని ఇప్పుడు బైక్​లకు సంబంధించి ఇంజిన్ ఆయిల్ మార్చడం, బ్రేక్​లు సరిచేయడం, ఇంజిన్ పనితీరును చెక్​ చేయడం మొదలైన అన్ని రకాల పనులను ఇప్పుడు నాకు నేను స్వతహాగానే చేయగలుగుతున్నాను. కష్టపడకుండా ఏ పనీ ఉండదు అనే విషయాన్ని నేను నమ్ముతాను. జీవితంలో ఏమైనా సాధించాలనే ఆశ, కోరిక ఉంటే ఎవరైనా ఎలాంటి కష్టమైన పనైనా మహిళలు కూడా పురుషులతో సమానంగా చేయగలరు". -శ్రీలక్ష్మి, బైక్ మెకానిక్

