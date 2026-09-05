మట్టి ముద్దతో శ్రీకృష్ణుడు - మోదుగాకులో పెట్టి ప్రత్యేక పూజలు : ఈ 'మథుర' వారి కృష్ణాష్టమి వేడుకలు డిఫరెంట్
శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి ఉత్సవాలను వినూత్నంగా జరుపుతున్న తెగ - మట్టి ప్రతిమను మోదుగాకులో చుట్టి శ్రీకృష్ణుడిగా పూజించిన మథుర లంబాడావాసులు - సంప్రదాయ నృత్యం, పాటలు, వేషధారణలో వైభవంగా వేడుకలు
Published : September 5, 2026 at 8:40 AM IST|
Updated : September 5, 2026 at 9:24 AM IST
Lambadas Unique Krishnashtami Celebrations : శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి వేడుకలను ప్రపంచమంతా ఒకలా జరుపుకుంటే, ఇక్కడి తెగ వారు మాత్రం అందుకు భిన్నంగా జరుపుకుంటారు. కొన్ని తరాలకు ముందు రాజస్థాన్ నుంచి వలస వచ్చిన ఈ లంబాడాలు వారి ఆరాధ్య దైవమైన కృష్ణుడి జన్మదినాన్ని ప్రత్యేకంగా చేసుకుంటారు. సంగారెడ్డి జిల్లా కంగ్టి మండలంలోని ఈ మథుర లంబాడా తెగ విభిన్న సంప్రదాయం ఏంటి? వారి ఆరాధ్య దైవం శ్రీ కృష్ణ జన్మాష్టమిని ఏ విధంగా జరుపుకుంటారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మాంసం, మద్యం ముట్టుకోరు : సంగారెడ్డి జిల్లా నారాయణఖేడ్ నియోజకవర్గంలోని కంగ్టి మండలంలో కనిపిస్తుంది మనకు ఈ అరుదైన తెగ. రాజస్థాన్ నుంచి వలస వచ్చి కొన్ని తరాలకు ముందే తెలంగాణ- కర్ణాటక రాష్ట్ర సరిహద్దులో వీరి పూర్వీకులు స్థిరపడినట్లు సమాచారం. వ్యవసాయం, పశు పోషనే వీరి జీవనోపాధి. మాంసం, మద్యం అసలే ముట్టని వీరు, స్వచ్ఛమైన ఆవు నెయ్యితో చేసిన వంటకాలను మాత్రమే వాడతారు. శ్రీకృష్ణుడిని ఆరాధ్య దైవంగా పూజిస్తారు. ఆయన జన్మించిన రోజును ప్రత్యేకంగా జరుపుకుంటారు.
వారి ఆచారాలు ఉట్టిపడేలా వస్త్రధారణ : మథుర తెగ వారు శ్రీకృష్ణుడు జన్మించిన రోజును అత్యంత ప్రీతికరమైన పర్వదినంగా భావిస్తారు. ఉదయాన్నే లేచి, ఇల్లు వాకిలి శుభ్రం చేసుకుని, సంప్రదాయ వస్త్రాలంకరణతో ముస్తాబవుతారు. మహిళలందరూ సంప్రదాయ వస్త్రాలను ధరించి, జుట్టును ఒక అడుగు మేర పైకి ఎత్తి కడతారు. ఆ జుట్టు పైన సంప్రదాయ రీతిలో రూపొందించిన ఒక వృత్తాకార చోమ్లీని ఉంచుతారు. ఆపై ఖాళీ బిందెలు నెత్తిన పెట్టి ఆలయానికి బయలుదేరుతారు. ఇంటి నుంచి గుడికి వెళ్లే క్రమంలో సంప్రదాయ నృత్యాలు, పాటలు పాడుతూ స్వామిని ఆరాధిస్తారు.
"కృష్ణాష్టమి మాకు పెద్ద పండుగ. ఎంతో వైభవంగా జరుపుకుంటాం. ఈరోజున అందరం ఉపవాసం ఉంటాం. ఆడపడచులమంతా ఉదయాన్నే లేచి ఇల్లు, వాకిలి అలంకరిస్తాం. ప్రత్యేక వస్త్రాలు ధరించి ఆలయానికి వెళ్తాం. అక్కడి మట్టితో దేవుడి బొమ్మను చేసి, సంప్రదాయ నృత్యాలు చేస్తూ ఇళ్లకు వస్తాం. రాత్రి మొత్తం జాగారం చేస్తాం" - వేడుకల్లో పాల్గొన్న మహిళ
కఠినంగా ఉపవాస దీక్షలు : ఆలయం వద్ద నేల నుంచి నల్ల రేగడి మట్టిని తీసుకొచ్చి బంతి లాంటి ఆకారంగా మలుస్తారు. మట్టి ముద్దను మోదుగ ఆకులో పెట్టి పూలతో అలంకరణ చేసి శ్రీకృష్ణుడిగా భావించి పూజిస్తారు. ఆ ప్రతిమతో పాటు ఖాళీ బిందెల్లో నీటిని నింపుకొని ఇంటికి తీసుకువెళ్తారు. ఆలయం వద్ద చిన్నాపెద్దా ఆటపాటలతో సందడి చేస్తారు. కృష్ణాష్టమి రోజున రోజంతా ఉపవాసం ఉండి, జాగారం చేస్తారు. స్వామివారికి నైవేద్యాన్ని తయారు చేసి, ఆయనకు సమర్పించి అర్ధరాత్రి 12 దాటిన తర్వాతే ఉపవాస దీక్షను విరమించి ప్రసాదాన్ని స్వీకరిస్తామని చెబుతున్నారు.
"పండుగను ఇలా జరుపుకోవడం ఎప్పటి నుంచో వస్తున్న ఆచారం. మా తాతముత్తాతల నుంచి శ్రీకృష్ణుడిని ఇంటిదైవంలా కొలుస్తాం. ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరం ఉపవాసం ఉంటాం. సాయంత్రం వేళలో ఆడపడుచులు మట్టిముద్దతో శ్రీకృష్ణుడి ప్రతిమను తయారు చేసి అర్ధరాత్రి వరకు సంప్రదాయ నృత్యాలు చేస్తూ జాగారం చేస్తాం. రుమాల్ రోటీలాగా రొట్టెలను చేసి స్వామివారికి నైవేద్యం సమర్పిస్తాం. రాత్రి 12 దాటిన తర్వాత ఉపవాసం విరమిస్తాం. అందరిలా ఉట్టికొట్టడం కాకుండా, మా ఆచారం ఇలానే నడుస్తోంది. మేము కూడా దీన్ని అలాగే కొనసాగిస్తాం" - తండా యువకుడు
అత్యంత వైభవోపేతంగా ఈ శ్రీకృష్ణ జన్మదినాన్ని జరుపుకున్న ఈ తెగవారు రెండు రోజుల తర్వాత "మాల్పూరీ" అనే ప్రత్యేక వంటకాన్ని చేసుకొని ఆస్వాదిస్తారు. అక్కడికి వచ్చిన స్థానికులకు సైతం అందజేసి వారి ఆచారంలో భాగస్వామిని చేస్తారు.
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