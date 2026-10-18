ఇంద్రకీలాద్రిపై వైభవంగా దసరా ఉత్సవాలు - శ్రీ దుర్గాదేవిగా అమ్మవారు
విజయవాడ దుర్గమ్మ సన్నిధిలో ఎనిమిదో రోజు రోజు శరన్నవరాత్రి వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. తెల్లవారుజాము నుంచే భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలి వచ్చి అమ్మవారిని దర్శించుకుంటున్నారు. దేవి నామస్మరణతో ఆలయ ప్రాంగణం మారుమోగుతుంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 1:26 PM IST
Indrakeeladri Dasara Navaratri 2026 : ఇంద్రకీలాద్రిపై దసరా ఉత్సవాలు వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి. ఇందులో భాగంగా ఇవాళ ఎనిమిదో రోజున అమ్మవారు శ్రీ దుర్గాదేవిగా దర్శనమిస్తున్నారు. ‘దుర్గే దుర్గతి నాశిని’ అంటే దుర్గమ్మ దర్శనం చేసుకున్నవారి కష్టాలు తొలగిపోతాయని భక్తుల విశ్వాసం. దసరా సెలవులు కావడంతో పెద్ద ఎత్తున భక్తులు తరలివచ్చి అమ్మవారిని దర్శించుకుంటున్నారు. దీంతో ఆలయ పరిసరాల్లో సందడి వాతావరణం నెలకొంది. దేవి నామస్మరణతో ఆలయ ప్రాంగణం మారుమోగుతుంది.
ఈ క్రమంలోనే అమ్మవారిని సింగర్ సునీత, ప్రముఖ నిర్మాత ఘట్టమనేని ఆదిశేషగిరిరావు దర్శించుకున్నారు. మరోవైపు గత ఏడు రోజుల్లో అమ్మవారిని పది లక్షల మందికిపైగా దర్శించుకున్నారు. ఈ మూడు రోజుల్లో మరింత ఎక్కువ మంది భక్తులు వస్తారని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ మేరకు క్యూలైన్ల నిర్వహణ, భక్తుల భద్రత, మౌలిక సదుపాయాల కల్పనపై అధికారులు ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించారు.