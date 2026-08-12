ETV Bharat / state

పాండవులకు రథం ఉన్న ఆలయం - దక్షిణ భారతదేశంలోనే ఏకైక క్షేత్రం

ద్రౌపది దేవి సమేత ధర్మరాజుల ఆలయం - ఇక్కడ ఏటా శ్రావణంలో 18 రోజుల పాటు మహాభారత బ్రహ్మోత్సవాలు నిర్వహణ - నాలుగు దశాబ్దాలుగా జరుగుతున్న ఉత్సవాలు

Puttur Mahabharata Brahmotsavam 2026
Puttur Mahabharata Brahmotsavam 2026 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 12, 2026 at 4:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Puttur Mahabharata Brahmotsavam 2026 : పాండవులు అడవుల పాలై, అరణ్య, అజ్ఞాత వాసాలలో కొంతకాలం బాధలు పడినా, సదా పాటించిన ఉత్తమ ధర్మమే వారిని కాపాడింది. ఎప్పుడూ సత్యాన్ని పలుకుతూ, ఉత్తమమైన ధర్మాన్ని ఆచరించడం కారణంగా వారు లోక కీర్తిని గడించారు. అందుకే వారికి గుళ్లు, గోపురాలు నిర్మించి నేటికి స్మరిస్తూ పూజిస్తున్నారు. అటువంటి వాటిలో దక్షిణ భారతదేశంలోనే పాండవులకు రథం ఉన్న ఏకైక ఆలయం పుత్తూరులో ఉంది. మరీ ఈ దేవాలయం ప్రాముఖ్యత ఏంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందామా?

విజయనగర సామ్రాజ్యం పతనం కావడంతో దక్షిణ భారతంలో ఔరంగజేబు సైన్యం విజృంభించింది. వీరికి ఆర్కాడు నవాబ్ సహాయం అందించాడు. దీంతో తమిళనాడులోని చెంగలపట్టు ప్రాంతం నుంచి అనేక మంది పుత్తూరుకు వలస వచ్చారు. వారిలో ఏడుగురు అన్నదమ్ములు చౌటూరులో బావి తవ్వే పనికి చేరారు. వారు ఆ పనిలో ఉండగా అమ్మవారి చెక్క బొమ్మ లభించింది. అప్పటి నుంచి వారు పూజలు చేయడం ప్రారంభించారు.

Puttur Thirunalu 2026 : వారిలో చివరివాడు అమ్మవారికి దేవాలయం నిర్మించాలనే సంకల్పంతో కత్తితో శరీరాన్ని కోసుకుంటూ విరాళాల సేకరణ ప్రారంభించాడు. ఈ సంగతి తెలుసుకున్న కార్వేటినగరం సాల్వరాజు ఆయనకు మరో కత్తి ఇచ్చి పరీక్షించాడు. ఆ వ్యక్తి నెగ్గడంతో ఏం కావాలో కోరుకోమని రాజు చెప్పగా అమ్మవారికి గుడిని నిర్మించాలని కోరారు. ఈ మేరకు సాల్వరాజు ఆలయం, ప్రాకారం, గాలి గోపురాన్ని నిర్మించారు. అంతేకాక బయట ప్రాంతాల నుంచి ఎవరైనా పుత్తూరు పట్టణానికి వస్తే ఈ గుడికి రాకుండా తిరిగి వెళ్లరని ప్రతీతి.

అంతేకాక దక్షిణ భారతదేశంలోనే ద్రౌపది దేవి సమేత ధర్మరాజుల ఆలయానికి రథం ఉన్న ఏకైక దేవాలయం పుత్తూరులోది కావడం విశేషం. గతంలో స్థానిక ప్రజలు చందాలు పోగు చేసి సుమారు 40 అడుగుల ఎత్తులో ఏర్పాటు చేశారు. కాలక్రమంలో పాడవడంతో 20 సంవత్సరాల క్రితం పుత్తూరు కమ్మ సంఘం నేతలు బాగు చేయించారు. అప్పటి నుంచి సంప్రదాయబద్ధంగా రథోత్సవం జరుగుతోంది. ఇక్కడ ఏటా శ్రావణంలో 18 రోజుల పాటు మహాభారత బ్రహ్మోత్సవాలను నిర్వహిస్తారు. నాలుగు దశాబ్దాలుగా జరుగుతున్న ఉత్సవాలను వీక్షించేందుకు పలు ప్రాంతాల నుంచి ప్రజలు పెద్ద సంఖ్యలో తరలి వస్తుంటారు.

ధ్వజారోహణంతో ప్రారంభం : ఈ క్రమంలోనే ఆగస్టు 14న ఆలయంలో ధ్వజారోహణంతో బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. 15న పులివాహనం, 16న యాళి వాహనం, 17న శేషవాహనం, 18న అశ్వవాహనం, 19న గజవాహనం, 20న హంస, సింహవాహన సేవలు, 21న వరలక్ష్మీవ్రతం, అర్జున తప్పస్సు, అలుగు ఉత్సవం, 22న మహా రథోత్సవం, 23న అగ్నిగుండ ప్రవేశం నిర్వహిస్తారు. 24న ధ్వజావరోహణంతో బ్రహ్మోత్సవాలు ముగియనున్నాయి. ఇందుకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లను నిర్వాహకులు పూర్తి చేశారు. మరోవైపు ఎంటువంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా డీఎస్పీ రవికుమార్‌ నేతృత్వంలో సీఐ నెట్టి కంఠయ్య, ఎస్‌ఐ నాగేంద్రబాబు, సిబ్బంది పటిష్ఠ బందోబస్తు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.

"హిజ్రాలే" అర్చకులు - ఈ అరుదైన ఆలయం ఎక్కడుందంటే?

శ్రీవారి ఆలయంలో పవిత్రోత్సవాలు - ఆర్జిత సేవలు రద్దు

TAGGED:

PUTHUR MAHABHARATA BRAHMOTSAVAM
PUTTUR DRAUPADI DHARMARAJA TEMPLE
DRAUPADI DHARMARAJA THIRUNALU 2026
PUTTUR THIRUNALU 2026
PUTTUR MAHABHARATA BRAHMOTSAVAM

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.