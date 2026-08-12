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శ్రావణం శుభ ఘడియలు వచ్చేస్తున్నాయి - పెళ్లి బాజాలకు శుభముహుర్తాలివే

16 నుంచి పెళ్లి ముహూర్తాలు ఇకపై శుభకార్యాలు, పెళ్లిళ్ల సందడి - దక్షిణాయనం ప్రారంభమైన తర్వాత వివాహాది శుభకార్యాలకు ముహూర్తాలు

Sravana Masam in 2026 Begins
Sravana Masam in 2026 Begins (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 12, 2026 at 1:37 PM IST

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Sravana Masam in 2026 Begins: పెళ్లిళ్ల సీజన్‌ ప్రారంభం కానుంది. నేటి (బుధవారం)తో ఆషాఢం ముగియనుంది. శుక్రవారం నుంచి శ్రావణ మాసం ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో పెళ్లి బాజాలు మోగనున్నాయి. ఈ నెలలో ప్రారంభమైన ముహూర్తాలు వచ్చే నెల 11 వరకు ఉన్నాయి. ఇదే నెలలో పెళ్లి తంతు పూర్తి చేయాలని యువతీ, యువకుల కుటుంబాలు ఇప్పటికే సిద్ధం చేసుకున్నారు.

పెళ్లి బాజాలు: శ్రావణ మాసం అంటే పూజలు, వ్రతాలకు పెట్టింది పేరు. వీటికే పరిమితం కాకుండా శుభకార్యాలకూ అనువైనది. దక్షిణాయనం ప్రారంభమైన తర్వాత వివాహాది శుభకార్యాలకు ముహూర్తాలు ఉండే మొదటి మాసమిది. ఈ నెల 13న శ్రావణమాసం ప్రారంభమై సెప్టెంబరు 11వ తేదీ వరకు ఉంటుందని ప్రముఖ పురోహితుడు పులుపుల వేంకట ఫణికుమార్‌ శర్మ తెలిపారు.

ఈ నెల 15 నుంచి సెప్టెంబరు 5వ తేదీ వరకు వివాహ ముహూర్తాలున్నాయి. శ్రావణ మాసం తర్వాత భాద్రపదం శూన్యమాసం కావడం ఆశ్వీయుజ మాసంలో శుక్ర మౌఢ్య రావడంతో అక్టోబరు 29వ తేదీ వరకు ముహూర్తాలు లేవు. అందుకే చాలామంది శ్రావణంలోనే వివాహాది శుభకార్యాలు జరిపించడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. ఏటా శ్రావణమాసం సమయంలో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వ్యవసాయ పనులు ఉండటంతో వివాహాది శుభకార్యాలు నిర్వహించడానికి పెద్దగా ఆసక్తి చూపించేవారు కాదు. ఈ ఏడాది సరైన వర్షాలు కురవక పోవడంతో ఇంకా వ్యవసాయ పనులు పెద్దగా ప్రారంభం కాకపోవడంతో చాలా గ్రామాల్లో వివాహాలు జరిగే అవకాశం ఉంది.

మండపాల బుకింగ్​: ముఖ్యంగా ఆగస్టు 15, 16, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 30 సెప్టెంబరు 3, 4, 5 తేదీల్లో వివాహ ముహూర్తాలున్నాయి. జిల్లాలో 5 వేలకు పైబడి వివాహాలు జరగనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే కల్యాణ మండపాలను బుక్‌ చేసుకుంటున్నారు.

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SRAVANA MASAM PELLILLU
MARRIAGE DATES
శ్రావణ మాసం
SRAVANA MASAM IN 2026

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