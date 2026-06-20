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డ్రోన్‌ సాంకేతికతపై విద్యార్థులకు ప్రత్యేక శిక్షణ - భవిష్యత్‌ ఉపాధి అవకాశాలపై దృష్టి

ద్వితీయ సంవత్సరం చదువుతున్న 180 మంది విద్యార్థులకు శిక్షణ - వ్యవసాయంలో డ్రోన్‌ల వినియోగం వల్ల కూలీల కొరతకు పరిష్కారం - స్వయం ఉపాధికి మార్గం

Training On Drones For Students At The Horticultural University
Training On Drones For Students At The Horticultural University (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 20, 2026 at 10:34 AM IST

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Training On Drones For Students At The Horticultural University : ఒకప్పుడు సినిమాల చిత్రీకరణ, ఫొటోగ్రఫీకి మాత్రమే పరిమితమైన డ్రోన్లు ప్రస్తుతం వ్యవసాయం, విపత్తుల నిర్వహణ, రక్షణ రంగం, ఏరియల్‌ సర్వే వంటి అనేక రంగాల్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. డ్రోన్‌ సాంకేతికతకు పెరుగుతున్న ప్రాధాన్యతను దృష్టిలో ఉంచుకుని భవిష్యత్‌లో యువతకు మెరుగైన ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించే లక్ష్యంతో వెంకట్రామన్నగూడెంలోని వైఎస్‌ఆర్‌ ఉద్యాన విశ్వవిద్యాలయం విద్యార్థులకు ప్రత్యేక నైపుణ్యాభివృద్ధి శిక్షణ అందిస్తోంది.

180 మంది విద్యార్థులకు శిక్షణ : భారతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా మండలి (ఐసీఏఆర్‌) ఎస్సీ ఉప ప్రణాళిక నిధులతో సుమారు రూ.కోటితో డ్రోన్‌ సాంకేతికతపై శిక్షణ కార్యక్రమం చేపట్టారు. విశ్వవిద్యాలయం పరిధిలోని వెంకట్రామన్నగూడెం, అనంతరాజుపేట (అన్నమయ్య జిల్లా), చిన్నలతరపి (నెల్లూరు జిల్లా), పార్వతీపురం ఉద్యాన కళాశాలల్లో డిగ్రీ (ఆనర్స్‌) ద్వితీయ సంవత్సరం చదువుతున్న 180 మంది విద్యార్థులకు ఈ శిక్షణ అందిస్తున్నారు. శిక్షణ కోసం ఇప్పటికే 25 డ్రోన్లను కొనుగోలు చేశారు.

మూడు బృందాలుగా విద్యార్థుల విభజన : వెంకట్రామన్నగూడెం ఉద్యాన కళాశాలలో ఈ నెల 15వ తేదీ నుంచి శిక్షణ ప్రారంభమైంది. ద్వితీయ సంవత్సరం చదువుతున్న 80 మంది విద్యార్థులను మూడు బృందాలుగా విభజించి శిక్షణ ఇస్తున్నట్లు ప్రధాన పరిశోధకుడు చెన్నకేశవులు తెలిపారు. డ్రోన్‌ అసెంబ్లింగ్‌, డిసెంబ్లింగ్‌, డ్రోన్‌ నిర్వహణ, మరమ్మతులు, డ్రోన్‌ ఎగరవేత వంటి అంశాలపై మాస్టర్‌ ట్రైనర్లు ప్రాక్టికల్‌ శిక్షణ అందిస్తున్నారని చెప్పారు.

కూలీల కొరతకు పరిష్కారం : శ్రీకాకుళం జిల్లా కోటబొమ్మాళి మండలం కన్నెవలసకు చెందిన విద్యార్థిని హెచ్‌. చాందిని మాట్లాడుతూ, వ్యవసాయంలో డ్రోన్‌ల వినియోగం వల్ల కూలీల కొరతను అధిగమించవచ్చని పేర్కొంది. సమయం ఆదా కావడంతో పాటు నీటి పారుదల అవసరాలను అంచనా వేయడం, మట్టిలో తేమ స్థాయిలను గుర్తించడం వంటి ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని వివరించింది.

పురుగుమందుల పిచికారీలో ఆరోగ్య రక్షణ : శ్రీకాకుళం జిల్లా జిల్లేడువలసకు చెందిన విద్యార్థిని గాయత్రి మాట్లాడుతూ, పంట పొలాల్లో నేరుగా పురుగుమందులు పిచికారీ చేయడం వల్ల రైతులు ఆరోగ్య సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారని తెలిపింది. డ్రోన్‌ల ద్వారా పిచికారీ చేస్తే అలాంటి ప్రమాదాలు తగ్గుతాయని పేర్కొంది. మామిడి, కోకో, సపోటా వంటి తోటలలో మొక్కల పెరుగుదల, కొమ్మల స్థితిగతులను కూడా డ్రోన్‌ల ద్వారా పరిశీలించవచ్చని చెప్పింది.

పురుగులు, తెగుళ్లను ముందుగానే గుర్తింపు : పల్నాడు జిల్లా మాచవరం మండలం పిల్లుట్ల గ్రామానికి చెందిన విద్యార్థిని లక్ష్మీ తిరుపతమ్మ మాట్లాడుతూ, డ్రోన్‌లలోని లైడార్‌ సెన్సార్‌ సహాయంతో మొక్కల మధ్య దూరాన్ని ఖచ్చితంగా గుర్తించవచ్చని తెలిపింది. పండ్ల తోటలలో పైభాగంలో ఆశించే పురుగులు, తెగుళ్లను ముందుగానే గుర్తించి వాటి ఉద్ధృతిని తగ్గించవచ్చని పేర్కొంది.

ప్రాక్టికల్‌ అనుభవంతో ఆత్మవిశ్వాసం : ఒంగోలుకు చెందిన విద్యార్థి మన్సూర్‌ మాట్లాడుతూ, తరగతి గదిలో నేర్చుకున్న అంశాలకు ప్రాయోగిక అవగాహన కల్పించారని తెలిపాడు. డ్రోన్‌లోని అన్ని భాగాలను విడదీయడం, తిరిగి అమర్చడం నేర్చుకున్నానని చెప్పాడు. డ్రోన్‌ను విజయవంతంగా ఎగరవేయడమే కాకుండా, చిన్నపాటి సాంకేతిక లోపాలను కూడా సరిచేయగల సామర్థ్యం సాధించానని వెల్లడించాడు.

స్వయం ఉపాధికి మార్గం : డ్రోన్‌ సాంకేతికతపై శిక్షణ పొందిన విద్యార్థులు భవిష్యత్‌లో స్వయం ఉపాధి అవకాశాలను సృష్టించుకోవడంతో పాటు మరికొందరికి ఉపాధి కల్పించే స్థాయికి ఎదగవచ్చని విశ్వవిద్యాలయ అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. వ్యవసాయ రంగంలో సాంకేతికత వినియోగాన్ని పెంచడంతో పాటు యువతను ఆధునిక నైపుణ్యాలతో తీర్చిదిద్దేందుకు ఈ కార్యక్రమం దోహదపడనుంది.

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YSR HORTICULTURAL UNIVERSITY DRONES
డ్రోన్‌ సాంకేతికతపై ప్రత్యేక శిక్షణ
TRAINING ON DRONES FOR STUDENTS

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