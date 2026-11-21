'మీరు లేక నేనుండలేను' : అక్కాచెల్లెళ్లతో బుజ్జి ఉడుత స్నేహం
Squirrel Friendship With Children : ఆపదలో ఉన్న ఉడుతను ముగ్గురు చిన్నారులు కాపాడి అక్కున చేర్చుకున్నారు. దానికి ఆహారం అందించడంతో ఉడుత వారిని వదలి వెళ్లడం లేదు. బడికెళ్లినా వారి వెంటే ఉంటోంది.
Published : November 21, 2026 at 10:35 AM IST|
Updated : November 21, 2026 at 10:52 AM IST
చిన్నారి మనసులకు చిలిపి స్నేహం తోడైతే ప్రతి రోజూ ఒక తీయని వేడుకే కదా! భుజాల మీద ఎక్కుతూ, జేబుల్లో దాక్కుంటూ అడుగడుగునా తోడుండే బుజ్జి నేస్తం ఉంటే ఎంత బాగుంటుంది? సాధారణంగా అందరూ ఏ కుక్క పిల్లనో, లేక పిల్లి పిల్లనో పెంచుకుంటారు. కానీ యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా మోత్కూరులోని అంగడి బజారు ప్రాంతానికి చెందిన ముగ్గురు అక్కాచెల్లెళ్లు మాత్రం బుజ్జి ఉడుతతో స్నేహం చేస్తున్నారు.
చిన్నారుల్లాగే చిట్టి ఉడుత మారాం
లక్ష్మీ ప్రసన్న, అంజలి, చైత్ర ముగ్గురు అక్కాచెల్లెళ్లు. రెండు నెలల క్రితం కట్టెల మధ్య చిక్కుకుని విలవిల్లాడుతున్న ఉడుతను లక్ష్మీ ప్రసన్న చూసి కాపాడింది. దానికి కాసిన్ని పాలు, ఆహారం అందించింది. అంతే అప్పటి నుంచి ఆ అక్కాచెల్లెళ్లకు ఉడుత మంచి ఫ్రెండ్గా మారింది. వారితో చనువుగా ఉంటోంది.
ఎక్కడికెళ్లినా వారి వెంటే వస్తోంది. ఎప్పుడూ వారితోనే ఉంటూ అక్కాచెల్లెళ్ల తలపై ఎక్కుతూ, భుజాలపై తిరుగుతూ, జేబుల్లో దాక్కుంటూ చిట్టి నేస్తం సందడి చేస్తుంటుంది. ఇంట్లో ఓ సభ్యురాలిగా మారి వారిని వదిలి ఒక్క నిమిషం కూడా ఉండటం లేదు. అప్పుడప్పుడు చిన్న పిల్లల్లాగే మారాం చేస్తుంటుంది.
"నేను మా ఇంటి బయట ఆడుకుంటుండగా ఉడుతను చూశాను. చెట్టు మీద నుంచి కిందపడిందో ఏమో గానీ గట్టిగా అరుస్తూ కనిపించింది. అప్పటికి ఇంకా కళ్లు తెరవలేదు. దాన్ని ఇంట్లోకి తీసుకొచ్చి పాలు తాగించాను. అప్పటి నుంచి మా దగ్గరే ఉండిపోయింది. దానికి కొద్దిరోజుల తర్వాత బిస్కెట్లు, కూరగాయలు, అన్నం కూడా తినిపించాం. ఒకసారి చెట్టుమీదకెళ్లి రాకపోతే ఏడ్చాం. కానీ మళ్లీ తిరిగొచ్చింది. అప్పటి నుంచి మేం ఎక్కడికెళ్లినా మా వెంటే వస్తోంది" - లక్ష్మీ ప్రసన్న
బ్యాగులో దాక్కొని స్కూల్కెళ్తున్న రాము
ఉడుతకు చిన్నారులు ముద్దుగా 'రాము' అని పేరు పెట్టి అల్లారు ముద్దుగా సాకుతున్నారు. బడికి కూడా వారి వెంటే వెళ్లి తోటి పిల్లలతో ఆడుకుంటుంది. తన చిలిపి చేష్టలతో చిన్నారులను నవ్వులు పూయిస్తుంది. అయితే ఉడుత వల్ల పిల్లలు చదువుపై దృష్టి పెట్టరని భావించిన టీచర్లు, స్కూల్కు తీసుకురావొద్దని చెప్పారు. కానీ వారికి కనపడకుండా స్కూల్ బ్యాగ్లో దాచి పెట్టి తీసుకెళ్తామని చిన్నారులు చెబుతున్నారు. చిట్టి ఉడుత సైతం బుద్ధిగా బ్యాగులో దాక్కోవడం అబ్బురపరుస్తోంది.
"ఉడుతను ఇంటి దగ్గర ఉంచినా ఉండటం లేదు. కాళ్ల కిందపడుతుందన్న భయంతో మేం కూడా దాన్ని స్కూల్కెళ్లినా తీసుకెళ్తున్నాం. దానికి పాలు, బిస్కెట్లు కూడా తీసుకెళ్తాం. బడిలో విరామ సమయంలో బిస్కెట్లు తినిపిస్తాం. తిన్న తర్వాత బుట్టలో పడుకుంటుంది" - అంజలి, చైత్ర
ఉడుత స్నేహం చూసిన ప్రతి ఒక్కరినీ ముచ్చటపడేలా చేస్తోంది. ప్రకృతిలోని మూగజీవాలకు మనం కొంచెం ప్రేమను పంచితే, అవి తిరిగి మనకు ఎంతటి నిస్వార్థమైన ఆప్యాయతను ఇస్తాయో చెప్పడానికి ఈ ఉడుత చక్కని ఉదాహరణగా నిలుస్తోంది.
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