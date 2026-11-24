క్యూఆర్ కోడ్తో జిరాక్స్ - స్పీడ్తో పాటు డేటా సేఫ్టీ
Cloud Xerox in AP : జిరాక్స్ సెంటర్ల వద్ద రద్దీని నియంత్రించేందుకు, అలానే విద్యార్థుల కోసం ఎస్క్రింట్ యాప్ను ఇద్దరు స్నేహితులు రూపొందించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 6:48 PM IST
గంటల తరబడి క్యూ లైన్లలో నిలబడి క్లాసులు ఎగ్గొట్టి జిరాక్స్ కాపీల కోసం విద్యార్థి దశలో పడే పాట్లు ప్రతి ఒక్కరికీ ఎదురైన అనుభవాలే. ఆ చిన్న సమస్యనే ఒక పెద్ద ఆవిష్కరణకు నాంది పలికింది. అనంతపురం జిల్లాకు చెందిన ఇద్దరు స్నేహితులు దేశంలోనే తొలిసారిగా డేటా సురక్షితమైన యాప్ను రూపొందించారు. కేవలం 3-4 నిమిషాల్లో క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేసి జిరాక్స్ నిర్వాహకుల ప్రమేయం లేకుండా ప్రింట్లు తీసుకునేలా ఆవిష్కరించారు.
ఇబ్బందులే ఆవిష్కరణరకు నాంది : విశ్వవిద్యాలయాల ప్రాంగణాల్లో, గ్రామాల్లో బ్యాంకుల సమీపంలో జిరాక్స్ సెంటర్లలో ధృవపత్రాల జిరాక్స్ కాపీలు తీసుకోవాలంటే గంటలకొద్దీ ఎదురుచూడాల్సిన పరిస్థితి. ఈ సమస్యకు చెక్ పెట్టాలనుకున్నారీ స్నేహితులు. గుంతకల్లుకు చెందిన పవన్ రాజ్, ప్రవీణ్లు ఇద్దరూ చిన్ననాటి మిత్రులు. ఇద్దరూ హైదాబాద్లోని ప్రముఖ ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో చదువుకున్నారు. ఇంటర్, ఇంజనీరింగ్ విద్యను ఇంటికి దూరంగా వెళ్లి హాస్టల్లో ఉంటూ చదువుకున్న ఇద్దరూ నిత్యం ప్రజల ఇబ్బందుల గురించి చర్చించుకునేవారు.
వారు చదువుతున్న కళాశాల వద్ద జిరాక్స్ సెంటర్లో నిత్యం రద్దీ ఉండేది. సెమిస్టర్ ఫీజులు చెల్లించే సీజన్ వచ్చిందంటే విద్యార్థులు క్లాసు ఎగ్గొట్టి సుమారు గంటపాటు జిరాక్స్ కోసం క్యూలో నిలబడాల్సి వచ్చేది. ఇది గమనించిన వారిద్దరూ చాలాసార్లు ఈ విషయంపై చర్చించుకున్నారు. మరో వైపు పవన్ రాజ్ కుటుంబానికి గుంతకల్లులో జిరాక్స్ సెంటర్ ఉంది. ఆ జిరాక్స్ సెంటర్ వద్ద కూడా విపరీతమైన రద్దీ ఉండేది. ఈ పరిస్థితులను ఉద్దేశించి అతను ఏదైనా పరిష్కారం చూడాలని మూడేళ్లుగా ఆలోచిస్తున్నారు.
ఆరు నెలల్లో యాప్ ఆవిష్కరణ : ఇంజినీరింగ్ పూర్తయ్యాక పవన్ రాజ్ షార్ట్ ఫిల్మ్ డైరెక్టర్గా, ప్రవీణ్ బెంగళూరులో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్గా వేర్వేరు రంగాల్లో స్థిరపడ్డారు. అయినప్పటికీ ఆ ఆలోచనను వీడలేదు పవన్రాజ్. దేశవ్యాప్తంగా జిరాక్స్ కేంద్రాల వద్ద ఉన్న రద్దీ సమస్యకు ఒక శాశ్వత పరిష్కారం చూపాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. మిత్రుడు ప్రవీణ్ సహాయంతో 6 నెలలపాటు శ్రమించి "ఎస్క్రింట్" పేరుతో యాప్ను రూపొందించాడు.
ఈ కొత్త యాప్ గురించి మెుదటగా గుంతకల్లులోని జిరాక్స్ సెంటర్ల నిర్వాహకులకు వివరించారు. పలు జిరాక్స్ సెంటర్ల వద్ద ఎస్క్రింట్ యాప్ క్యూఆర్ కోడ్ను ఏర్పాటు చేశారు. ప్రయోగాత్మకంగా మూడు నెలలపాటు ఈ యాప్ను జిరాక్స్ సెంటర్ల వారు ఉపయోగించగా మంచి ఫలితాలతో పాటు వినియోగదారులకు వేగవంతమైన సేవలు అందించగలిగారు. ఎస్క్రింట్ విజయవంతమైందని నిర్దారించుకున్నాక పవన్ రాజ్ ఈ యాప్ను తొలుత ట్రేడ్ మార్క్ కోసం దరఖాస్తు చేశారు.
ట్రేడ్ మార్క్ ఇవ్వాలంటే అన్ని రకాల విచారణ, సాంకేతిక పరీక్షలు నిర్వహించడమే కాకుండా డేటా సేఫ్టీ పైనే పలు కోణాల్లో పరిశీలన చేస్తారు. ఈ ప్రక్రియకు మూడు నెలల సమయం పడుతుంది. అయితే యాప్ రూపకర్తలు పవన్ రాజ్, ప్రవీణ్ లు డేటా సేఫ్టీకి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. యాప్ క్యూర్ కోడ్ స్కాన్ చేసిన 10 సెకన్లలో జిరాక్స్ మెషీన్లో ప్రింటింగ్ మొదలవుతుంది. ప్రింట్ అయిన పది సెకండ్లలో డాక్యుమెంట్ సాఫ్ట్ కాపీలు ఆటోమేటిక్గా డిలీట్ అవుతాయి. ఈ ఫ్యూచర్ చూసిన ట్రేడ్ మార్క్ అధికారులు మూడు రోజుల్లోనే అనుమతులు ఇచ్చారు. దేశంలో ఈ తరహా యాప్లు ఎక్కడా లేవని గుర్తించిన దిల్లీలోని పేటెంట్ విభాగం అధికారులు వెంటనే ఎస్క్రింట్ యాప్కు పేటెంట్ ఇచ్చారు.
యాప్ను ఎలా ఉపయోగించాలి? ఈ యాప్ ద్వారా జిరాక్స్ సెంటర్లోని క్యూఆర్ కోడ్ను స్మార్ట్ఫోన్తో స్కాన్ చేయాలి. ఆ తర్వాత కావలసిన డాక్యుమెంట్లు ఎంచుకుని ఎన్ని కాపీలు కావాలో నమోదు చేస్తే అప్పుడు ఎంత మొత్తం చెల్లించాలో చూపిస్తుంది. ఆ మొత్తం చెల్లించగానే నేరుగా జిరాక్స్ మెషిన్కు క్లౌడ్ ద్వారా కనెక్ట్ అయ్యి జిరాక్స్ సెంటర్ నిర్వాహకుడి ప్రమేయం లేకుండా వెంటనే ప్రింట్లు బయటికి వస్తాయి. పేమెంట్ చేసిన నంబర్ చెబితే నిర్వాహకులు ఆ జిరాక్స్ కాపీలు ఇచ్చేస్తారు. ఇదంతా కేవలం 3-4 నిమిషాల్లో పూర్తవుతుంది. ప్రింట్ అయిన 10 సెకన్లలోనే మొబైల్ డాక్యుమెంట్లు ఆటోమెటిక్గా డిలీట్ అవుతుంది.
"చాలా జిరాక్స్ షాపులు చూస్తున్నాను. చాలా మంది లైన్లలో నిల్చోవాల్సి వస్తుంది. దీన్ని ఎలా అయిన సరే అధిగమించాలని స్క్రింట్ డాట్ కామ్ స్టార్ట్ చేశాం. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటిలిజెన్స్ ఉపయోగించి ఒక ఫ్లో అనేది క్రియేట్ చేశా. దాన్ని డెవలప్ చేయాలంటే ఒక పవర్ కావాలి. ఆ పవర్ నాకిచ్చింది నా స్నేహితుడు ప్రవీణ్" - పవన్ రాజ్, ఎస్క్రింట్ యాప్ ఆవిష్కర్త
పవన్ రాజ్, ప్రవీణ్ ఎస్క్రింట్ యాప్ను దేశవ్యాప్తంగా జిరాక్స్ సెంటర్ల యజమానులకు పరిచయం చేశారు. ఇప్పటికే దేశవ్యాప్తంగా ప్రముఖ నగరాల్లో 206 జిరాక్స్ సెంటర్ల యజమానులు మూడు నెలలుగా ఈ యాప్ను వినియోగిస్తున్నారు. యాప్తో సేవలు పొందాలనుకునే జిరాక్స్ సెంటర్ల నిర్వాహకులు ఆన్ లైన్లో "ఎస్క్రింట్.కామ్"లో లాగిన్ అయి వారి వివరాలు నమోదు చేస్తే క్యూఆర్ కోడ్ తయారవుతుంది. ఈ క్యూఆర్ కోడ్ డౌన్ లోడ్ చేసుకొని జిరాక్స్ సెంటర్ల నిర్వాహకులు యాప్తో సేవలు పొందవచ్చు. జిరాక్స్ మెషీన్లో ఎలాంటి ప్రింట్ డ్రైవ్లు పెట్టకుండానే ఈ యాప్ పని చేయడం ఎస్క్రింట్కు మరో ప్రత్యేకత. అటు విద్యార్థులకు, ఇటు జిరాక్స్ సెంటర్ల నిర్వహకులకు ఉపయోగపడేలా ఉచితంగానే యాప్ సేవలను యాప్ ఆవిష్కర్త పవన్ రాజ్ అందిస్తున్నారు.
ఏపీలో మరో భారీ రైల్వే ప్రాజెక్ట్ - రూ.4,299 కోట్లకు టెండర్ల ఆహ్వానం
రొమ్ము క్యాన్సర్ను గుర్తించేందుకు ‘ఐబ్రెస్ట్ పరీక్ష’ : మంత్రి సత్యకుమార్