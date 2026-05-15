వెంటాడే 'కళ్ల'ను వేటాడే బృందాలు - రహస్య కెమెరాలపై 'షీ నేత్ర' ఉక్కుపాదం

రాజధాని నగరంలో రహస్య కెమెరాలతో దుశ్చర్యలు - ఈ సమస్యకు చెక్​ పెట్టేందుకు ప్రత్యేక బృందాలు ఏర్పాటు - ప్రతి టీమ్​కు ప్రత్యేక స్పై కెమెరా డిటెక్టర్​ - నగరవ్యాప్తంగా ఎప్పటికప్పుడు ఆకస్మిక తనిఖీలు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 15, 2026 at 8:28 PM IST

Secret Cameras Issue Hyderabad : రాజధాని నగరంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో రహస్య కెమెరాలతో దుశ్చర్యలకు పాల్పడుతున్న ఉదంతాలు ఎప్పటికప్పుడు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. హైదరాబాద్​లోని వందల సంఖ్యలో ప్రైవేటు హాస్టళ్లు, విద్యాసంస్థలు, వాణిజ్య సముదాయాలు వంటివి ఉన్నాయి. ఆయా ప్రాంతాల్లో లక్షల సంఖ్యలో విద్యార్థినులు, ఉద్యోగార్థులు, ఉద్యోగిణులు ఉంటున్నారు. ప్రధానంగా నగరంలోని అనేకమంది మహిళా ఉద్యోగులు, విద్యార్థినులకు హాస్టళ్లే నివాస స్థలాలు. చాలామంది మహిళలు ఎక్కువగా షాపింగ్​కు వెళుతుంటారు. దీనినే ఆసరాగా చేసుకుని కొందరు ప్రబుద్ధులు సీక్రెట్​ కెమెరాలను అమర్చి వికృతి చేష్టలకు పాల్పడుతున్నారు. తలుపులు, గోడలు, బల్బులు, గోడ గడియారాలు, ప్లగ్​బాక్స్​లు, టోపీలు, వాషింగ్​మెషీన్లు, కళ్లజోళ్లు ఇలా ఎక్కడ చిన్న సందు దొరికిన చోట్ల అమరుస్తున్నారు. ఇలాంటి వాటిని కనిపెట్టడం కాస్త కష్టంగానే మారుతోంది.

ఇలా చిత్రీకరించిన వీడియోలను ఆధారంగా చేసుకుని అనేక మంది మహిళలను మానసికంగా వేధిస్తున్నారు. అవసరాలకు డబ్బులు ఇవ్వమని డిమాండ్​ చేస్తున్నారు. లేకుంటే సోషల్​ మీడియాల్లో పోస్ట్ చేస్తామని బెదిరిస్తున్నారు. ఇలా ఎన్ని రకాలుగా వేధిస్తున్నా సున్నితమైన అంశం కావడంతో బాధిత మహిళలు మౌనంగా ఉంటున్నారు. దీనిని నేరగాళ్లు అలుసులుగా తీసుకుని వారిని మరింతగా వేధిస్తున్నారు. ఇలాంటి అకృత్యాలకు అడ్డుకట్ట వేసేందుకు సీపీ వీసీ సజ్జనార్ ప్రత్యేక టీమ్​లను ఏర్పాటు చేశారు.

లెన్స్‌ ఫైండర్‌ను పరిశీలిస్తున్న సీపీ సజ్జనార్‌ (ETV Bharat)

నేరగాళ్లపై సాంకేతిక అస్త్రం : 'షీ నేత్ర' టీమ్స్​ పేరుతో నగరంలో ఏడు జోన్లు పరిధిలో 7 ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ బృందాల్లోని సభ్యులకు కెమెరాల పనితీరు, వాటి అమరికను గుర్తించే విధానాలపై శిక్షణ ఇచ్చారు. ప్రతి టీమ్​కు లెన్స్​ ఫైండర్​ (స్పై కెమెరా డిటెక్టర్​) ను అందజేశారు. ఈ ప్రత్యేక బృందాలు ప్రైవేటు వసతిగృహాలు, వస్త్ర దుకాణాలు, విద్యాసంస్థలు, షాపింగ్​మాల్స్, హోటళ్లలో ఆకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహిస్తారు. ఎక్కడైనా సీక్రెట్​ కెమెరాలు అమర్చినట్లు తెలిస్తే ఆయా యాజమాన్యాలపై, నేరానికి పాల్పడిన వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని సీపీ సజ్జనార్​ హెచ్చరించారు. సంబంధిత సంస్థలను బ్లాక్​లిస్ట్​లో ఉంచుతామని స్పష్టం చేశారు.

తప్పనిసరిగా సేఫ్టీ ఇన్​ఛార్జ్​ : వ్యాపార, వాణిజ్య సముదాయాల నిర్వాహకులు తాము సీక్రెట్​ కెమెరాలను వినియోగించడం లేదని ఓ నివేదిక ఇవ్వాలని సీపీ విజ్ఞప్తి చేశారు. వినియోగదారుల భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఆయా సంస్థలు సేఫ్టీ ఇన్​ఛార్జిని ఏర్పాటు చేయాలని యాజమాన్యాలను ఆదేశించారు. షీటీమ్స్​ నోడల్​ ఏజెన్సీగా బృందాలకు శిక్షణ ఇస్తామని వెల్లడించారు. ఎక్కడైనా రహస్య కెమెరాలను గుర్తిస్తే మహిళలు ఆందోళన చెందొద్దని సీపీ పేర్కొన్నారు. డయల్​ 100 లేదా 9490616555 నంబరుకు సమాచారం అందించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

ఇటీవల వెలుగులోకి వచ్చిన ఘటనలు :

  • ఇటీవల రాజధాని నగర శివారులోని ఓ ఇంజినీరింగ్​ కళాశాలలో విద్యార్థినులు ఉంటున్న వసతి గృహంలోని బాత్​రూమ్​లలో సీక్రెట్​ కమెరాలు ఏర్పాటు చేశారు. వీడియోలు తీసి వారి సెల్​ఫోన్​లో దాచుకున్నారు. ఈ రహస్య కెమెరాను హాస్టల్​లోని ఓ విద్యార్థిని గుర్తించడంతో ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ సమాచారం పోలీసులకు చేరడంతో ఈ వికృత చేష్టలకు పాల్పడిన వార్డెన్​తో సహా ఎనిమిది మంది హాస్టల్​ సిబ్బందిని అరెస్టు చేశారు.
  • హైదరాబాద్​ మధురానగర్​లోని ఓ ఇంటి యజమాని బాత్​రూమ్​లోని బల్బుల మధ్య రహస్య కెమెరాను ఏర్పాటు చేశాడు. దీని ఆధారంగా ఆ ఇంటిలో అద్దెకు నివాసం ఉంటున్న మహిళల వీడియోలు చిత్రించేవాడు. అనుకోకుండా ఓ రోజు బాత్​రూమ్​లోని బల్బు పాడైపోయింది. దీనిని సరిచేసే క్రమంలో అక్కడ కెమెరాను అమర్చిన విషయాన్ని ఆమె గుర్తించారు. ఈ రహస్య కెమెరా వ్యవహారంపై ఆమె పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఎలక్ట్రీషియన్​తో కలిసి ఇంటి యజమాని ఈ నిర్వాకానికి పాల్పడినట్లు పోలీసుల విచారణలో వెల్లడైంది. దీంతో వారిపై కేసు నమోదు చేశారు.

