సెల్‌ఫోన్లలో గుట్టుగా గూఢచారి యాప్‌లు - ఆలుమగల మధ్య సమస్యలు

ఆలుమగల మధ్య చిచ్చుపెడుతున్న సాంకేతికత - స్పై యాప్​లు, కెమెరాలు ఉపయోగిస్తున్న దంపతులు - వాడుతున్న వారిలో విద్యావంతులైన భార్యాభర్తలే అధికం

Spy App Conflicts Between Couples
Spy App Conflicts Between Couples (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 7, 2025 at 2:19 PM IST

2 Min Read
Spy App Conflicts Between Couples : ఇటీవల కాలంలో వధూవరులు వేస్తున్న ఏడడుగులు తడబడుతున్నాయి. చాలా జంటలు పెళ్లయిన కొంత కాలానికే కీచులాటల్లో విసిగిపోతున్నారు. చిన్న చిన్న వివాదాలతో ఇద్దరి మధ్య మాట మాట పెరిగి, విడాకుల వరకు తెచ్చుకుంటున్నారు. ఇక ప్రేమ వివాహం విషయానికొస్తే ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత వారు మునుపటి స్థాయిలో తమపై ప్రేమ చూపడం లేదని చిన్నచిన్న విషయాలకు గొడవ పడుతూ పోలీస్​ స్టేషన్​ గుమ్మం తొక్కుతున్నారు.

ఇది వరకు పెద్దలు కుదిర్చిన పెళ్లిళ్ల విషయంలో భార్యాభర్తల మధ్య వివాదాలు రాకుండా కొందరు ముందుకొచ్చి వారికి సర్దిచెప్పేవారు. కానీ ఇప్పుడు అలా లేదు. అది ప్రేమ పెళ్లైనా, పెద్దలు కుదిర్చిన పెళ్లైనా, పెళ్లి ఎలా చేస్తుకున్నా గొడవలు మాత్రం రావడం పక్కా! ప్రతి చిన్న దానికి గొడవ పడుతున్నారు. భర్త ఇంటికి ఆలస్యంగా వచ్చినా గొడవే. భార్య ఎక్కువ సమయం మొబైల్​ చూసినా గొడవే. ఆమె అందంగా ముస్తాబైనా, ఆయన టిప్​టాప్​గా రెడీ అయినా సమస్యలే వస్తున్నాయి.

చిచ్చు పెడుతున్న స్పై యాప్​లు : ఇలా ఇద్దరి మధ్య అనుమానాలు, అపార్థాలు కాపురాల్లో చిచ్చు పెడుతున్నాయి. ఇలా ఒకరికి తెలియకుండా మరొకరు ద్వేషాలు పెంచుకుంటున్నారు. వారికి తెలియకుండానే నిఘా ఉంచేంత స్థాయి వరకు దారితీస్తున్నాయి. వారిపై అనుమానం వస్తే నివృత్తి చేసుకునేందుకు ఇంటర్​నెట్​లో వెతికి స్పై యాప్​ల వివరాలు సేకరిస్తున్నారు.

కొంతమంది వాటిని ఏ విధంగా రికార్డు చేయాలనే అంశాలపై అవగాహన పెంచుకుంటున్నారు. ఆ తర్వాత వారి జీవిత భాగస్వామికి సంబంధించిన రహస్యాలను సాక్ష్యాలు సేకరించి పోలీస్​ స్టేషన్​లో ఫిర్యాదు చేస్తున్నారు. ఇలా కంప్లైంట్​ చేసే వారి సంఖ్య పెరుగుతున్నారని హైదరాబాద్​ నగరానికి చెందిన ఓ పోలీసు అధికారి వివరించారు.

స్పై ఉపయోగించేది ఎవరంటే? :

  • స్పై యాప్​లు, కెమెరాలు ఉపయోగిస్తున్న వారిలో ఎక్కువ శాతం విద్యావంతులైన భార్యాభర్తలే ఉంటున్నారు. ఆ తరువాత స్థానం ప్రేమికులు, వివాహేతర సంబంధాలు కొనసాగిస్తున్న వారున్నారని పోలీసు అధికారి విశ్లేషించారు.
  • అలాగే ఆ సంస్థ సమాచారం బయటకు వెళ్లకుండా ఉండేందుకు పలు కంపెనీలు తమ ఉద్యోగుల మొబైల్స్​, ల్యాప్​టాపుల్లో స్పైవేర్​ ఇన్​స్టాల్​ చేస్తారు.

ఇలా చేస్తే అరికట్టొచ్చు : ఎప్పటికప్పుడు ఫోన్లు, ల్యాప్​టాప్​లలో సాఫ్ట్​వేర్​ను అప్​డేట్​ చేసుకోవడం ద్వారా రక్షణ వ్యవస్థ పటిష్ఠంగా మారుతుంది. ఇంకా యాప్​స్టోర్​లో ప్రొఫైల్​ ఐకాన్​ను క్లిక్​ చేసి ప్లేప్రొటెక్ట్​ ఆప్షన్​ క్లిక్​ చేయడం ద్వారా యాప్​లను స్కాన్​ చేసి అక్రమ యాప్​లను గుర్తించి తొలగించొచ్చు. అలాగే సెట్టింగ్స్​లోకి వెళ్లి ప్రైవసీలోని పర్మిషన్​ మేనేజర్​/ప్రైవసీ పర్మిషన్​ యూసేజ్​ను క్లిక్​ చేసి అప్పుడే ఉపయోగించిన యాప్​లను గుర్తించే అవకాశం ఉంది. కెమెరా, లొకేషన్​, మైక్రోఫోన్​లు మన ప్రమేయ లేకుండా యాక్టివ్​గా ఉన్నట్లయితే ఆ యాప్​ ఇన్​ఫోకి వెళ్లి స్కానర్​ ఆన్​ చేసి బ్యాగ్రౌండ్​లో రన్​ అవుతున్న అక్రమ యాప్​లను గుర్తించి తీసేయోచ్చు.

బంధాల మధ్య కీలక పాత్ర ఇదే : మానవ సంబంధాల్లో నమ్మకానిదే కీలకపాత్ర. భార్యాభర్తల మధ్య అది మరింతి ఎక్కువే అవసరం. అనుమానానికి నేడు అందుబాటులో ఉన్న సాంకేతికత తోడవడంతో అన్యోన్య దాంపత్యాలు సైతం బలహీన పడుతున్నాయి. సమస్యలు నాలుగు గోడల మధ్య పరిష్కరించుకోవాల్సిన ఆంత రంగిక సమస్యలు ఈ టెక్నాలజీ వల్ల ఎన్నో జీవితాలు అగ్గిపాలవుతున్నాయి.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

వెరైటీ వెడ్డింగ్ కార్డ్- మహాకాళ్ విభూతి, ఢమరుకం, త్రిశూలంతో ఆహ్వాన పత్రిక

సరికొత్తగా " ఉల్లిపాయ పెరుగు పచ్చడి" - పల్లీ కారంతో చేసుకుంటే నెవ్వర్​ బిఫోర్​ టేస్ట్​!

పొగ మంచు వచ్చేస్తోంది - వాహనదారులూ ప్రయాణాల సమయంలో జర జాగ్రత్త!

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

