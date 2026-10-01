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అటవీశాఖ నిర్లక్ష్యం - జనావాసాల్లోకి వచ్చి ప్రాణాలు కోల్పోతున్న వన్యప్రాణులు

విశాఖలో ఆకలి, దాహం తీర్చుకునేందుకు జనావాసాల్లోకి చుక్కల జింకలు వస్తున్నాయి. అటవీశాఖ వీటి సంరక్షణను గాలికి వదిలేయడంతో క్రమక్రమంగా అవి అంతరించిపోతున్నాయి. నిధులు మంజూరయ్యాక కంచె ఏర్పాటు చేస్తామని అటవీశాఖ అధికారి తెలిపారు.

DEERS_OUT_FROM_FOREST
DEERS_OUT_FROM_FOREST (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 2:30 PM IST

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Spotted Deers Coming out from Forest onto Roads in Visakha: వన్యప్రాణులకు విశాఖలో జూపార్కు, కంబాలకొండ ప్రాంతం అత్యంత నివాసయోగ్యమైన ప్రాంతాలు. అందులోనూ చుక్కల జింకలకు ఆ ప్రాంతాలు మరింత అనుకూలంగా ఉంటాయి. కానీ అటవీశాఖ వీటి సంరక్షణను గాలికి వదిలేయడంతో క్రమక్రమంగా అవి అంతరించిపోతున్నాయి. అరుదైన చుక్కల జింకలు అరణ్యంలో తిరుగుతూ పచ్చిక బయళ్లు, పండ్లను ఆహారంగా తీసుకుంటూ ఉంటాయి. అతివేగంగా పరిగెత్తే వన్యజాతుల్లో ఇవి ఒకటి. ఈ జింకలు సాధారణంగా 20-25 కలిసి గుంపులుగా తిరుగుతుంటాయి.

తీవ్ర వర్షాభావం నెలకొనడంతో వీటికి సరైన ఆహారం, నీరు దొరకటంలేదు. దీంతో అవి ఆకలి, దాహం తీర్చుకునేందుకు జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయి. సుమారు 2 కిలో మీటర్ల వరకు కంబాలకొండ అటవీ ప్రాంతం ఉంది. దీన్ని చుట్టూ కంచె లేక వన్యప్రాణులు జనాల మధ్యకు తరచూ వచ్చేస్తున్నాయి. డెయిరీఫారం నుంచి ఎండాడ, సాగర్‌నగర్, పీఎంపాలెం వరకు కంబాలకొండను ఆనుకుని నివాసాలు విస్తరించాయి. ఇక్కడ కొండల చుట్టూ రక్షణ చర్యలకు కంచె ఏర్పాటు చేయకపోవడం, అటవీ స్థలాలు ఆక్రమణకు గురికావడంతో వన్యప్రాణులు రోడ్లపైకి వచ్చేస్తున్నాయి. అడవుల నుంచి బయటకు వచ్చి కుక్కల దాడిలో కొన్ని, వాహనాలు ఢీకొని మరికొన్ని జింకలు ప్రాణాలు కోల్పోతున్నాయి.

జూపార్కు నుంచి ఎండాడ, పీఎంపాలెం వరకు జాతీయ రహదారిపై నిత్యం కంబాలకొండల నుంచి వచ్చిన జింకలు కనిపిస్తున్నాయి. పచ్చిక మేస్తూ వాహనాల శబ్దాలకు బెదిరి రోడ్డుపైకి వస్తుండడంతో ప్రమాదాలకు గురై ప్రాణాలు కోల్పోతున్నాయి. 2 ఏళ్లలో పదుల సంఖ్యలో జింకలు, అడవి పందులు వాహనాలు ఢీకొనడంతో ప్రాణాలు కోల్పోయాయి. అటవీశాఖ అధికారులు తాత్కాలిక చర్యలు చేపట్టి చేతులు దులిపేసుకుంటున్నారనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి.

సంరక్షణకు చర్యలు తీసుకుంటాం: ఎండాడ రోడ్డులో సగం వరకు కంచె నిర్మించామని మిగిలిన కంచెను నిధులు మంజూరయ్యాక ఏర్పాటు చేస్తామని అటవీశాఖ డిప్యూటీ రేంజ్‌ అధికారి జగదీష్‌ తెలిపారు. పలుచోట్ల కంచె లేకపోవడంతో, గ్రాసం సరిగ్గా దొరక్కపోవడం, సమీపంలో పండ్ల దుకాణాలు ఉండడంతో చుక్కల జింకలు రోడ్లపైకి వచ్చి ప్రమాదాల బారిన పడుతున్నాయి. ఇకపై ఇలా జరగకుండా సంరక్షణకు చర్యలు తీసుకుంటామని అని జగదీష్‌ పేర్కొన్నారు.

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