రేపటి నుంచి దోస్త్ స్పాట్ ప్రవేశాలు - అందుబాటులో 2.50 లక్షల సీట్లు
దోస్త్ ద్వారా డిగ్రీలో చేరేందుకు రేపటి నుంచి స్పాట్ ప్రవేశాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు రాష్ట్ర ఉన్నత మండలి ఛార్మ్న్, దోస్త్ కన్వీనర్ బాలకిష్టారెడ్డి వెల్లడించారు. స్పాట్ ప్రవేశాలు రెండు విడతలుగా నిర్వహిస్తామని తెలిపారు.
Published : September 23, 2026 at 12:14 PM IST
DOST Spot Admissions : దోస్త్ ద్వారా డిగ్రీలో చేరేందుకు ఈ నెల 24 నుంచి స్పాట్ ప్రవేశాలను నిర్వహిస్తున్నట్లు రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యామండలి ఛైర్మ్న్, దోస్త్ కన్వీనర్ ఆచార్య వి.బాలకిష్టారెడ్డి వెల్లడించారు. రెండు విడతలుగా స్పాట్ ప్రవేశాలు జరుగుతాయని తెలిపారు. మొదటి విడతలో ప్రభుత్వ, ఎయిడెడ్ కళాశాలల్లో సీట్లు భర్తీ చేస్తామని చెప్పారు. స్పాట్ ప్రవేశాల్లో తెలంగాణ విద్యార్థులతోపాటు ఇతర రాష్ట్రాల విద్యార్థులూ సీట్లు పొందొచ్చని వెల్లడించారు. ఒకవేళ సీటుకు పోటీ ఎదురైతే మొదటి ప్రాధాన్యం స్ఠానికులకే ఇస్తామని కన్వీనర్ తెలిపారు. స్పాట్ ప్రవేశాల ద్వారా సీట్లు పొందిన వారు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్కు అనర్హులని వెల్లడించారు. సుమారు 2.50 లక్షల సీట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయని తెలిపారు.
ఇదీ షెడ్యూల్
- ఈ నెల 23న దోస్త్ అధికారిక వెబ్సైట్లో కళాశాలల వారీగా ఖాళీ సీట్లను పొందుపరుస్తారు.
- 24-25వ తేదీ వరకు తొలి విడత స్పాట్ కింద అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ ఎయిడెడ్ కాలేజీల్లో రెగ్యులర్ కోర్సుల్లో ప్రవేశాలు పొందవచ్చు.
- 28, 29 తేదీల్లో అన్ని రకాల కళాశాలల్లో రెండో విడత స్పాట్ ప్రవేశాల కింద రెగ్యులర్, సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్ కోర్సుల్లో ప్రవేశాలు పొందవచ్చు.
నైపుణ్యాలకు పెద్దపీట
గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా డిగ్రీ రూపురేఖలు మారుతూ వస్తున్నాయి. చాయిస్ బేస్డ్ క్రెడిట్ సిస్టమ్ (సీబీసీఎస్)తో సెమిస్టర్ సెమిస్టర్ విధానం, నాలుగేళ్ల సబ్జెక్టులను ఎంచుకునే బకెట్ పాలసీని ప్రవేశపెట్టారు. గత రెండేళ్ల నుంచి చదువుకుంటూనే పార్ట్టైమ్ జాబ్స్ చేస్తూ స్టైపెండ్ పొందే అప్రెంటిస్షిప్ ఎంబెడెడ్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ (ఏఈడీపీ) కోర్సులు కొన్ని కాలేజీల్లో ఇప్పటికే అందుబాటులోకి వచ్చాయి.
డిగ్రీలో కాలానుగుణంగా మార్పులు
బీటెక్ మాదిరిగా డిగ్రీలో కూడా నాలుగు సంవత్సరాల ఆనర్స్ కోర్సులు పెరుగుతున్నాయి. ఒకప్పుడు యూనివర్సిటీలు, క్యాంపస్లు అంటే పీజీ కోర్సులకే పరిమితం అయ్యేవి. అయితే ఇప్పుడు ఈ పరిస్థితులు మారాయి. డిగ్రీ కోర్సులను విశ్వవిద్యాలయాల్లో ప్రవేశపెడుతున్నారు. ఉదాహరణకు జేఎన్టీయూహెచ్ క్యాంపస్లో బీసీఏ కోర్సు అందుబాటులో ఉంది. ప్రతి సెమిస్టర్కు ఒక టెక్నాలజీ పేపర్ను ప్రవేశపెట్టనున్నారు. మూడు సంవత్సరాల బీఎస్సీలో ఈ విద్యా సంవత్సరం నుంచి ఇంటర్న్షిప్కు నాలుగు నుంచి అయిదు క్రెడిట్లను పెంచారు. నాలుగు సంవత్సరాల బీఎస్సీలో బయో మెడికల్ కోర్సును చేశారు.
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