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రేపటి నుంచి దోస్త్‌ స్పాట్‌ ప్రవేశాలు - అందుబాటులో 2.50 లక్షల సీట్లు

దోస్త్​ ద్వారా డిగ్రీలో చేరేందుకు రేపటి నుంచి స్పాట్ ప్రవేశాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు రాష్ట్ర ఉన్నత మండలి ఛార్మ్​న్​, దోస్త్ కన్వీనర్​ బాలకిష్టారెడ్డి వెల్లడించారు. స్పాట్​ ప్రవేశాలు రెండు విడతలుగా నిర్వహిస్తామని తెలిపారు.

DOST Spot admissions
DOST Spot admissions (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 23, 2026 at 12:14 PM IST

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DOST Spot Admissions : దోస్త్​ ద్వారా డిగ్రీలో చేరేందుకు ఈ నెల 24 నుంచి స్పాట్​ ప్రవేశాలను నిర్వహిస్తున్నట్లు రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యామండలి ఛైర్మ్​న్​, దోస్త్​ కన్వీనర్​ ఆచార్య వి.బాలకిష్టారెడ్డి వెల్లడించారు. రెండు విడతలుగా స్పాట్​ ప్రవేశాలు జరుగుతాయని తెలిపారు. మొదటి విడతలో ప్రభుత్వ, ఎయిడెడ్​ కళాశాలల్లో సీట్లు భర్తీ చేస్తామని చెప్పారు. స్పాట్​ ప్రవేశాల్లో తెలంగాణ విద్యార్థులతోపాటు ఇతర రాష్ట్రాల విద్యార్థులూ సీట్లు పొందొచ్చని వెల్లడించారు. ఒకవేళ సీటుకు పోటీ ఎదురైతే మొదటి ప్రాధాన్యం స్ఠానికులకే ఇస్తామని కన్వీనర్​ తెలిపారు. స్పాట్​ ప్రవేశాల ద్వారా సీట్లు పొందిన వారు ఫీజు రియంబర్స్​మెంట్​కు అనర్హులని వెల్లడించారు. సుమారు 2.50 లక్షల సీట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయని తెలిపారు.

ఇదీ షెడ్యూల్‌

  • ఈ నెల 23న దోస్త్‌ అధికారిక వెబ్‌సైట్లో కళాశాలల వారీగా ఖాళీ సీట్లను పొందుపరుస్తారు.
  • 24-25వ తేదీ వరకు తొలి విడత స్పాట్‌ కింద అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్‌ ఎయిడెడ్‌ కాలేజీల్లో రెగ్యులర్‌ కోర్సుల్లో ప్రవేశాలు పొందవచ్చు.
  • 28, 29 తేదీల్లో అన్ని రకాల కళాశాలల్లో రెండో విడత స్పాట్‌ ప్రవేశాల కింద రెగ్యులర్, సెల్ఫ్‌ ఫైనాన్స్‌ కోర్సుల్లో ప్రవేశాలు పొందవచ్చు.

నైపుణ్యాలకు పెద్దపీట
గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా డిగ్రీ రూపురేఖలు మారుతూ వస్తున్నాయి. చాయిస్​ బేస్డ్​ క్రెడిట్​ సిస్టమ్​ (సీబీసీఎస్​)తో సెమిస్టర్ సెమిస్టర్​ విధానం, నాలుగేళ్ల సబ్జెక్టులను ఎంచుకునే బకెట్ పాలసీని ప్రవేశపెట్టారు. గత రెండేళ్ల నుంచి చదువుకుంటూనే పార్ట్​టైమ్ జాబ్స్​ చేస్తూ స్టైపెండ్​ పొందే అప్రెంటిస్​షిప్​ ఎంబెడెడ్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్​ (ఏఈడీపీ) కోర్సులు కొన్ని కాలేజీల్లో ఇప్పటికే అందుబాటులోకి వచ్చాయి.

డిగ్రీలో కాలానుగుణంగా మార్పులు
బీటెక్​ మాదిరిగా డిగ్రీలో కూడా నాలుగు సంవత్సరాల ఆనర్స్​ కోర్సులు పెరుగుతున్నాయి. ఒకప్పుడు యూనివర్సిటీలు, క్యాంపస్​లు అంటే పీజీ కోర్సులకే పరిమితం అయ్యేవి. అయితే ఇప్పుడు ఈ పరిస్థితులు మారాయి. డిగ్రీ కోర్సులను విశ్వవిద్యాలయాల్లో ప్రవేశపెడుతున్నారు. ఉదాహరణకు జేఎన్​టీయూహెచ్​ క్యాంపస్​లో బీసీఏ కోర్సు అందుబాటులో ఉంది. ప్రతి సెమిస్టర్​కు ఒక టెక్నాలజీ పేపర్​ను ప్రవేశపెట్టనున్నారు. మూడు సంవత్సరాల బీఎస్సీలో ఈ విద్యా సంవత్సరం నుంచి ఇంటర్న్​షిప్​కు నాలుగు నుంచి అయిదు క్రెడిట్లను పెంచారు. నాలుగు సంవత్సరాల బీఎస్సీలో బయో మెడికల్​ కోర్సును చేశారు.

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