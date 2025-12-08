ETV Bharat / state

ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో క్రీడాంశాలు - మొత్తం 27 రకాల స్పోర్ట్స్​ కిట్లు

పాఠశాలల్లో క్రీడాభివృద్ధికి ప్రభుత్వం కృషి - విద్యాలయాలకు క్రీడా కిట్లను అందజేస్తోన్న వైనం, శారీరక, మానసిక వికాసాన్ని పెంపొందించాలన్నదే ప్రధానోద్దేశం

Sports kits in Govt Schools in Vizianagaram
Sports kits in Govt Schools in Vizianagaram (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 8, 2025 at 10:04 PM IST

2 Min Read
Sports Equipment in Govt Schools At Vizainagaram: ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యార్థులకు చదువుతో పాటు క్రీడల్లో ఆసక్తి పెంపొందించేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోంది. ఇందుకోసం విద్యాలయాలకు క్రీడా కిట్లను అందజేస్తోంది. పిల్లలను ఆటల్లో భాగస్వామ్యం చేయడం ద్వారా శారీరక, మానసిక వికాసాన్ని పెంపొందించాలన్నది ప్రభుత్వం ప్రధానోద్దేశం.

అందుకే దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని అందుబాటులో ఉన్నటువంటి ఆటస్థలం, అక్కడివారికి ఆసక్తి ఉన్న క్రీడలకు సంబంధించిన పరికరాలను గతంలోనే ఆయా ప్రధానోపాధ్యాయుల ద్వారా వివరాలను అధికారులు సేకరించారు. ఈ మేరకు పరికరాలను అందించనున్నట్లు వారు పేర్కొంటున్నారు. విద్యాశాఖ పరిధిలో 131 క్లస్టర్లలో 1,785 పాఠశాలలున్నాయి. అదే విధంగా కేంద్రీకృత విధానంలో రాష్ట్రస్థాయి నుంచే వెండార్‌ ద్వారా పాఠశాల సముదాయాలకు కిట్ల పంపిణీ అనేది జరుగుతోంది.

10 మండలాలకు చేరిన కిట్లు: అక్కడి నుంచి పాఠశాలలకు చేర్చేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని డీఈవోయు.మాణిక్యం నాయుడు తెలిపారు. జిల్లాలో ఇప్పటికే పది మండలాలకు కిట్లు చేరాయి. ప్రధానంగా ఎల్‌.కోట, వేపాడ, కొత్తవలస, గంట్యాడ, బొండపల్లి, విజయనగరం, నెల్లిమర్ల వంటి తదితర మండలాలకు సంబంధించిన పరికరాలు క్లస్టర్లకు రావడంతో వీటిని పాఠశాలలకు అందించే చర్యలను తీసుకుంటున్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు.

ప్రధాన క్రీడా పరికరాలివే: విజయనగరం జిల్లాలో 27 క్రీడలకు సంబంధించి 67 రకాల ఆట పరికరాలు అందజేయనున్నారు. ఆర్చరీ, అథ్లెటిక్స్, బ్యాడ్మింటన్, బాల్‌ బ్యాడ్మింటన్, బేస్‌బాల్, బాస్కెట్‌బాల్, బీచ్‌ వాలీబాల్, బాక్సింగ్, క్యారమ్స్, చెస్, క్రికెట్, ఫెన్సింగ్, ఫుట్‌బాల్, హ్యాండ్‌బాల్, హాకీ, కబడ్డీ, నెట్‌బాల్, రోప్‌ స్కిప్పింగ్, రగ్బీ, సెపక్‌తక్రా, సాఫ్ట్‌బాల్, ఇతర క్రీడలకు సంబంధించిన పరికరాలు కిట్లలో ఉన్నాయి. ఆటస్థలం ఆధారంగా ఒక్కో పాఠశాల ఒక్కో క్రీడను ఎంపిక చేసుకుంది.

కూటమి ప్రభుత్వం విద్య, క్రీడలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తోంది. గతంలో సరైన ప్రోత్సాహం లేదు. బడులకు పూర్తిస్థాయిలో విద్యా సామగ్రి సమకూర్చలేదు. ఇక క్రీడా పరికరాల సంగతి సరేసరి. కూటమి ప్రభుత్వం ఈ ఏడాది క్రీడా కిట్ల సరఫరాకు నగదును పెంచింది. గతంలో ఉన్నత పాఠశాలలకు రూ.10,000 వేలను మాత్రమే ఇచ్చేది. ప్రస్తుతం నిధులు పెంచడంతో పాటు కిట్లు సైతం అందజేయనుంది. గతంలో ఒకే రకమైన సామగ్రి మూస ధోరణిలో పంపించేవారు. ఏటా ఇనుప గుళ్లు వంటివి వచ్చేవి. వాటిని చాలా తక్కువమంది వినియోగించేవారు. అవి నిరుపయోగంగా మారేవి.

ఈ సారి ప్రతి పాఠశాల నుంచి ప్రతిపాదనలను అడిగి, దాని ఆధారంగా స్పోర్ట్స్ కిట్లను సరఫరా చేశారు. క్లస్టరు పాఠశాలలకు అక్కడి నుంచి ఆయా బడులకు చేరుతున్నాయి. జిల్లాలో గల అన్ని పాఠశాలలకు వీటిని సరఫరా చేస్తుండటంతో విద్యార్థులు వీటిని వినియోగించుకుని ఉత్తమ క్రీడాకారులుగా ఎదగాలని ప్రభుత్వం కోరుకుంటోంది.

