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విజయవాడలో స్పోర్ట్స్ కోటా ఉపాధ్యాయులపై దాడి - తీవ్రంగా ఖండించిన క్రీడా సంఘాలు

విజయవాడలో నిన్న శాప్​ కార్యాలయం వద్ద స్పోర్ట్స్ కోటా ఉపాధ్యాయులపై జరిగిన దాడిని క్రీడాసంఘాలు ఖండించాయి. రాజకీయ లభ్ది కోసం క్రీడాసంఘాలపై నేతలు బురదజల్లడం మానుకోవాలని హితవు పలికాయి.

స్పోర్ట్స్ కోటా ఉపాధ్యాయులపై దాడిని తీవ్రంగా ఖండించిన క్రీడా సంఘాలు
స్పోర్ట్స్ కోటా ఉపాధ్యాయులపై దాడిని తీవ్రంగా ఖండించిన క్రీడా సంఘాలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 22, 2026 at 10:42 PM IST

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Sports Associations Condemnation : విజయవాడలో నిన్న శాప్​ కార్యాలయం వద్ద స్పోర్ట్స్ కోటా ఉపాధ్యాయులపై జరిగిన దాడిని క్రీడాసంఘాలు ఖండించాయి. రాజకీయ లభ్ది కోసం క్రీడాసంఘాలపై నేతలు బురదజల్లడం మానుకోవాలని హితవు పలికాయి. విజయవాడలో రాష్ట్ర ఆర్చరీ సంఘం ఛైర్మన్ చెరుకూరి సత్యనారాయణ, ఒలింపిక్ అసోసియేషన్ మాజీ కార్యదర్శి కేపీ రావు, తైక్వాండో అసోసియేషన్ ఆలిండియా ఉపాధ్యక్షుడు హర్షవర్ధన్ ప్రసాద్ మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడారు.

భవిష్య క్రీడారంగానికి మంచిది కాదు : కష్టపడి స్పోర్ట్స్ కోటాలో ఉద్యోగాలు పొందినవారిని అవమానించడం తగదని ఈ సందర్భంగా వారు అన్నారు. ఫేక్ సర్టిఫికేట్లని ఆరోపించడం క్రీడాసంఘాలకు అవమానకరమని చెప్పారు. డీఎస్సీ స్పోర్ట్స్ కోటా ఉద్యోగాల భర్తీపై ఏమైనా అభ్యంతరాలుంటే ఫిర్యాదు చేయడానికి వేదికలున్నాయని బహిరంగంగా ప్రదర్శన చేసి బూతులు మాట్లాడటం సమంజసం కాదని క్రీడాసంఘాల ప్రతినిధులు స్పష్టం చేశారు. నిన్నటి సంఘటనతో క్రీడాకారులు, తల్లిదండ్రులు ఆందోళన చెందుతున్నారని, ఇది భవిష్య క్రీడారంగానికి మంచిది కాదని వారు హితవు పలికారు.

మా క్రీడా రంగం తరపున అన్ని రాజకీయ పార్టీలకి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. మేం ఎవరికి కొమ్ము కాయం. ఈ స్టేడియంలో మాకు అందరూ ఒకటే. ఎవరెవరు దొంగ సర్టిఫికెట్లు పెట్టారో వారి పేర్లు తీసుకుని ఎమ్​.డీ దగ్గర కూర్చోండి. అంతేకానీ ఊరందరూ దొంగలంటే మాత్రం మంచిది కాదు. రాజకీయాలలో ఉన్నవారందరూ ఉత్తములా? అయితే ఎందుకు ఓడిపోతున్నారు. మాట్లాడే భాష పద్దతిగా ఉండాలి. మాకూ బూతులు వచ్చు.- కేపీ రావు, ఒలింపిక్ అసోసియేషన్ మాజీ కార్యదర్శి

ఏం జరిగిందంటే : విజయవాడ నగరంలో నిన్న శాప్‌ కార్యాలయం వద్ద ఉద్రిక్తత చోటుచేసుకుంది. మెగా డీఎస్సీ స్పోర్ట్స్‌ కోటా టీచర్లు, వైఎస్సార్‌సీపీ నేతలు పోటాపోటీ నినాదాలు చేసుకున్నారు. డీఎస్సీ స్పోర్ట్స్‌ కోటాపై వైఎస్సార్‌సీపీ నేతలు ఆరోపణలు చేస్తున్న నేపథ్యంలో వాటిని టీచర్లు ఖండించారు. ఈ క్రమంలో క్రీడల మంత్రి రాంప్రసాద్‌రెడ్డి, శాప్‌ ఛైర్మన్‌, ఎండీకి వినతిపత్రాలు అందజేసేందుకు శాప్‌ కార్యాలయం వద్దకు స్పోర్ట్స్‌ కోటా టీచర్లు వచ్చారు. అదే సమయంలో వైఎస్సార్‌సీపీ నేతలు కార్యాలయం బయట బైఠాయించారు. డీఎస్సీలో అక్రమాలకు పాల్పడ్డారని ఆరోపించారు. దీంతో ఇటు టీచర్లు, అటు వైఎస్సార్‌సీపీ కార్యకర్తలు నినాదాలు చేశారు. ఈ క్రమంలో జరిగిన తోపులాటలో ఓ ఉపాధ్యాయుడికి గాయం కావడంతో ఆస్పత్రికి తరలించారు.

ఈ దేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న క్రీడా కారులకి శిక్షణ ఇచ్చి తీర్చిద్దిద్దుతున్నాం. ఈ తరుణంలో ఏదో ఒక ఎక్స్​ సర్టిఫికెట్​ మీద అనుమానం వచ్చి మిగతా 99 సర్టిఫికెట్లు దొంగవి అంటే అది ఎంత బాధాకరమైన విషయమో మా స్థానాల్లోకి వచ్చి చూడండి. ఈ విషంయంలో పిల్లలు చాలా బాధపడుతున్నారు. - చెరుకూరి సత్యనారాయణ, రాష్ట్ర ఆర్చరీ సంఘం ఛైర్మన్

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