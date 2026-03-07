ETV Bharat / state

నటన, నాట్యం, హాస్యం - 'ఆటవిడుపు'లో అదరగొట్టిన ప్రజాప్రతినిధులు, హైలై‌ట్‌గా డిప్యూటీ స్పీకర్

ఉత్సాహంగా ఎమ్మెల్యే-ఎమ్మెల్సీల క్రీడా, సాంస్కృతిక ఉత్సవాలు - కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు, సభాపతి అయ్యన్నపాత్రుడు - తమతమ శైలిలో కళారూపాలు ప్రదర్శించిన ఎమ్మెల్యేలు, మంత్రులు

MLAs and MLCs Cultural Events in AP : రాజకీయ బాధ్యతల ఒత్తిడికి కాసేపు విరామమిస్తూ ప్రజాప్రతినిధులలో దాగి ఉన్న కళాకారుడిని వెలికితీసిన వేదికగా ‘ఆటవిడుపు–2026’ నిలిచింది. భీముడు, వీరపాండ్య కట్టబొమ్మన, శ్రీకృష్ణదేవరాయుల ఏకపాత్రాభినయాలు వేదికను దద్దరిల్లించగా, ప్రజాదర్బార్‌ స్కిట్‌ నవ్వుల వెల్లువలు పూయించింది. ‘పుణ్యభూమి నాదేశం నమో నమామీ’ పాటకు ఎన్టీఆర్‌ శైలిలో చేసిన అభినయం ప్రేక్షకులను మంత్ర ముగ్ధులను చేసింది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సహా ప్రజాప్రతినిధులంతా కుటుంబాలతో కలిసి పాల్గొని కళాకారులను భుజం తట్టి అభినందిస్తూ కార్యక్రమాన్ని ఆస్వాదించారు.

విజయవాడలో జరిగిన ఎమ్మెల్యే–ఎమ్మెల్సీ క్రీడా, సాంస్కృతిక ఉత్సవాలు నటన, నాట్యం, హాస్య ప్రదర్శనలతో సభను సందడి చేశాయి. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, సభాపతి అయ్యన్నపాత్రుడు, మంత్రులు, ఎమ్మెల్యే, ఎమ్మెల్సీలంతా తమ కుటుంబాలతో కలిసి ఈ వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన పలు హాస్య ప్రదర్శనలు నవ్వులు పూయించాయి. ఏకపాత్రాభినయాలు ఉర్రూతలూగించాయి. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సహా ప్రజాప్రతినిధులంతా ఆద్యంతం నవ్వుతూ సరదాగా గడిపారు. ప్రదర్శనల్లో పాల్గొన్న ప్రజాప్రతినిధులను ప్రోత్సహిస్తూ ముఖ్యమంత్రి, సభాపతి, ఉపసభాపతి ప్రత్యేకంగా ఫొటోలను దిగారు. భుజం తట్టి ఉత్సాహ పరిచారు.

భీముడు పాత్రలో రఘురామ కృష్ణంరాజు : ఉపసభాపతి రఘురామకృష్ణరాజు భీముడు పాత్ర డైలాగ్‌ చెబుతూ వేదికపైకి రావడంతోనే ఒక్కసారిగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, స్పీకర్‌ అయ్యన్నపాత్రుడు, మంత్రులు సహా ప్రజాప్రతినిధులంతా చప్పట్ల మోత మోగించారు. డిప్యూటీ స్పీకర్​ రఘురామకృష్ణరాజు తన గంభీర స్వరంతో పద్యాలను ఆలపిస్తూ భీముని ఏకపాత్రాభినయాన్ని ప్రదర్శించారు. ద్రౌపదీ వస్త్రాపహరణ సన్నివేశానికి ప్రతీకారం తీర్చుకుంటానంటూ దుర్యోధన, దుశ్శాసన కీచకులందరినీ శ్రీకృష్ణుని అండతో వధించెదనంటూ చెప్పిన సంభాషణలకు చప్పట్ల మోత మోగింది.

వీరపాండ్య కట్ట బొమ్మన పాత్రలో మంత్రి కందుల దుర్గేశ్‌ : భారతజాతికి స్వేచ్ఛను ప్రసాదించడానికి ఉరితాడును సైతం పూలమాలగా భావించిన వీరపాండ్య కట్ట బొమ్మన పాత్రలో మంత్రి కందుల దుర్గేశ్‌ ప్రదర్శన ఆహూతులందరినీ మయమరపించింది. కాళ్లు, చేతులకు సంకెళ్లతో వేదికపైకి వీర కట్ట బ్రహ్మణగా వచ్చిన దుర్గేశ్‌ తన గంభీరమైన స్వరం అభియనయంతో కట్టబొమ్మనను కళ్లముందు సాక్షాత్కరింపజేసి ఔరా అనిపించారు. ఈ ప్రదర్శన చూసిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సహా ప్రజాప్రతినిధులంతా చప్పట్ల మోత మోగించారు. దుర్గేశ్‌ ఒక్కో డైలాగ్‌కూ చూపించిన హావభావాలకు ప్రజాప్రతినిధులంతా ఉత్కంఠగా తిలకించారు.

అల్లూరి సీతారామరాజుగా మంత్రి వాసంశెట్టి : వినుకొండ ఎమ్మెల్యే జి.వి.ఆంజనేయులు మేజర్‌ చంద్రకాంత్‌ చిత్రంలోని పుణ్యభూమి నాదేశం పాటకు ఎన్టీఆర్‌లా అభినయం చేసి అలరించారు. ఈ పాటలో ఛత్రపతి శివాజీగా ఎమ్మెల్యే వర్లకుమార్‌ రాజా, అల్లూరి సీతారామరాజుగా మంత్రి వాసంశెట్టి సుభాష్, కట్ట బ్రహ్మణగా కందుల దుర్గేశ్, సుభాష్‌చంద్రబోస్‌గా ఎమ్మెల్యే సునీల్‌ తమ అభినయంతో ఆకట్టుకున్నారు. వీరందరినీ చంద్రబాబు పిలిచి భుజంపై చేయి వేసి ఫొటోలు దిగి ‘మీలో ఇంత టాలెంట్‌’ ఉందా అన్నట్టు మెచ్చుకున్నారు. జి.వి.ఆంజనేయులులో గొప్ప కళాకారుడున్నాడన్నట్టుగా స్పీకర్‌ అయ్యన్నపాత్రుడు, చంద్రబాబుకు గొప్పగా చెప్పడం కనిపించింది.

చేనేత కార్మికులకు తోడ్పాటు అందించేందుకు, వారికి ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చేందుకు మహిళా ప్రజాప్రతినిధులంతా ప్రత్యేక వాక్‌ను వేదికపై నిర్వహించారు. నేతన్నలు నేసిన చేనేత చీరలనే అందరూ ధరించి వచ్చి ఈ ప్రదర్శనలో పాల్గొన్నారు. ఒక్కొక్కరుగా వేదికపైకి హుందాగా నడుస్తూ వచ్చి ఆహూతులకు అభినయం చేస్తూ వెళ్లారు. మంత్రులు వంగలపూడి అనిత, సంధ్యారాణి, సవిత, మండలిలో చీఫ్‌ విప్‌ అనూరాధ, పలువురు ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు పాల్గొన్నారు. ప్రదర్శన ముగిసిన తర్వాత అందరినీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, సభాపతి సహా ప్రజాప్రతినిధులంతా అభినందించారు.

‘ప్రజాదర్బార్‌’ స్కిట్టు నవ్వులు : శ్రీకృష్ణ దేవరాయులు ఏకపాత్రాభినయంతో చదలవాడ అరవిందబాబు తన అభినయంతో ఆకట్టుకుని మెప్పించారు. చీఫ్‌ విప్‌ జి.వి.ఆంజనేయులు ఎమ్మెల్యేగా ఆయన వద్దకు వివిధ పనులపై వచ్చే వారిగా ఎమ్మెల్యేలు విష్ణుకుమార్‌రాజు, పాశం సునీల్, వర్ల కుమార్‌రాజా, గోరంట్ల బుచ్చయ్యచౌదరి, కామినేని శ్రీనివాస్, ఎమ్మెల్సీ కంచర్ల శ్రీకాంత్‌ కలిసి వేసిన ‘ప్రజాదర్బార్‌’ స్కిట్టు నవ్వులు పూయించింది.

ఎమ్మెల్యేలు ఈశ్వర్రావు, సుందరపు విజయకుమార్‌ స్కిట్‌ నవ్వులు పూయించింది. సూళ్లూరపేట, గుంటూరు పశ్చిమ ఎమ్మెల్యేలు విజయశ్రీ, గల్లా మాధవి కలిసి.. మహా గణపతిం మనసా స్మరామి ప్రార్థనాగీతం ఆలపించారు. ‘లలిత ప్రియ కమలం విరిసినది’ అంటూ ఎమ్మెల్యే సుందరపు విజయకుమార్‌ మధురంగా ఆలపించిన గీతం శ్రోతలను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది.

ఎమ్మెల్యే పాశం సునీల్‌ కూడా ‘పాడుదమా స్వేచ్ఛాగీతం ఎగరేయుధమా జాతిపతాకం’ అంటూ గీతాన్ని ఆలపించారు. ఒక్కో ప్రదర్శన అనంతరం ముఖ్యమంత్రి, సభాపతితో పాత్రధారులంతా ఫొటోలను దిగారు. వారందరినీ భుజంతట్టి చంద్రబాబు ప్రోత్సహించారు. కార్యక్రమం ముగిశాక ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు తమ పిల్లలు, మనవళ్లు, మనవరాళ్లతో సీఎంతో ఫోటోలు దిగేందుకు పోటీ పడ్డారు. ఒప్పికగా సీఎం అందరితోను ఫోటోలు దిగి చిన్నారులను ముద్దాడుతూ సరదగా గడిపారు.

ప్రజాప్రతినిధుల స్ఫూర్తి అద్భుతం : క్రీడాపోటీలు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో ప్రజాప్రతినిధుల స్ఫూర్తి అద్భుతమని, దీన్ని భవిష్యత్తులోనూ కొనసాగిస్తూ అన్ని విషయాల్లో అందరూ కుటుంబంలా కలిసి పనిచేయాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆకాంక్షించారు. క్రీడా పోటీల్లో ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీల ప్రదర్శన అబ్బురపరిచిందని, ఒలింపిక్స్‌కు ఎంపికయ్యే రీతిలో పోటీపడ్డారని సీఎం కితాబిచ్చారు. మనసు పెట్టి ఆడి, ఆటల్లో జీవించారని ప్రశంసించారు. విజయవాడలో నిర్వహించిన ప్రజాప్రతినిధుల సాంస్కృతిక కార్యక్రమానికి చంద్రబాబు ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. అనంతరం శాసనసభ, మండలికి సంబంధించిన ‘హూ ఈజ్‌ హూ’ పుస్తకాలను ఆయన ఆవిష్కరించారు. క్రీడాపోటీల్లో విజేతలకు బహుమతులు ప్రదానం చేశారు. కార్యక్రమం అనంతరం స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు, ఆర్థికమంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ లతో కలిసి సీఎం విందులో పాల్గొన్నారు.

